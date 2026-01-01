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Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам

Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Приглашаем в красочное путешествие по Марокко — постараемся увидеть всю его палитру.

Начнём с голубого: пройдём по улочкам Шефшауэна и понаблюдам, как над городом цвета неба восходит солнце. Затем — белый.

На
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верблюдах доберёмся до наших VIP-шатров посреди Сахары, вечером посидим у костра и насладимся песнями бедуинов-берберов. На очереди цвет «синий мажорель» в Марракеше: погуляем по саду экзотических растений. По желанию группы заглянем на красильни Феса и осмотрим множество разноцветных сосудов.

Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Марокко

Встретим вас в аэропорту Касабланки. После заселения в отель начнём исследовать этот удивительный город. Вы увидите Атлантический океан, прогуливаясь по набережной. Затем посетим мечеть Хасана, крупнейшую в Марокко. Гид раскроет нам секреты святыни, расскажет про историю сооружения и ислама.

Добро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в Марокко
2 день

Путешествие в Шефшауэн

Сегодня отправимся в удивительный синий город Шефшауэн. А по пути заглянем в столицу — Рабат. Да, именно он является столицей, а не Касабланка. Прогуляемся по старой крепости, полюбуемся заливом, окунёмся в суету восточного рынка, где отовсюду доносятся ароматы специй и лепёшек.

Прибудем в Шефшауэн. Этот город будто создан для фотосессий: мы пройдёмся по узким улочкам и сделаем кадры на фоне синих домиков с лазурными ставнями и голубыми горшками. Сосчитать, сколько здесь таится оттенков синего — невозможно.

Ночевать будем в отеле в Шефшауэне.

Путешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в ШефшауэнПутешествие в Шефшауэн
3 день

Старинные улочки Феса

Утром желающие смогут встретить удивительный рассвет и полюбоваться, как цветной город окрасится в золотые краски. Дальше отправимся в Фес, где время будто бы остановилось. Здесь уклад жизни местных не менялся веками, а вместо ламп используют факелы. Мы постараемся не заплутать в лабиринте узких улочек, где даже навигатор бессилен.

Провожать закат пойдём к развалинам старинной крепости. Ночевать будем в отеле в Фесе.

Старинные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки ФесаСтаринные улочки Феса
4 день

Красильни Феса и колоритный рынок

Сегодня будем исследовать медину — старую часть Феса. Вы увидите красильни Шуара 11 века и осмотрите множество каменных сосудов с краской разных цветов для окрашивания кожаных изделий. Посещение локации возможно по согласию всех участников группы.

Заглянем в лавки на рынке, купим подарки себе и близким, поедим в колоритном ресторанчике и, конечно, сделаем много фотографий и видео на улочках города — они так и просятся в кадр. Желающие смогут посетить хаммам.

Красильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынокКрасильни Феса и колоритный рынок
5 день

Ночь в пустыне

Следующая локация, которой мы вас удивим — Сахара. Мы не просто полюбуемся бескрайними золотыми песками, но и проведём ночь в пустыне. До нашего лагеря доберёмся караванами на верблюдах и разместимся в VIP-шатрах. Устроим ужин у костра, наслаждаясь песнями и танцами бедуинов-берберов под музыку барабанов.

Вечером будет невероятным: прямо над нами будут мерцать миллионы звёзд. Кажется, будто они совсем близко. Стоит лишь протянуть руку!

Ночь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустынеНочь в пустыне
6 день

Джиппинг по Сахаре

Начнём день с невероятного рассвета. А продолжим занятием сентбордингом (катание на доске по песку), ароматным мятным чаем и фотосессией в дюнах.

Позавтракаем, разместимся в джипах и устроим весёлые покатушки по пустыне.

Джиппинг по СахареДжиппинг по СахареДжиппинг по СахареДжиппинг по Сахаре
7 день

Марокканский Голливуд

Сегодня посетим киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Клеопатра» и «Гладиатор», сериалы «Игры Престолов» и «Клон». По пути полюбуемся впечатляющими пейзажами Марокко: вокруг будут высокие горы, каньоны, долины и пустыня.

Марокканский ГолливудМарокканский ГолливудМарокканский ГолливудМарокканский Голливуд
8 день

Экскурсия по Марракешу

Держим курс на Марракеш — некогда главный торговый узел между Африкой и Европой. Побываем на главной площади в центре города и, конечно, посетим сад художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Необычные архитектурные сооружения уникального оттенка синего сочетают мавританский стиль и ар-деко. Затем пройдёмся по медине и заглянем в уютное кафе.

Ночевать будем в отеле в Марракеше.

Экскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по МарракешуЭкскурсия по Марракешу
9 день

Отъезд

Отвезём в аэропорт к вашим рейсам.

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в риадах и гостевых домах
  • Завтраки
  • Услуги местного русскоговорящего гида
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Бутилированная вода
  • Трансфер из аэропорта до отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно из Марракеша до вашего города
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Виза (не требуется для граждан РФ)
  • Обеды и ужины - около 20-30 евро в день
  • Страховка
  • Полёт на воздушном шаре и доп активности на побережье (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Марракеша, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Привет, я Алиса. Живу на Шри-Ланке и организовываю авторские туры на Шри-Ланку, в Марокко, Индию и Японию. Объездила много стран, жила в Азии, окончила Международную Академию Туризма, турагент с 10-летним
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опытом. Дарю людям эмоции через авторские путешествия, которые наполнены любовью к людям и миру. Ценю бережное отношение к животным, веду собственные благотворительные проекты. Наши гости видят то, что не видит обычный турист. С нашей командой вы почувствуете настоящую магию путешествий, созданных от сердца. Давайте знакомиться с нашей прекрасной планетой вместе.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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