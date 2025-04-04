Групповая
до 21 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
«Полюбуемся белоснежным собором Сакре-Кёр»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
от $65 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
«Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ»
Завтра в 15:00
27 мая в 14:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
«Кафедральный собор Сакре-Кёр — бывший католический храм»
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 апреля 2025Отлично провели время в Касабланке между стыковочными рейсами. Погуляли, узнали много интересного о городе и стране. Халид ответственный и доброжелательный. Спасибо
- ААртем26 марта 2025Наивысшая похвала нашему гиду Гульнаре!!!! Потрясающий маршрут, потрясающий рассказ от человека, который много лет живёт в Марокко, прекрасно знает страну.
- ССергей13 марта 2025Несмотря на то, что не повезло с погодой, шел мелкий дождь, благодаря профессионализму гида удалось составить достаточно полное представление о жизни города
- ВВлад22 февраля 2025Увлекательная экскурсия и замечательный гид! Вера знает Касабланку вдоль и поперек, очень понравилось что подстраивает экскурсию под запрос. За время
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в мае 2025
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