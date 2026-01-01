Начнём с голубого: пройдём по улочкам Шефшауэна и понаблюдам, как над городом цвета неба восходит солнце. Затем — белый.
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Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 12 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Марокко
Встретим вас в аэропорту Касабланки. После заселения в отель начнём исследовать этот удивительный город. Вы увидите Атлантический океан, прогуливаясь по набережной. Затем посетим мечеть Хасана, крупнейшую в Марокко. Гид раскроет нам секреты святыни, расскажет про историю сооружения и ислама.
Путешествие в Шефшауэн
Сегодня отправимся в удивительный синий город Шефшауэн. А по пути заглянем в столицу — Рабат. Да, именно он является столицей, а не Касабланка. Прогуляемся по старой крепости, полюбуемся заливом, окунёмся в суету восточного рынка, где отовсюду доносятся ароматы специй и лепёшек.
Прибудем в Шефшауэн. Этот город будто создан для фотосессий: мы пройдёмся по узким улочкам и сделаем кадры на фоне синих домиков с лазурными ставнями и голубыми горшками. Сосчитать, сколько здесь таится оттенков синего — невозможно.
Ночевать будем в отеле в Шефшауэне.
Старинные улочки Феса
Утром желающие смогут встретить удивительный рассвет и полюбоваться, как цветной город окрасится в золотые краски. Дальше отправимся в Фес, где время будто бы остановилось. Здесь уклад жизни местных не менялся веками, а вместо ламп используют факелы. Мы постараемся не заплутать в лабиринте узких улочек, где даже навигатор бессилен.
Провожать закат пойдём к развалинам старинной крепости. Ночевать будем в отеле в Фесе.
Красильни Феса и колоритный рынок
Сегодня будем исследовать медину — старую часть Феса. Вы увидите красильни Шуара 11 века и осмотрите множество каменных сосудов с краской разных цветов для окрашивания кожаных изделий. Посещение локации возможно по согласию всех участников группы.
Заглянем в лавки на рынке, купим подарки себе и близким, поедим в колоритном ресторанчике и, конечно, сделаем много фотографий и видео на улочках города — они так и просятся в кадр. Желающие смогут посетить хаммам.
Ночь в пустыне
Следующая локация, которой мы вас удивим — Сахара. Мы не просто полюбуемся бескрайними золотыми песками, но и проведём ночь в пустыне. До нашего лагеря доберёмся караванами на верблюдах и разместимся в VIP-шатрах. Устроим ужин у костра, наслаждаясь песнями и танцами бедуинов-берберов под музыку барабанов.
Вечером будет невероятным: прямо над нами будут мерцать миллионы звёзд. Кажется, будто они совсем близко. Стоит лишь протянуть руку!
Джиппинг по Сахаре
Начнём день с невероятного рассвета. А продолжим занятием сентбордингом (катание на доске по песку), ароматным мятным чаем и фотосессией в дюнах.
Позавтракаем, разместимся в джипах и устроим весёлые покатушки по пустыне.
Марокканский Голливуд
Сегодня посетим киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Клеопатра» и «Гладиатор», сериалы «Игры Престолов» и «Клон». По пути полюбуемся впечатляющими пейзажами Марокко: вокруг будут высокие горы, каньоны, долины и пустыня.
Экскурсия по Марракешу
Держим курс на Марракеш — некогда главный торговый узел между Африкой и Европой. Побываем на главной площади в центре города и, конечно, посетим сад художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Необычные архитектурные сооружения уникального оттенка синего сочетают мавританский стиль и ар-деко. Затем пройдёмся по медине и заглянем в уютное кафе.
Ночевать будем в отеле в Марракеше.
Отъезд
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Что включено
- Проживание в риадах и гостевых домах
- Завтраки
- Услуги местного русскоговорящего гида
- Трансферы по маршруту на комфортабельном транспорте
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Бутилированная вода
- Трансфер из аэропорта до отеля и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно из Марракеша до вашего города
- Доплата за 1-местное проживание
- Виза (не требуется для граждан РФ)
- Обеды и ужины - около 20-30 евро в день
- Страховка
- Полёт на воздушном шаре и доп активности на побережье (по желанию)