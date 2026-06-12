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покорила нас своим энтузиазмом и глубокими знаниями о регионе. Ее рассказы об истории, культуре и, конечно же, устрицах, были увлекательными и познавательными.



Она умело организовала всю поездку, обеспечив нам комфорт и удобство на каждом этапе. Трансфер, дегустация устриц, знакомство с процессом их выращивания – все было продумано до мелочей.



Благодаря Марии, мы чувствовали себя не просто туристами, а частью ее команды, исследующей этот удивительный уголок Марокко.



Сама устричная ферма оказалась настоящим раем для гурманов. Свежайшие устрицы, поданные с местным вином, просто таяли во рту! Мы узнали много нового о различных видах устриц и секретах их выращивания.



Эта поездка стала одной из самых ярких и запоминающихся в моей жизни, и во многом благодаря Марии. Если вы планируете посетить устричную ферму под Касабланкой, обязательно обратитесь к ней! Я гарантирую, вы не пожалеете! Это восторг!