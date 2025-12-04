Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Касабланки

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Касабланке на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
«И представим, как по этим улицам фланировали элегантные дамы в шляпках и джентльмены заключали сделки за чашечкой кофе»
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
«Проведу по медине, пёстрым торговым улицам и французскому кварталу»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
5 часов
74 отзыва
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
«Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€360 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    4 декабря 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Отличная экскурсия) Спасибо
    Отличная экскурсия) Спасибо
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
    читать дальше

    с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.

    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.
  • И
    Инна
    15 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
    Алекс не
    читать дальше

    просто гид, он невероятно интересный, эрудированный, неординарный. Это не была экскурсия с монотонным перечислением дат и событий, а живой, эмоциональный рассказ увлечённого историей человека с любовью к городу и стране, где он уже давно живёт!
    Несмотря на дождь и ветер, мы так много всего успели посмотреть и узнать.
    Алекс, спасибо еще раз🤍

    С уважением, Инна и Алексей из Питера)

    
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
    читать дальше

    и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))

  • П
    Павел
    4 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
    читать дальше

    - проводник в мир Марокко) Программа включала основные достопримечательности, сюрпризы глазами местных жителей, перекус на местном рыбном рынке и много чего интересного! Очень понравилось, рекомендуем!

  • A
    Anna
    27 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
  • М
    Михаил
    23 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    21 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
  • П
    Павел
    13 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.
  • А
    Анастасия
    9 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Все прошло отлично, были выполнены все мои пожелания, я просила индивидуальную экскурсию на долгой пересадке! Меня встретили в аэропорту, провели
    читать дальше

    со мной весь день и вернули назад в аэропорт! Очень рада, что день прошел именно так! Экскурсию проводила Сара, много интересной информации, вкусный обед, милые подарочки! Спасибо огромное, может как-нибудь еще вернусь в эту страну!

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Все прошло на 10 из 5 баллов! Отлично, восхитительно, профессионально! И очень интересно!!!
  • о
    ольга
    3 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Прогулялись с Сарой по Касабланке.
    Город удивил своей грязью на улицах в своей старой части. Давно не видела таких мусорных завалов
    читать дальше

    и неухоженных кварталов - много вопросов к администрации города.
    Современная часть чистая и ухоженная. Город контрастов. Все равно советую посетить, так как интересна история и есть что посмотреть.
    Сара располагает к себе с первого взгляда, она относится к туристам как к своим друзьям, всячески помогает, подсказывает и находит лучшие решения. Хорошая подача материала, продуманный маршрут, оперативное перемещение между локациями на такси.
    Очень комфортно и интересно.
    Спасибо, Сара)

  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Спасибо Алексу за прекрасную экскурсию. Увидела город во все периоды его расцвета и существования. Много интересных фактов об исторических личностей, побывавших в Касабланке. Чувствовалась личная заинтересованность человека в судьбе города. Прекрасное дополнение: сувениры, подарки, кофейня и обед на рыбном рынке.
  • А
    Александра
    24 сентября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Сара-замечательный экскурсовод, идеально владеет русским языком. Была очень дружелюбна и приветлива. Стойко отвечала на все, заданные нами, миллион вопросов о Марокко на разную тематику.
    Сама экскурсия была насыщенная и интересная.
  • И
    Ирина
    24 сентября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Побывала на экскурсии - Касабланка: между Востоком и Западом с гидом Верой. Вера – замечательный рассказчик, с большим энтузиазмом делилась
    читать дальше

    интересными фактами и даже цитировал стихи. Маршрут по городу был очень продуман, мы узнали много нового о культуре и истории города. Было комфортно и познавательно. Обязательно вернусь на другие экскурсии к этому гиду!"

  • И
    Илья
    16 сентября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Специально сделал пересадку с ночевкой, чтобы посмотреть город. Экскурсию провера Вера - мама Сары. Попадание 100%. Содержание, маршрут, коммуникация - все на высшем уровне! Рекомендую!
    Специально сделал пересадку с ночевкой, чтобы посмотреть город. Экскурсию провера Вера - мама Сары. Попадание 100%. Содержание, маршрут, коммуникация - все на высшем уровне! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Я много где была, и много что видела. Страны, города, путешествия, и вот новая остановка- Марокко, Касабланка. Выбираем экскурсию, знакомимся
    читать дальше

    с Алексом, и проводим с ним весь день. И я без преувеличения хочу сказать, что это была лучшая экскурсия в моей жизни!! И это благодаря прекрасному человеку Алексею, он человек, который знает множество языков и как рыба в воде ориентируется в городе, все интересные, секретные места были открыты только для нас! От души рекомендую!

  • И
    Илья
    4 сентября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Прежде всего, надо сказать, что Сара - великолепный гид! Я уверен, что любая её экскурсия даст отличное представление о предмете
    читать дальше

    её рассказа. Её эрудированность позволяет приводить конкретные факты в нужные моменты, а всегда уместные эпизоды из личного опыта делают экскурсию живой и занимательной.
    Сара чутко следит за реакцией каждого члена группы, и экскурсия остаётся и информативной, и увлекательной для всех её участников, вне зависимости от предыдущего опыта поездок или уровня подготовки.
    Наконец, Сара щедро делится и местными "секретами" (столь важными для туристов!) - где вкусно поесть, где что купить, как куда добираться…
    Словом, в высшей степени рекомендую!

    
  • А
    Анна-Мария
    31 августа 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!

    Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть
    читать дальше

    риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал рейс, был максимально на связи.

    При встрече в машине была вода. Все пожелания и потребности быстро учитывались.

    Были на экскурсии вдвоем с мамой (она уже пенсионного возраста и очень переживала, вдруг что пойдет не так, все же рассказы пол Марокко разные ходят). В итоге остались в совершенно восторге от деталей экскурсии. Арт-Деко с погружением на примере конкретного дома — это невероятно впечатляюще.

    Вкуснейшие миндальные печенья — единственное о чем жалеем, что не сообразили сразу дополнительно купить с собой в дорогу (потом вернулись, но уже была огромная очередь, не стали стоять). Мама не переносит глютен, а тут была такая вкуснота с умеренной сладостью.

    Обед был свеж и вкусен, даже жаль, что рынок, при всех его минусах, планируют переформатировать. Смело можем рекомендовать не бояться есть местный стритфуд — Алекс знает, куда приводить.

    Жалеем, что не заглянули в мечеть, когда была возможность, но все было и не успеть, день вообще быстро пролетел. Зато бонусом увидели витражи католического собора.

    Спасибо большое Алексу за любовь к своему делу и невероятную увлеченность! Остались прекрасные впечатления и воспоминания. И главное, не было никакого навязывания лишних покупок или чего-то подобного. Все очень под нас, интересно, увлекательно — вот, что выходит, когда человек на своем месте и любит то, что делает.

    Успеха во всем! 🙏 Еще раз спасибо.

    Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
  • А
    Андрей
    29 августа 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Сара - первоклассный экскурсовод! Мы узнали про Марокко в целом, про Касабланку в частности, а также получили ответы на все
    читать дальше

    наши вопросы по стране, интересным местам, и чего стоит остерегаться. Сара не боится рассказывать про не самые приятные вещи о Марокко, чем очень внушает доверие, а также рассказывает и о стоящих вещах, вроде вкусных блюд или красивых мест. Сара, спасибо вам большое за экскурсию!

