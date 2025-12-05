читать дальше

на верблюдах по золотым барханам и проведём вечер у костра под бескрайним звёздным небом с увлекательной берберской программой.



Заглянем во впечатляющее ущелье Тодра, почувствуем мощь Атласских гор и осмотрим крепость Айт-Бен-Хадду, ставшую декорацией для «Гладиатора» и «Игры престолов».



Пофотографируем обезьян в кедровом лесу и погуляем по улицам Марракеша, где увидим знаменитую площадь и дворец Бахия, а местные травники раскроют нам секреты своих средств для красоты и молодости. Завершим путешествие в Касабланке у Атлантического океана.