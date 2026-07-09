Отправляемся в путешествие по трём долинам Высокого Атласа! За один день вы увидите горные пейзажи, реки, водопады и традиционные берберские поселения.
Мы познакомимся с культурой коренных жителей Марокко, попробуем домашнюю кухню и поговорим о традициях, которые до сих пор остаются частью повседневной жизни.
Мы познакомимся с культурой коренных жителей Марокко, попробуем домашнюю кухню и поговорим о традициях, которые до сих пор остаются частью повседневной жизни.
Описание экскурсии
Долина Асни — ворота в Высокий Атлас (1 ч 30 мин)
Первой остановкой станет одна из самых живописных долин региона. По дороге вы сможете полюбоваться панорамами Высокого Атласа, зелёными садами и небольшими берберскими деревнями у подножия гор. Вы увидите:
- вершины Высокого Атласа
- долину Асни и её плодородные сады
- традиционные берберские поселения
- панорамные смотровые площадки
Долина Урика — река, водопады и берберские деревни (2 ч 30 мин)
Здесь горная река прокладывает путь между склонами, а вдоль её берегов расположены небольшие деревни и сады. Во время прогулки вы:
- увидите живописные каскады водопадов
- пройдёте по традиционным берберским деревням
- познакомитесь с местными ремёслами и сельским укладом
Обед в берберском доме (1 ч)
Одной из самых тёплых частей путешествия станет посещение гостеприимного берберского дома. Вас ждут:
- традиционный марокканский тажин
- свежий домашний хлеб
- блюда местной кухни
- ароматный мятный чай, который считается символом уважения и гостеприимства
Долина Такеркуст — спокойствие Атласа (1 ч 30 мин)
Это место привлекает просторными пейзажами, оливковыми и миндальными рощами и красивыми видами на заснеженные вершины Высокого Атласа. Вы увидите:
- традиционные дома берберов
- оливковые и миндальные сады
- горные панорамы
- природные ландшафты, которые особенно красивы в лучах вечернего солнца
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зухир — ваш гид в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я — гид по захватывающему и загадочному Марокко. Я родился и вырос в Марракеше, и этот город для меня — не просто место, где я живу, а настоящая энциклопедия. Высшее
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