Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
«И представим, как по этим улицам фланировали элегантные дамы в шляпках и джентльмены заключали сделки за чашечкой кофе»
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
«Проведу по медине, пёстрым торговым улицам и французскому кварталу»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
«Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€360 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя4 декабря 2025Отличная экскурсия) Спасибо
- ЛЛариса30 ноября 2025Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
- ИИнна15 ноября 2025Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
Алекс не
- ИИрина5 ноября 2025Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
- ППавел4 ноября 2025Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
- AAnna27 октября 2025Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
- ММихаил23 октября 2025Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
- ААнна21 октября 2025Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
- ППавел13 октября 2025Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.
- ААнастасия9 октября 2025Все прошло отлично, были выполнены все мои пожелания, я просила индивидуальную экскурсию на долгой пересадке! Меня встретили в аэропорту, провели
- ТТатьяна7 октября 2025Все прошло на 10 из 5 баллов! Отлично, восхитительно, профессионально! И очень интересно!!!
- оольга3 октября 2025Прогулялись с Сарой по Касабланке.
Город удивил своей грязью на улицах в своей старой части. Давно не видела таких мусорных завалов
- ЕЕлена28 сентября 2025Спасибо Алексу за прекрасную экскурсию. Увидела город во все периоды его расцвета и существования. Много интересных фактов об исторических личностей, побывавших в Касабланке. Чувствовалась личная заинтересованность человека в судьбе города. Прекрасное дополнение: сувениры, подарки, кофейня и обед на рыбном рынке.
- ААлександра24 сентября 2025Сара-замечательный экскурсовод, идеально владеет русским языком. Была очень дружелюбна и приветлива. Стойко отвечала на все, заданные нами, миллион вопросов о Марокко на разную тематику.
Сама экскурсия была насыщенная и интересная.
- ИИрина24 сентября 2025Побывала на экскурсии - Касабланка: между Востоком и Западом с гидом Верой. Вера – замечательный рассказчик, с большим энтузиазмом делилась
- ИИлья16 сентября 2025Специально сделал пересадку с ночевкой, чтобы посмотреть город. Экскурсию провера Вера - мама Сары. Попадание 100%. Содержание, маршрут, коммуникация - все на высшем уровне! Рекомендую!
- ООльга9 сентября 2025Я много где была, и много что видела. Страны, города, путешествия, и вот новая остановка- Марокко, Касабланка. Выбираем экскурсию, знакомимся
- ИИлья4 сентября 2025Прежде всего, надо сказать, что Сара - великолепный гид! Я уверен, что любая её экскурсия даст отличное представление о предмете
- ААнна-Мария31 августа 2025Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть
- ААндрей29 августа 2025Сара - первоклассный экскурсовод! Мы узнали про Марокко в целом, про Касабланку в частности, а также получили ответы на все
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 360. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Касабланки. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод