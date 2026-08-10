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По Касабланке в компании местного жителя

Увидеть парадную и повседневную стороны экономической столицы Марокко
Чтобы понять особенности марокканского менталитета и разобраться в истории страны, надо побывать не только в must-see локациях, но и на аутентичных улочках, и у океана.

Я покажу вам всё самое интересное и познакомлю с нетуристической жизнью местных, а ещё подскажу, и где пробовать лучшую национальную кухню.
По Касабланке в компании местного жителя
По Касабланке в компании местного жителя
По Касабланке в компании местного жителя

Описание экскурсии

Мечеть Хасана II — одна из крупнейших мечетей мира, построенная у самой воды. Вы узнаете историю её создания и при желании зайдёте внутрь.

Набережная Корниш — любимое место отдыха жителей Касабланки. Прогуляемся вдоль Атлантического океана и обсудим, какую роль море и порт играют в жизни города.

Площадь Мухаммеда V — административный центр с архитектурой периода французского протектората. Здесь хорошо видно, как марокканские мотивы вплетаются в систему европейского градостроения.

Квартал Хабус — уютные улицы, ремесленные лавки, пекарни и традиционные рынки. Я расскажу, как появился этот район и покажу места, которые любят сами горожане.

Ресторан «Ла Скала» — знаковое заведение рядом с укреплениями 18 века. По желанию остановимся здесь, чтобы вы попробовали блюда марокканской кухни в атмосфере старой Касабланки.

Вы узнаите:

  • чем местная жизнь отличается от уклада Марракеша, Феса и других городов Марокко
  • какие традиции сохраняют современные жители и куда они сами ходят отдыхать, делать покупки и ужинать
  • как Касабланка стала самым современным и экономически значимым городом страны
  • что оставили после себя эпоха французского протектората и международная торговля

Организационные детали

Маршрут можно скорректировать под ваши интересы — сделать акцент на истории, архитектуре, кухне, современной жизни или фотолокациях

Дополнительные расходы

  • Вход в мечеть Хасана II для иностранных посетителей — 140 дирхамов (~$15) с чел.
  • Средний чек в ресторане «Ла Скала» — 100–300 дирхамов (~$11–32) с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехди
Мехди — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Я местный житель Марокко и хорошо знаю страну, её города, дороги и интересные места. Живу здесь всю жизнь, поэтому могу показать настоящее Марокко — не только популярные туристические места, но и
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атмосферу, культуру, кухню и красивые локации, которые знают в основном местные. Больше всего я разбираюсь в трансферах между городами, поездках к океану, в горы и по туристическим маршрутам. Мне нравится общаться с людьми из разных стран, помогать комфортно передвигаться по стране и делиться советами, чтобы поездки проходили безопасно и интересно. Поэтому я решил помогать открывать Марокко с настоящей стороны.

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