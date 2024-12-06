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20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
1660$1 328 за человека
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
22 фев в 17:00
8 мар в 17:00
€1 790 за человека
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
16 дек в 11:50
23 дек в 11:50
€2 157 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей6 декабря 2024Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
- ССаша2 декабря 2024Марокко удивило меня своей разнообразной природой и богатой культурой. В рамках тура мы посетили Атласские горы, где открылись захватывающие виды,
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На 8 Марта»
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