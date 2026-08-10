Чтобы понять особенности марокканского менталитета и разобраться в истории страны, надо побывать не только в must-see локациях, но и на аутентичных улочках, и у океана. Я покажу вам всё самое интересное и познакомлю с нетуристической жизнью местных, а ещё подскажу, и где пробовать лучшую национальную кухню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $300 за экскурсию

Ваш гид в Касабланке

Описание экскурсии

Мечеть Хасана II — одна из крупнейших мечетей мира, построенная у самой воды. Вы узнаете историю её создания и при желании зайдёте внутрь.

Набережная Корниш — любимое место отдыха жителей Касабланки. Прогуляемся вдоль Атлантического океана и обсудим, какую роль море и порт играют в жизни города.

Площадь Мухаммеда V — административный центр с архитектурой периода французского протектората. Здесь хорошо видно, как марокканские мотивы вплетаются в систему европейского градостроения.

Квартал Хабус — уютные улицы, ремесленные лавки, пекарни и традиционные рынки. Я расскажу, как появился этот район и покажу места, которые любят сами горожане.

Ресторан «Ла Скала» — знаковое заведение рядом с укреплениями 18 века. По желанию остановимся здесь, чтобы вы попробовали блюда марокканской кухни в атмосфере старой Касабланки.

Вы узнаите:

чем местная жизнь отличается от уклада Марракеша, Феса и других городов Марокко

какие традиции сохраняют современные жители и куда они сами ходят отдыхать, делать покупки и ужинать

как Касабланка стала самым современным и экономически значимым городом страны

что оставили после себя эпоха французского протектората и международная торговля

Организационные детали

Маршрут можно скорректировать под ваши интересы — сделать акцент на истории, архитектуре, кухне, современной жизни или фотолокациях

Дополнительные расходы