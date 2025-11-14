Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
14 ноя в 08:00
€1480 за человека
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
31 авг в 08:00
27 сен в 08:00
165 000 ₽ за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 сен в 12:00
8 окт в 12:00
€2397 за человека
