Отправляемся в путешествие по трём долинам Высокого Атласа! За один день вы увидите горные пейзажи, реки, водопады и традиционные берберские поселения. Мы познакомимся с культурой коренных жителей Марокко, попробуем домашнюю кухню и поговорим о традициях, которые до сих пор остаются частью повседневной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €285 за человека

Ваш гид в Марракеше

Описание экскурсии

Долина Асни — ворота в Высокий Атлас (1 ч 30 мин)

Первой остановкой станет одна из самых живописных долин региона. По дороге вы сможете полюбоваться панорамами Высокого Атласа, зелёными садами и небольшими берберскими деревнями у подножия гор. Вы увидите:

вершины Высокого Атласа

долину Асни и её плодородные сады

традиционные берберские поселения

панорамные смотровые площадки

Долина Урика — река, водопады и берберские деревни (2 ч 30 мин)

Здесь горная река прокладывает путь между склонами, а вдоль её берегов расположены небольшие деревни и сады. Во время прогулки вы:

увидите живописные каскады водопадов

пройдёте по традиционным берберским деревням

познакомитесь с местными ремёслами и сельским укладом

Обед в берберском доме (1 ч)

Одной из самых тёплых частей путешествия станет посещение гостеприимного берберского дома. Вас ждут:

традиционный марокканский тажин

свежий домашний хлеб

блюда местной кухни

ароматный мятный чай, который считается символом уважения и гостеприимства

Долина Такеркуст — спокойствие Атласа (1 ч 30 мин)

Это место привлекает просторными пейзажами, оливковыми и миндальными рощами и красивыми видами на заснеженные вершины Высокого Атласа. Вы увидите: