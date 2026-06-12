Познавательные экскурсии на природе в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Касабланке на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
«Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег»
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
«Здесь прекрасные прибрежные угодья, пески и соляные озера, зубчатые рифы и лагуны, где живут большие розовые фламинго, шипоклювки, ходули и аисты»
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
от €280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Благодарим замечательного организатора и нашего гида Марью, которая провела для нас потрясающую экскурсию. Мы прекрасно провели день, услышали информацию об
читать дальшеуменьшить

истории страны и города Рабат. Нам было очень комфортно и приятно с Вами общаться. Экскурсия была очень насыщенная, но время пролетело незаметно. Смена разных локаций на комфортабельном авто позволило посетить все значимые места города и получить массу положительных эмоций. Экскурсию рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
мы остались в восторге от экскурсии в Рабат!!! за это огромная благодарность Марии.
Мария очень хорошо знает историю страны и очень
читать дальшеуменьшить

интересно преподносит данную информацию не перегружая цифрами.
весь маршрут продуман от начала до конца. Мария учитывает все пожелания и выстраивает все под вас.
Обед у нас был в очень красивом и вкусном месте, которое Мария предложила под наши пожелания.
Рабат оставил незабываемые восспоминая.

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Очень понравилась экскурсия, приятно встретить в чужой стране соотечественника. Можно узнать исторические события рассказанные с учетом нашего менталитета. задать вопросы о городе и жителях открыто. Экскурсия прошла интересно, формат и подача понравились. Спасибо Марии.
Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Рабат превзошёл все мои ожидания! Это была одна из самых запоминающихся экскурсий. Древние стены, величественные руины, захватывающие виды - каждый
читать дальшеуменьшить

уголок этого города дышит историей, и я буквально не мог остановиться с фотоаппаратом в руках.
Но главное открытие этой поездки — наш гид Мария. Её знания истории и культуры Марокко поразили меня до глубины души. Она рассказывала так увлечённо, живо и профессионально, что несколько часов пролетели как один миг. Благодаря ей я не просто увидел достопримечательности - я почувствовал дух этой страны, понял её душу.
Мария, огромное спасибо за вашу работу, энергию и искреннюю любовь к тому, что вы делаете. Вы - настоящий профессионал своего дела! Рекомендую эту экскурсию всем без исключения - вы будете в восторге!

Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На своем автомобиле она забрала
читать дальшеуменьшить

нас вдвоем с супругой у отеля и вернула обратно. День прошел замечательно. Много интересной информации о Марокко и Рабате. Головокружительные пейзажи и масса неизгладимых впечатлений. Посмотрели основные достопримечательности Рабата и в завершении пообедали в замечательном марокканском ресторане. Спасибо огромное Марье, желаем ей всего самого, самого лучшего и настоятельно рекомендуем всем!

Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На
Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На
Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На
Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На
Вам был полезен этот отзыв?
Milana
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Фатально потрясающая поездка!!

Мария, наш гид, превратила обычную поездку на устричную ферму под Касабланкой в незабываемое приключение! С самого начала она
читать дальшеуменьшить

покорила нас своим энтузиазмом и глубокими знаниями о регионе. Ее рассказы об истории, культуре и, конечно же, устрицах, были увлекательными и познавательными.

Она умело организовала всю поездку, обеспечив нам комфорт и удобство на каждом этапе. Трансфер, дегустация устриц, знакомство с процессом их выращивания – все было продумано до мелочей.

Благодаря Марии, мы чувствовали себя не просто туристами, а частью ее команды, исследующей этот удивительный уголок Марокко.

Сама устричная ферма оказалась настоящим раем для гурманов. Свежайшие устрицы, поданные с местным вином, просто таяли во рту! Мы узнали много нового о различных видах устриц и секретах их выращивания.

Эта поездка стала одной из самых ярких и запоминающихся в моей жизни, и во многом благодаря Марии. Если вы планируете посетить устричную ферму под Касабланкой, обязательно обратитесь к ней! Я гарантирую, вы не пожалеете! Это восторг!

Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!+6
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отличная поездка
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с покупками сувениров. Мы были
читать дальшеуменьшить

с маленьким ребенком - проявила большое терпение и даже присмотрела за ним! Рабат оказался очень красивым ❤️ Обед очень вкусным. Спасибо!

Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с
Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с
Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с
Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с+1
Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с
Вам был полезен этот отзыв?
П
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане
читать дальшеуменьшить

с местной кухней и недорого, очень понравилось. Мария приятный человек и собеседник, много чего узнали о народе, быте в Марокко и и тп Однозначно рекомендуем! Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана La Cascade в Касабланке! На берегу океана, вкусная кухня, шоу программа во вторник)

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала+5
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 39 отзывов в Касабланке в категории "Природа и пейзажи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный;
  2. Секретная устричная ферма под Касабланкой.
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Старая медина;
  3. Набережная Корниш;
  4. Квартал Хабус;
  5. Площадь Мухаммеда V;
  6. Бульвар Мухаммеда V.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в августе 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 360. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 39 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь