Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от €80 за человека
Эта необычная Касабланка
Пешая
4 часа
72 отзыва
Индивидуальная
Восточные рынки Касабланки манят ароматами специй и сладостей. Узнайте секреты марокканского чая и купите уникальные сувениры
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €65 за человека
История и вкусы Касабланки
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 июня 2025
    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
    читать дальше

    Алекс, благодарим вас за необыкновенные впечатления в мир искусства, традиций и истории Марокко! Сегодня на авторской экскурсии Алекса мы познакомились с техникой росписи по дереву - зуак. С правилами применения нанесения узоров нас знакомил мастер своего дела Азур. Он раскрыл секретные методы геометрического рисования. Мы создали свои простые узоры на деревянных подносах. Экскурсия (мастер-класс) очень интересно составлена, будет познавательно не только для взрослых, но и для детей. Алекс за недолгое время знакомит гостей не только с искусством, но и бытом и историей моракканцев, которая хранит много тайн и мистики. Обязательно рекомендуем!!!!! Если будем вновь в Касабланке, непременно встретимся с Алексом. Еще раз выражаем гиду свою благодарность за волшебный день ❤️!

  • E
    Ekaterina
    5 января 2025
    Замечательная экскурсия по Медине Касабланки! Интересная программа, включающая творчество (роспись подноса), дегустацию чая и фруктов, и увлекательные исторические факты. Рекомендую!
  • М
    Мария
    21 октября 2024
    Мы были в Касабланке три дня. Про экскурсию по городу напишу отдельно в другой теме, здесь поделюсь своими впечатлениями о
    читать дальше

    мастер-классе по марокканской росписи, который мы посетили на второй день пребывания в городе. Расписывать нужно было подносы, и сразу понравилось две вещи: 1) можно было выбрать размер подноса (мы специально выбрали самые маленькие, чтобы их удобно было везти с собой домой в самолете); 2) подносы оказались из дерева, а потому очень легкие, почти невесомые - это, опять же, удобно, когда забираешь их домой (а оставлять такую красоту было бы просто непростительно!)
    Сам мастер-класс был очень интересным. Нам предоставили краски на выбор, рассказали и показали, из чего делаются кисточки (представляете, из шерсти на ослином загривке!), провели небольшую лекцию об искусстве "Зуак", а также помогали на каждом этапе росписи. Мастер-класс проводил марокканский мастер по росписи, очень приятный и аккуратный. И наш гид (Алекс), конечно, тоже был с нами вместе, переводил нам все и объяснял. Также бонусом нам предложили чай с булочками и печеньем, что было очень кстати:) В результате мы не только получили массу положительных эмоций, но и увезли с собой домой частичку Марокко, а также отличные подарки для себя или близких.

  • Е
    Елена
    10 октября 2024
    Мастер-класс по марокканской росписи мне очень понравился! Азиз, наш мастер, с большим терпением и профессионализмом делился секретами древнего искусства. Я
    читать дальше

    создала свой уникальный деревянный поднос, который теперь напоминает мне о прекрасных моментах, проведённых в Марокко. После мастер-класса мы прогулялись по старому городу, зашли в симпатичное уличное кафе, где нас угостили мятным чаем и вкусным местным блюдом. Сидя на улице и наблюдая за жизнью в Медине, я почувствовала себя частью этого удивительного места. Рекомендую это мероприятие всем, кто хочет не просто увидеть Марокко, но и почувствовать его душу!

