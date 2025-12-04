читать дальше

риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал рейс, был максимально на связи.



При встрече в машине была вода. Все пожелания и потребности быстро учитывались.



Были на экскурсии вдвоем с мамой (она уже пенсионного возраста и очень переживала, вдруг что пойдет не так, все же рассказы пол Марокко разные ходят). В итоге остались в совершенно восторге от деталей экскурсии. Арт-Деко с погружением на примере конкретного дома — это невероятно впечатляюще.



Вкуснейшие миндальные печенья — единственное о чем жалеем, что не сообразили сразу дополнительно купить с собой в дорогу (потом вернулись, но уже была огромная очередь, не стали стоять). Мама не переносит глютен, а тут была такая вкуснота с умеренной сладостью.



Обед был свеж и вкусен, даже жаль, что рынок, при всех его минусах, планируют переформатировать. Смело можем рекомендовать не бояться есть местный стритфуд — Алекс знает, куда приводить.



Жалеем, что не заглянули в мечеть, когда была возможность, но все было и не успеть, день вообще быстро пролетел. Зато бонусом увидели витражи католического собора.



Спасибо большое Алексу за любовь к своему делу и невероятную увлеченность! Остались прекрасные впечатления и воспоминания. И главное, не было никакого навязывания лишних покупок или чего-то подобного. Все очень под нас, интересно, увлекательно — вот, что выходит, когда человек на своем месте и любит то, что делает.



Успеха во всем! 🙏 Еще раз спасибо.