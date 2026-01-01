Найдено 3 экскурсии в категории « Мечеть Хасана II » в Касабланке на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 39 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Лучший выбор Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья €199 за всё до 3 чел. На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная По блистательной Касабланке с местными жителями Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные Начало: По вашему адресу в Касабланке от $250 за человека Пешая 3 часа 76 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Касабланка: перекрёсток времён Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port €285 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Мечеть Хасана II» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе; По блистательной Касабланке с местными жителями; Касабланка: перекрёсток времён. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Касабланке Самое главное; Набережная. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе: Сколько стоит экскурсия по Касабланке в январе 2026 Сейчас в Касабланке в категории "Мечеть Хасана II" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 285. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мечеть Хасана II», 120 ⭐ отзывов, цены от €199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март