Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКасабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
