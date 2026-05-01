Приглашаем уехать туда, где время замирает, а подводный мир завораживает. Ваше путешествие начнётся с восточного побережья Маврикия — из деревни Тру-д’О-Дус.
Не будет никакой спешки, только солёный ветер, мягкие волны самой длинной лагуны и чувство, что вы попали в фильм. После снорклинга и купания вас ждёт барбекю и посещение острова.
Описание экскурсии
- Прогулка на катамаране вдоль восточного побережья Маврикия. Мы плывём туда, где вода прозрачная, а горизонт создан для красивых кадров.
- Купание в самой длинной лагуне острова — спокойной, бирюзовой и подходящей даже для тех, кто не в восторге от морской стихии.
- Снорклинг. Будет две остановки, чтобы понаблюдать за подводным миром — бухты О-Блё и Залив двух братьев.
- Обед — лёгкое, вкусное барбекю на борту.
- Время на острове Иль-о-Серф. Вы сойдёте на белый песок, пройдётесь босиком, сделаете много фотографий и просто побудете в тишине.
- Расслабленная атмосфера. Никто никуда не торопится — и это, пожалуй, главное.
Организационные детали
- В стоимость включено: купание в защищённой лагуне, обед, напитки без ограничений, снорклинг, посещение острова Иль-о-Серф.
- Плывём на катамаране Océane вместимостью от 15 до 30 человек. На борту есть спасательные жилеты, аптечка, маски и ласты (рекомендуем взять свои маски).
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности.
- Это морская прогулка, которая не предполагает сопровождения гида.
- Команда на катамаране говорит на английском или французском языках.
За доплату можем предоставить:
- услуги русскоговорящего гида — €350.
- трансфер из отеля — €35—120 (зависит от расположения).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Пуэнт-Морис»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Порт-Луи
Провели экскурсии для 5201 туриста
Я со своей командой предлагаю увлекательные экскурсии для всей семьи, на которых взрослым и детям будет очень интересно! Мои экскурсии по старинному Кёнигсбергу и экзотическому Маврикию наполнены страстью к открытиям,
