В июле – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Касабланке на русском языке, цены от $1360. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
2 отзыва
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$1360 за человека
8 городов Марокко
На машине
2 отзыва
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
20 апр в 08:00
4 мая в 08:00
148 000 за человека
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
На машине
2 отзыва
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
3 мар в 11:50
10 мар в 11:50
2157 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
  • А
    Алексей
    6 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
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    прохладно, неожиданно для Африки. Сами Мароканцы говорят, что не типичная погода для этого времени года. Ещё по еде так себе было, не помню чтобы прям вкусно вкусно было где-то. Вот устрицы были самое ТО! Морепродукты класс. Достопримечательности, сами города, для общего развития познавательно и интересно. Для меня была новая страна в путешествиях, это отдельный класс!

  • С
    Севиль
    2 декабря 2024
    8 городов Марокко
    Я в восторге от путешествия в Марокко. Организатор у нас был Александр, благодарна за его прежде всего профессиональный подход, за
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    терпение, за доброжелательность, за индивидуальный подход к каждому клиенту. Ведь по сути в группе почти все были незнакомые люди и для меня это новый, но незабываемый опыт. Каждый день сменялись ландшафты, отели, люди. Много было и дороги, и информации, и местного колорита. Рекомендую и буду рекомендовать всем это путешествие ❤

  • С
    Саша
    2 декабря 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Марокко удивило меня своей разнообразной природой и богатой культурой. В рамках тура мы посетили Атласские горы, где открылись захватывающие виды,
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    и побережье Атлантического океана с его живописными пляжами. Особенно запомнился визит в город Эс-Сувейра с его уникальной архитектурой и атмосферой. Гиды были профессионалами своего дела и делились интересными фактами о каждом месте. Этот тур стал для меня настоящим открытием, и я с радостью рекомендую его всем любителям путешествий

  • В
    Валентина
    25 сентября 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
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    Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!

  • М
    Марина
    25 сентября 2024
    8 городов Марокко
    Шикарный тур, очень насыщенный и интересный🙏полное погружение в страну, супер локации и гид, замечательный и комфортный водитель, прекрасные отели и группа, всем очень благодарна🙏 организатор Александр, сопровождал всю дорогу на высшем уровне)

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В июле»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
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  3. Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Киностудии
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Касабланке в феврале 2025
Сейчас в Касабланке в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 1360 до 148 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В июле», 6 ⭐ отзывов, цены от $1360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель