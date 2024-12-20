8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$1360 за человека
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
20 апр в 08:00
4 мая в 08:00
148 000₽ за человека
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
3 мар в 11:50
10 мар в 11:50
€2157 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 декабря 2024Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
- ААлексей6 декабря 2024Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
- ССевиль2 декабря 2024Я в восторге от путешествия в Марокко. Организатор у нас был Александр, благодарна за его прежде всего профессиональный подход, за
- ССаша2 декабря 2024Марокко удивило меня своей разнообразной природой и богатой культурой. В рамках тура мы посетили Атласские горы, где открылись захватывающие виды,
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
- ММарина25 сентября 2024Шикарный тур, очень насыщенный и интересный🙏полное погружение в страну, супер локации и гид, замечательный и комфортный водитель, прекрасные отели и группа, всем очень благодарна🙏 организатор Александр, сопровождал всю дорогу на высшем уровне)
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В июле»
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