Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам

Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Приглашаем в красочное путешествие по Марокко — постараемся увидеть всю его палитру.

Начнём с голубого: пройдём по улочкам Шефшауэна и понаблюдам, как над городом цвета неба восходит солнце. Затем — белый.

На
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верблюдах доберёмся до наших VIP-шатров посреди Сахары, вечером посидим у костра и насладимся песнями бедуинов-берберов. На очереди цвет «синий мажорель» в Марракеше: погуляем по саду экзотических растений. А на побережье Атлантического океана вас ждёт купание в лазурных водах. По желанию группы заглянем на красильни Феса и осмотрим множество разноцветных сосудов.

Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

Проживание. Будем жить в риадах и гостевых домах 4-5* по маршруту, 1 ночь проведём в VIP-шатрах в Сахаре, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Марокко

Встретим вас в аэропорту Касабланки. После заселения в отель начнём исследовать этот удивительный город. Вы увидите Атлантический океан, прогуливаясь по набережной. Затем посетим мечеть Хасана, крупнейшую в Марокко. Гид раскроет нам секреты святыни, расскажет про историю сооружения и ислама.

Добро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в Марокко
2 день

Путешествие в Шефшауэн

Сегодня отправимся в удивительный синий город Шефшауэн. А по пути заглянем в столицу — Рабат. Да, именно он является столицей, а не Касабланка. Прогуляемся по старой крепости, полюбуемся заливом, окунёмся в суету восточного рынка, где отовсюду доносятся ароматы специй и лепёшек.

Прибудем в Шефшауэн. Этот город будто создан для фотосессий: мы пройдёмся по узким улочкам и сделаем кадры на фоне синих домиков с лазурными ставнями и голубыми горшками. Сосчитать, сколько здесь таится оттенков синего — невозможно.

Ночевать будем в отеле в Шефшауэне.

Путешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в Шефшауэн
3 день

Старинные улочки Феса

Утром желающие смогут встретить удивительный рассвет и полюбоваться, как цветной город окрасится в золотые краски. Дальше отправимся в Фес, где время будто бы остановилось. Здесь уклад жизни местных не менялся веками, а вместо ламп используют факелы. Мы постараемся не заплутать в лабиринте узких улочек, где даже навигатор бессилен.

Провожать закат пойдём к развалинам старинной крепости. Ночевать будем в отеле в Фесе.

Старинные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки Феса
4 день

Красильни Феса и колоритный рынок

Сегодня будем исследовать медину — старую часть Феса. Вы увидите красильни Шуара 11 века и осмотрите множество каменных сосудов с краской разных цветов для окрашивания кожаных изделий. Посещение локации возможно по согласию всех участников группы.

Заглянем в лавки на рынке, купим подарки себе и близким, поедим в колоритном ресторанчике и, конечно, сделаем много фотографий и видео на улочках города — они так и просятся в кадр. Желающие смогут посетить хаммам.

Красильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынок
5 день

Ночь в пустыне

Следующая локация, которой мы вас удивим — Сахара. Мы не просто полюбуемся бескрайними золотыми песками, но и проведём ночь в пустыне. До нашего лагеря доберёмся караванами на верблюдах и разместимся в VIP-шатрах. Устроим ужин у костра, наслаждаясь песнями и танцами бедуинов-берберов под музыку барабанов.

Вечером будет невероятным: прямо над нами будут мерцать миллионы звёзд. Кажется, будто они совсем близко. Стоит лишь протянуть руку!

Ночь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустыне
6 день

Джиппинг по Сахаре

Начнём день с невероятного рассвета. А продолжим занятием сентбордингом (катание на доске по песку), ароматным мятным чаем и фотосессией в дюнах.

Позавтракаем, разместимся в джипах и устроим весёлые покатушки по пустыне.

Джиппинг по СахареДжиппинг по СахареДжиппинг по СахареДжиппинг по Сахаре
7 день

Марокканский Голливуд

Сегодня посетим киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Клеопатра» и «Гладиатор», сериалы «Игры Престолов» и «Клон». По пути полюбуемся впечатляющими пейзажами Марокко: вокруг будут высокие горы, каньоны, долины и пустыня.

Марокканский ГолливудМарокканский ГолливудМарокканский ГолливудМарокканский Голливуд
8 день

Экскурсия по Марракешу

Держим курс на Марракеш — некогда главный торговый узел между Африкой и Европой. Побываем на главной площади в центре города и, конечно, посетим сад художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Необычные архитектурные сооружения уникального оттенка синего сочетают мавританский стиль и ар-деко. Затем пройдёмся по медине и заглянем в уютное кафе.

Ночевать будем в отеле в Марракеше.

Экскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по Марракешу
9 день

Отдых на берегу Атлантического океана

За путешествие вы видели уже несколько удивительных рассветов, но мы предлагаем насладиться чем-то особенным. По желанию и за доплату вы сможете взлететь над городом на воздушном шаре и увидеть, как зарождается день над оазисами, старинными домами и пустыней.

Впереди нас уже ждёт океан. Переедем на побережье Атлантики — в курортный городок Эс-Сувейра. На главной площади послушаем живых музыкантов, которых идеально дополняют крики чаек, и загляем в кафе на чашечку кофе.

Вы сможете прокатиться верхом или на квадроцикле, взять урок сёрфинга. На ужин все вместе соберёмся на берегу океана, разведём костёр и уютно посидим, слушая шум волн.

Отдых на берегу Атлантического океанаОтдых на берегу Атлантического океанаОтдых на берегу Атлантического океанаОтдых на берегу Атлантического океана
10 день

Свободный день

Мы отвели целый день для пляжного отдыха: купайтесь, загорайте и расслабляйтесь.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Отъезд

Отвезём в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в риадах и гостевых домах
  • Завтраки
  • Услуги местного русскоговорящего гида
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Бутилированная вода
  • Трансфер из аэропорта до отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно из Марракеша до вашего города
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Виза (не требуется для граждан РФ)
  • Обеды и ужины - около 20-30 евро в день
  • Страховка
  • Полёт на воздушном шаре и доп активности на побережье (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Марракеша, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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