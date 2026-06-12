Индивидуальная
до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
«Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег»
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
«Здесь прекрасные прибрежные угодья, пески и соляные озера, зубчатые рифы и лагуны, где живут большие розовые фламинго, шипоклювки, ходули и аисты»
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
от €280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Благодарим замечательного организатора и нашего гида Марью, которая провела для нас потрясающую экскурсию. Мы прекрасно провели день, услышали информацию об
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С
мы остались в восторге от экскурсии в Рабат!!! за это огромная благодарность Марии.
Мария очень хорошо знает историю страны и очень
Мария очень хорошо знает историю страны и очень
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Очень понравилась экскурсия, приятно встретить в чужой стране соотечественника. Можно узнать исторические события рассказанные с учетом нашего менталитета. задать вопросы о городе и жителях открыто. Экскурсия прошла интересно, формат и подача понравились. Спасибо Марии.
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Рабат превзошёл все мои ожидания! Это была одна из самых запоминающихся экскурсий. Древние стены, величественные руины, захватывающие виды - каждый
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Экскурсия в Рабат из Касабланки- это была второй день с Марьей, обаятельным и эрудированным гидом. На своем автомобиле она забрала
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Фатально потрясающая поездка!!
Мария, наш гид, превратила обычную поездку на устричную ферму под Касабланкой в незабываемое приключение! С самого начала она
Мария, наш гид, превратила обычную поездку на устричную ферму под Касабланкой в незабываемое приключение! С самого начала она
+6
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М
Отличная поездка
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Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с покупками сувениров. Мы были
+1
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П
Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане
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Н
Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
+5
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Всего 39 отзывов в Касабланке в категории "Природа и пейзажи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Природа и пейзажи»
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Сейчас в Касабланке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 360. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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