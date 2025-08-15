Мои заказы

Шопинг в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Касабланке на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Эта необычная Касабланка
Пешая
4 часа
72 отзыва
Индивидуальная
Эта необычная Касабланка
Восточные рынки Касабланки манят ароматами специй и сладостей. Узнайте секреты марокканского чая и купите уникальные сувениры
«Узкие улочки соединяют базары в единое целое: оливковый рынок, кондитерский, гончарный»
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €65 за человека
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
«Центральный рынок — пёстрое и оживлённое место, где можно приобрести сувениры и почувствовать энергетику настоящей Касабланки»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    15 августа 2025
    Эта необычная Касабланка
    Замечательная прогулка/экскурсия с Марией.
    Очень все легко, непринужденная и дружеская атмосфера.
    Узнали много нового и посетили множество разных интересных локаций.
    Даже дети, которых мало что может заинтересовать, оказались довольны.
    Огромное спасибо Марии!
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Эта необычная Касабланка
    Большое спасибо Марии за очень насыщенную информацией и историей экскурсию, за 4 часа создалось полное представление о городе и стране!
  • М
    Максим
    14 июня 2025
    Эта необычная Касабланка
    Изначально мы не поняли Касабланку, но Марии удалось показать ее со стороны местного жителя: с локальными рыночками, парками, вкусной едой
    читать дальше

    и особенностями жизни в городе. Отдельный плюс - это машина: без нее кажется нереально увидеть город со всех сторон. Мы посмотрели как исторические места, так и новые районы застройки, что нам особенно понравилось. Отдельное спасибо за безумно вкусное джелато и прогулку по Новой Медине. Эта экскурсия для нас была самой «локальной» из всех за поездку.

  • А
    Андрей
    11 июня 2025
    Эта необычная Касабланка
    Мария забрала меня из отеля, в котором я остановился. Провезла на авто по основным локациям Касабланки. Рассказала интересные истории о городе. Дала рекомендации по моему дальнейшему путешествию, посоветовала места, где можно перекусить. Могу смело рекомендовать гида!
    Мария забрала меня из отеля, в котором я остановился. Провезла на авто по основным локациям Касабланки
  • И
    Ирина
    26 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Я в полном восторге от экскурсии с Марией. Она полностью «свой» человек в Касабланке, с потрясающим кругозором, природной любознательностью и
    читать дальше

    умением интересно преподнести информацию о достопримечательностях не только Касабланки, но и о других городах Марокко, а также и об истории, культуре и обычаях страны в целом. Рекомендую обеими руками - не пожалеете!

  • С
    Сергей
    25 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Спасибо, Мария! Отличная прогулка по Касабланке. Удобно на машине гида перемещаться по районам, экономя время на самые интересные места. Однозначно стоит потратить время, чтобы почувствовать атмосферу другого, современного и европейского Марокко.
  • Д
    Денис
    25 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Мария супер эксперт, легко и непринуждённо рассказала про все аспекты жизни страны и города. Показала знаковые места и как развивался город. Было очень интересно. Спасибо большое
  • А
    Анастасия
    16 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Была длительная пересадка, было решено скоротать ее экскурсией. Интересно, колоритно. Организация на высоком уровне!!!! Спасибо! ❤️
  • Е
    Елена
    16 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Многие пишут, что в Касабланке "нечего смотреть". И мы так тоже думали, но Мария перевернула наше представление об этом городе,
    читать дальше

    а также дополнила важными историческими знаниями о стране, о людях. Прекрасный экскурсовод с большой любовью и интересом рассказывает о городе и стране, ее культуре и разнообразии. Захотелось еще вернуться. Касабланка - это интересный современный город без толп туристов, с памятниками колониальной французской архитектуры в стиле арт-деко, это совершенно другой Марокко, экономическая столица королевства. Мария очень интересно рассказывает про историю страны, как и почему менялись столицы, про времена французского протектората, про русскую эмиграцию, про зарубежных знаменитостей, которые влюблены в Марокко, семейные традиции народа, как проходят свадьбы и многое-многое другое. И конечно, мы увидели все самые важные места в Касабланке. Очень рекомендуем Марию и рады знакомству!

  • С
    Сергей
    11 марта 2025
    Эта необычная Касабланка
    Классно что попадаются такие включенные и любящие свою профессию люди! Экскурсия прошла просто отлично, были учтены все пожелания. Ставлю 5
    читать дальше

    из 5. Увидели и главные туристические места и локальные вещи которые нам показала Мария. Заехали за местными сладостями, успели все что планировали и даже больше!!! Супер.

  • Е
    Елена
    28 ноября 2024
    Эта необычная Касабланка
    Получила огромное удовольствие от экскурсии. В этом заслуга моего гида Марии. Знание истории, материала на отлично! Такой приятный человек, через минуту кажется, что с тобой рядом твой близкий друг. Огромное спасибо!
    Получила огромное удовольствие от экскурсии. В этом заслуга моего гида Марии. Знание истории, материала на отлично!
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2024
    Эта необычная Касабланка
    Были на Машиной экскурсии в сентябре. Касабланка - удивительной красоты город, для этой страны достаточно современный и необычный.
    Мария провела экскурсию
    читать дальше

    так, что мы влюбились в Касабланку, рассказ был живым и интересным, контакт между гидом и нами был установлен молниеносно, с первых минут встречи.
    Рекомендую всем. Потому что это познавательно, своевременно и качественно!
    Также Маша организовала для нас по прекрасной стоимости транспортное сопровождение - безопасное, на прекрасных автомобилях с профессиональными водителями.
    Заботливо забронировала желанный ресторан. Советовала, созванивалась со мной, вела полностью наш маршрут.
    Мы чувствовали себя самыми важными гостями и клиентами.
    Мария, спасибо Вам за высокий уровень профессионализма и эмпатии. С уважением, Екатерина и Андрей. До новых встреч.

  • П
    Павел
    14 октября 2024
    Эта необычная Касабланка
    Мы с Марией провели несколько замечательных часов, гуляя по Касабланке. Этот город открылся нам, показал свою историю и особенности характера.
    читать дальше

    В одном из особых мест мы загадали желание. Верим, что сбудется 🤗
    P.S. Так же Мария помогла с организацией трансфера аэропорт-отель. Спасибо ей отдельное за это!

  • О
    Ольга
    14 августа 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прекрасно! Рекомендую! Помимо интересной экскурсии, Мария порекомендовала нам классные места для посещения в Касабланке и других городах Марокко!
  • Т
    Тимур
    26 июня 2024
    Эта необычная Касабланка
    Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по Касабланке, очень понравилось! Было интересно, познавательно и красиво!
  • S
    Stepan
    24 апреля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прошло отлично, рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    9 марта 2024
    Эта необычная Касабланка
    Замечательная экскурсия всем советую
  • Н
    Надежда
    13 февраля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прекрасно! Марии отдельное спасибо!
    Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться!
    Потрясающий гид!
    читать дальше

    Рассказывает так, что хочется слушать и слушать! Открыла нам всю красоту Марокко и особенно прекрасной Касабланки!
    Мария провела не только замечательную экскурсию по Касабланке, но еще и помогла заселиться в отель!
    Мария является гидом, который умеет приподнести историю, дух и традицию.
    Я первый раз в жизни получил кайф от количества информации, которую рассказывает гид, и если снова вернусь туда, обязательно буду обращаться к Марии.
    Понравилось все: прогулка, история, покупка подарков, много смеха и развлечения.
    и торгуется она - как будто себе покупает!

  • А
    Александр
    24 декабря 2023
    Эта необычная Касабланка
    Очень грамотный, доброжелательный и отзывчивый гид Мария. Настоятельно рекомендую, останетесь довольны и с большими эмоциональными впечатлениями.
  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2023
    Эта необычная Касабланка
    Мария - прекрасный гид. Я заказывала экскурсию для сына во время его длительной стыковки рейсов в Касабланке. Великолепные впечатления. Мария не только прекрасный рассказчик, но и очень отзывчивый и внимательный к деталям путешествия человек. Рекомендую.

