Сегодня отправимся в удивительный синий город Шефшауэн. А по пути заглянем в столицу — Рабат. Да, именно он является столицей, а не Касабланка. Прогуляемся по старой крепости, полюбуемся заливом, окунёмся в суету восточного рынка, где отовсюду доносятся ароматы специй и лепёшек.

Прибудем в Шефшауэн. Этот город будто создан для фотосессий: мы пройдёмся по узким улочкам и сделаем кадры на фоне синих домиков с лазурными ставнями и голубыми горшками. Сосчитать, сколько здесь таится оттенков синего — невозможно.

Ночевать будем в отеле в Шефшауэне.