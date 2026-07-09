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Тайны Высокого Атласа: три долины и деревня берберов (из Марракеша)

Оценить южную природу, традиционную кухню и настоящее марокканское гостеприимство
Отправляемся в путешествие по трём долинам Высокого Атласа! За один день вы увидите горные пейзажи, реки, водопады и традиционные берберские поселения.

Мы познакомимся с культурой коренных жителей Марокко, попробуем домашнюю кухню и поговорим о традициях, которые до сих пор остаются частью повседневной жизни.
Тайны Высокого Атласа: три долины и деревня берберов (из Марракеша)
Тайны Высокого Атласа: три долины и деревня берберов (из Марракеша)
Тайны Высокого Атласа: три долины и деревня берберов (из Марракеша)

Описание экскурсии

Долина Асни — ворота в Высокий Атлас (1 ч 30 мин)

Первой остановкой станет одна из самых живописных долин региона. По дороге вы сможете полюбоваться панорамами Высокого Атласа, зелёными садами и небольшими берберскими деревнями у подножия гор. Вы увидите:

  • вершины Высокого Атласа
  • долину Асни и её плодородные сады
  • традиционные берберские поселения
  • панорамные смотровые площадки

Долина Урика — река, водопады и берберские деревни (2 ч 30 мин)

Здесь горная река прокладывает путь между склонами, а вдоль её берегов расположены небольшие деревни и сады. Во время прогулки вы:

  • увидите живописные каскады водопадов
  • пройдёте по традиционным берберским деревням
  • познакомитесь с местными ремёслами и сельским укладом

Обед в берберском доме (1 ч)

Одной из самых тёплых частей путешествия станет посещение гостеприимного берберского дома. Вас ждут:

  • традиционный марокканский тажин
  • свежий домашний хлеб
  • блюда местной кухни
  • ароматный мятный чай, который считается символом уважения и гостеприимства

Долина Такеркуст — спокойствие Атласа (1 ч 30 мин)

Это место привлекает просторными пейзажами, оливковыми и миндальными рощами и красивыми видами на заснеженные вершины Высокого Атласа. Вы увидите:

  • традиционные дома берберов
  • оливковые и миндальные сады
  • горные панорамы
  • природные ландшафты, которые особенно красивы в лучах вечернего солнца

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зухир
Зухир — ваш гид в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я — гид по захватывающему и загадочному Марокко. Я родился и вырос в Марракеше, и этот город для меня — не просто место, где я живу, а настоящая энциклопедия. Высшее
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образование я получил в России, так что языковой барьер нам не помеха. Мои экскурсии не только познавательные, но и увлекательные. Я люблю сочетать интересные факты и истории с хорошим чувством юмора, чтобы ваше путешествие стало не только информативным, но и весёлым. С удовольствием помогу вам открыть магию и чудеса удивительного Марокко!

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