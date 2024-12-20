В январе – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Касабланке на русском языке, цены от €1422. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
На машине
2 отзыва
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
30 дек в 11:50
6 янв в 11:50
2157 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
На машине
1 отзыв
8 дней
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями и увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
1422 за человека
Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
На машине
На верблюдах
14 дней
Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
Побывать в марокканском Голливуде, встретить рассвет на Тубкале и провести день на легендарном пляже
Начало: Аэропорт Касабланки, прилёт до 18:00
27 янв в 18:00
$1700 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
  • Н
    Николай
    11 декабря 2024
    Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
    Большое спасибо за незабываемое, яркое путешествие по Королевству Марокко. В очередной раз вы подтвердили свой профессионализм, готовность прийти на помощь по любому вопросу во время путешествия. Так держать! Спасибо!
  • А
    Алексей
    6 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
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    прохладно, неожиданно для Африки. Сами Мароканцы говорят, что не типичная погода для этого времени года. Ещё по еде так себе было, не помню чтобы прям вкусно вкусно было где-то. Вот устрицы были самое ТО! Морепродукты класс. Достопримечательности, сами города, для общего развития познавательно и интересно. Для меня была новая страна в путешествиях, это отдельный класс!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «В январе»

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  1. Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
  2. Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
  3. Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
Сколько стоит тур в Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 1422 до 2157. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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