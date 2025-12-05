Весенние праздники в Марокко: 6 городов и одна пустыня
Увидеть знаменитые места страны, переночевать среди барханов и познакомиться с травниками Марракеша
Зачем сидеть дома, когда приключения ждут? Едем в Марокко! Мы посетим Рабат и синий Шефшауэн, побываем в красильнях и на гончарном производстве Феса.
Встретим первые солнечные лучи в дюнах Сахары, прокатимся читать дальше
на верблюдах по золотым барханам и проведём вечер у костра под бескрайним звёздным небом с увлекательной берберской программой.
Заглянем во впечатляющее ущелье Тодра, почувствуем мощь Атласских гор и осмотрим крепость Айт-Бен-Хадду, ставшую декорацией для «Гладиатора» и «Игры престолов».
Пофотографируем обезьян в кедровом лесу и погуляем по улицам Марракеша, где увидим знаменитую площадь и дворец Бахия, а местные травники раскроют нам секреты своих средств для красоты и молодости. Завершим путешествие в Касабланке у Атлантического океана.
Описание тура
Организационные детали
Гид сопровождает группу лично на протяжении всего маршрута. Каждый день — новый город и новое размещение. Возможна встреча в любой момент дня по договорённости. Маршрут включает пустыню, города, культурные объекты и длительные переезды.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Рабат, знакомство с городом
После прилёта в Касабланку мы отправимся в Рабат, столицу Марокко. Дорога займёт около 1,5 часов (≈116 км). По прибытии познакомимся с городом, по желанию пообедаем в рыбном ресторане, разместимся в отеле и отдохнём.
2 день
Шефшауэн
После завтрака поедем в знаменитый синий город Шефшауэн (≈250 км, около 4,5 часов без остановок). По прибытии пройдёмся по узким улочкам и, при желании, устроим фотосессию в самых живописных местах.
3 день
Фес: красильни и гончарное производство
Утром, позавтракав, направимся в Фес — один из имперских городов с древнейшим в мире действующим университетом (около 200 км, 4 часа пути). Во время прогулки мы увидим знаменитые красильни и заглянем на традиционное гончарное производство.
4 день
Дорога в пустыню, лес с обезьянами, ночь среди барханов
Сегодня направимся в пустыню (≈500 км, около 8 часов). По пути остановимся, чтобы покормить обезьян в кедровом лесу Атласа. Вечером нас ждут ужин в сердце пустыни, берберская программа и волшебная ночь среди звёзд, которые здесь кажутся особенно близкими.
5 день
Рассвет в дюнах, ущелье Тодра, Уарзазат
На рассвете встретим первые лучи солнца над дюнами и, при желании, устроим фотосессию. После завтрака отправимся в Уарзазат — марокканский Голливуд, сделав остановку у впечатляющего ущелья Тодра.
6 день
Айт-Бен-Хадду, путь через перевал Тиз-Н-Тишка, прибытие в Марракеш
В этот день мы посетим киностудию, а затем направимся в древний укреплённый город Айт-Бен-Хадду, где снимались «Клон», «Гладиатор», «Лоуренс Аравийский» и другие фильмы. После преодолеем высокогорный перевал Тиз-Н-Тишка и к вечеру прибудем в Марракеш.
7 день
Знакомство с Марракешем
Сегодня познакомимся с главными местами Марракеша: посмотрим на мечеть Кутубия (снаружи), прогуляемся по знаменитому Саду Мажорель и окунёмся в атмосферу вечерней площади Джема-эль-Фна.
8 день
Продолжаем исследовать Марракеш
Во второй день в городе мы посетим дворец Бахия, а затем встретимся с местными травниками, которые раскроют секреты своих средств для красоты и молодости.
9 день
Касабланка
После завтрака мы переедем в Касабланку. Заглянем в знаменитое кафе «У Рика» (по мотивам фильма «Касабланка»), увидим Атлантический океан, проведём финальный вечер в джаз-клубе и останемся на ночь в отеле у моря.
10 день
Завершение тура
После завтрака — свободное время и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€2200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужин в пустыне
Комфортабельный транспорт по всему маршруту
Трансферы из/в аэропорт
Русскоговорящий сопровождающий
Экскурсии по программе
Прогулка на верблюдах
Вечерняя развлекательная программа в пустыне
Что не входит в цену
Авиабилеты в Касабланку и обратно (из Москвы ≈ 43 000 ₽)
Обеды и ужины (кроме одного)
Дополнительные музеи
1-местное проживание - €800
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, 13:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Касабланка, 20:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надин — ваш гид в Касабланке
Провёл экскурсии для 154 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надин, с 2008 года я живу в Агадире, на побережье Атлантического океана. Всем сердцем люблю Марокко, со всеми его плюсами и минусами, и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей! Кроме того, профессионально занимаюсь фотографией и, если пожелаете, сделаю для вас колоритные снимки на память. До скорой встречи!