Индивидуальная
Эта необычная Касабланка
Восточные рынки Касабланки манят ароматами специй и сладостей. Узнайте секреты марокканского чая и купите уникальные сувениры
«Узкие улочки соединяют базары в единое целое: оливковый рынок, кондитерский, гончарный»
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €65 за человека
Индивидуальная
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
«Центральный рынок — пёстрое и оживлённое место, где можно приобрести сувениры и почувствовать энергетику настоящей Касабланки»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia15 августа 2025Замечательная прогулка/экскурсия с Марией.
Очень все легко, непринужденная и дружеская атмосфера.
Узнали много нового и посетили множество разных интересных локаций.
Даже дети, которых мало что может заинтересовать, оказались довольны.
Огромное спасибо Марии!
- ЕЕкатерина9 августа 2025Большое спасибо Марии за очень насыщенную информацией и историей экскурсию, за 4 часа создалось полное представление о городе и стране!
- ММаксим14 июня 2025Изначально мы не поняли Касабланку, но Марии удалось показать ее со стороны местного жителя: с локальными рыночками, парками, вкусной едой
- ААндрей11 июня 2025Мария забрала меня из отеля, в котором я остановился. Провезла на авто по основным локациям Касабланки. Рассказала интересные истории о городе. Дала рекомендации по моему дальнейшему путешествию, посоветовала места, где можно перекусить. Могу смело рекомендовать гида!
- ИИрина26 марта 2025Я в полном восторге от экскурсии с Марией. Она полностью «свой» человек в Касабланке, с потрясающим кругозором, природной любознательностью и
- ССергей25 марта 2025Спасибо, Мария! Отличная прогулка по Касабланке. Удобно на машине гида перемещаться по районам, экономя время на самые интересные места. Однозначно стоит потратить время, чтобы почувствовать атмосферу другого, современного и европейского Марокко.
- ДДенис25 марта 2025Мария супер эксперт, легко и непринуждённо рассказала про все аспекты жизни страны и города. Показала знаковые места и как развивался город. Было очень интересно. Спасибо большое
- ААнастасия16 марта 2025Была длительная пересадка, было решено скоротать ее экскурсией. Интересно, колоритно. Организация на высоком уровне!!!! Спасибо! ❤️
- ЕЕлена16 марта 2025Многие пишут, что в Касабланке "нечего смотреть". И мы так тоже думали, но Мария перевернула наше представление об этом городе,
- ССергей11 марта 2025Классно что попадаются такие включенные и любящие свою профессию люди! Экскурсия прошла просто отлично, были учтены все пожелания. Ставлю 5
- ЕЕлена28 ноября 2024Получила огромное удовольствие от экскурсии. В этом заслуга моего гида Марии. Знание истории, материала на отлично! Такой приятный человек, через минуту кажется, что с тобой рядом твой близкий друг. Огромное спасибо!
- ЕЕкатерина17 октября 2024Были на Машиной экскурсии в сентябре. Касабланка - удивительной красоты город, для этой страны достаточно современный и необычный.
Мария провела экскурсию
- ППавел14 октября 2024Мы с Марией провели несколько замечательных часов, гуляя по Касабланке. Этот город открылся нам, показал свою историю и особенности характера.
- ООльга14 августа 2024Все прекрасно! Рекомендую! Помимо интересной экскурсии, Мария порекомендовала нам классные места для посещения в Касабланке и других городах Марокко!
- ТТимур26 июня 2024Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по Касабланке, очень понравилось! Было интересно, познавательно и красиво!
- SStepan24 апреля 2024Все прошло отлично, рекомендую!
- ДДмитрий9 марта 2024Замечательная экскурсия всем советую
- ННадежда13 февраля 2024Все прекрасно! Марии отдельное спасибо!
Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться!
Потрясающий гид!
- ААлександр24 декабря 2023Очень грамотный, доброжелательный и отзывчивый гид Мария. Настоятельно рекомендую, останетесь довольны и с большими эмоциональными впечатлениями.
- ЕЕкатерина20 декабря 2023Мария - прекрасный гид. Я заказывала экскурсию для сына во время его длительной стыковки рейсов в Касабланке. Великолепные впечатления. Мария не только прекрасный рассказчик, но и очень отзывчивый и внимательный к деталям путешествия человек. Рекомендую.
