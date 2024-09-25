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20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1660$1 328 за человека
8 дней
Шкатулка с королевскими сокровищами: главные достопримечательности Марокко
Пожить в уютных риадах, погулять по сине-голубому городу и покататься по дюнам на джипах и верблюдах
Начало: Касабланка, утро. Рекомендуем прилететь за день на...
€1 690 за человека
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
16 ноя в 10:00
$1 500 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На 8 дней»
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