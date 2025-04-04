Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Касабланки

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Касабланке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
4.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 21 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
«Полюбуемся белоснежным собором Сакре-Кёр»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
от $65 за человека
Касабланка: прогулка сквозь время
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
«Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ»
Завтра в 15:00
27 мая в 14:00
от €320 за всё до 10 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
«Кафедральный собор Сакре-Кёр — бывший католический храм»
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
$200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 апреля 2025
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Отлично провели время в Касабланке между стыковочными рейсами. Погуляли, узнали много интересного о городе и стране. Халид ответственный и доброжелательный. Спасибо
  • А
    Артем
    26 марта 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Наивысшая похвала нашему гиду Гульнаре!!!! Потрясающий маршрут, потрясающий рассказ от человека, который много лет живёт в Марокко, прекрасно знает страну.
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    Очень тронуты безгранично человеческим и очень чутким отношением к нам, первый раз приехавшим в Марокко. Гульнара, искреннее вам спасибо за экскурсию, за советы, за помощь, за то, что проводили нас за ручку к океану…! Всего Вам самого доброго!

  • С
    Сергей
    13 марта 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Несмотря на то, что не повезло с погодой, шел мелкий дождь, благодаря профессионализму гида удалось составить достаточно полное представление о жизни города
  • В
    Влад
    22 февраля 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Увлекательная экскурсия и замечательный гид! Вера знает Касабланку вдоль и поперек, очень понравилось что подстраивает экскурсию под запрос. За время
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    экскурсии узнали и об истории, и культуре, и архитектуре города, быте и кухне Марокко. Увидели много исторических мест, которые совсем не выделяются на улице. Очень повезло, что Вера заметила что церковь Sacré-Cœur открыта для посещений, и мы смогли зайти полюбоваться на архитектуру и витражи. Рекомендую посетить, если бы было время - сходил бы еще раз по другим районам.

    Увлекательная экскурсия и замечательный гид! Вера знает Касабланку вдоль и поперек, очень понравилось что подстраивает экскурсиюУвлекательная экскурсия и замечательный гид! Вера знает Касабланку вдоль и поперек, очень понравилось что подстраивает экскурсиюУвлекательная экскурсия и замечательный гид! Вера знает Касабланку вдоль и поперек, очень понравилось что подстраивает экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в мае 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 320. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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