Мексика представляет собой неповторимый коктейль, в котором гармонично сплелись испанская, индейская и карибская культуры. Уникальный местный колорит, богатая история 📖 воинственного народа, потрясающие природные пейзажи и зажигательный темперамент мексиканцев заманивают туристов со всего мира. Мы постараемся детально разобраться, как живёт эта яркая страна, чем Мексика и её жители способны удивить даже бывалого туриста и на что непременно стоит обратить внимание, странствуя по мексиканским долинам. Вас ждёт захватывающее путешествие на родину текилы и тортильи, которое не оставит ни единого сомнения в том, что Мексика – это колоритная сказка с острым привкусом чили на губах!

Столица Мексики - город Мехико

Интересные факты о Мексике

Пляжи Мексики занесены в рейтинг лучших пляжей мира. По воскресеньям мексиканцы имеют право бесплатно посещать музеи, а в столице основаны целые кварталы с сотнями книжных магазинов. Заинтригованы? Тогда пришло время ближе познакомиться с этой удивительной страной!

Основная информация о стране

Флаг Мексики

Столица : Мехико. Является крупным культурным и экономическим центром, город расположен на юге Мексиканского нагорья.

: Мехико. Является крупным культурным и экономическим центром, город расположен на юге Мексиканского нагорья. Население страны : 121 005 815 человек. Жители страны называют себя мексиканцами (мужчины – мексиканцы, женщины – мексиканки).

: 121 005 815 человек. Жители страны называют себя мексиканцами (мужчины – мексиканцы, женщины – мексиканки). Площадь : 1 972 550 км², по этому показателю страна занимает почётное 13-е место.

: 1 972 550 км², по этому показателю страна занимает почётное 13-е место. Валюта : мексиканский песо. Одно песо состоит из 100 сентаво. На сегодняшний день 1 песо равно 3,30 российским рублям, 0,052 доллара. В Мексике поощрительно относятся к чаевым, в кафе и ресторане это от 5 до 10% от стоимости заказа, в отеле оставляют 1-2 доллара.

: мексиканский песо. Одно песо состоит из 100 сентаво. На сегодняшний день 1 песо равно 3,30 российским рублям, 0,052 доллара. В Мексике поощрительно относятся к чаевым, в кафе и ресторане это от 5 до 10% от стоимости заказа, в отеле оставляют 1-2 доллара. Форма правления : федеративная республика. Во главе государства стоит президент Андре́с Мануэ́ль Ло́пес Обрадо́р . По виду это президентско-парламентская республика.

: федеративная республика. Во главе государства стоит президент Андре́с Мануэ́ль Ло́пес Обрадо́р По виду это президентско-парламентская республика. Языки : 90% населения говорит на испанском (его называют мексиканским испанским), он считается государственным языком страны. Около 6% населения говорит на языках коренных народов.

: 90% населения говорит на испанском (его называют мексиканским испанским), он считается государственным языком страны. Около 6% населения говорит на языках коренных народов. Религия : 95% жителей Мексики исповедуют христианство, 3% населения – атеисты.

: 95% жителей Мексики исповедуют христианство, 3% населения – атеисты. Телефонный код : +52.

: +52. Важные номера : телефон посольства – (+5255) 5282-4744, 5282-4789, консульский отдел – (+5255) 5282-4085.

: телефон посольства – (+5255) 5282-4744, 5282-4789, консульский отдел – (+5255) 5282-4085. Адрес главного посольства РФ и его контакты: пр-т Хосе Васконселос, 204, район Иподромо Кондеса, индекс 06140, г. Мехико, Мексика.

Где находится Мексика

Мексика уютно расположилась в Северной Америке и по территории она относится к Центральной или Средней Америке.

Расположение Мексики на карте мира

Соседями Мексики стали США на севере, а на юге – Гватемала и Белиз.

Страна омывается водами Мексиканского и Калифорнийского залива, а также примыкает к бассейну Карибского моря.

Лучшие города и курорты страны

Канкун - один из самых привлекательных курортов Мексики Курорт Пуэрто-Анхель, Мексика Город Гвадалахара, Мексика

Акапулько;

Акумаль;

Вальядолид, Мексика;

Веракрус;

Гвадалахара;

Гуанахуато;

Исла-Мухерес;

Кабо-Сан-Лукас.

Мексиканское направление всё больше интересует туристов, предвкушающих отдых на берегу Карибского моря под жгучим мексиканским солнцем. Все курорты страны экзотичны и сочетают в себе потрясающий симбиоз богатой природы, колоритной местной кухни и интересных достопримечательностей. Какие города и курорты будто сошли с картинки и являются самыми «вкусными»?

Пригород Веракруса – Бока-дель-Рио. Здесь находится потрясающий пляж Мокамбо. Чистейшее лазурное побережье, мягкий белый песок и череда приветливых пальм, скрывающих прибрежную зону, усеянную уютными кафе и ресторанами – настоящая мечта туриста! Пляж всегда привлекает множество посетителей, поэтому будьте готовы к шуму и веселью. Пуэрто-Эскандидо. Хотели собственными глазами убедиться в величии и красоте Тихого океана? Тогда этот небольшой городок точно исполнит вашу мечту! Он отличается от большинства курортов Мексики относительным спокойствием и менее развитой инфраструктурой. Это идеальное место для серфинга и спокойного семейного отдыха. Невозможно не отметить, что курорт буквально пронизан неповторимой хиппи-атмосферой. Здесь хочется надеть на голову соломенную шляпу, взять в руки гитару и петь песни о любви и мире под шум прибоя. Пуэрто-Анхель. Место давно полюбилось американским туристам. Оно несколько уединённое, потому удивляет первозданной красотой природы. Уютные бухты, чистейшие пляжи с белоснежным песком гостеприимно принимают в свои объятия всех странников. Здесь есть множество диких пляжей, а оторванность от цивилизации делает это местечко похожим на настоящий райский остров, без шума хмельных ресторанов и баров. Канкун. Пожалуй, лучший, с точки зрения туризма, курорт, привлекающий большинство посетителей страны. Это настоящая жемчужина Мексики, расположившаяся на полуострове Юкатан. Канкун привлекает всех необычайно красивой морской гладью в сочетании с белым песком. Вот где можно писать лучшие картины о райских островах! Город буквально разделён на две части: одна ориентирована на туристов, здесь множество отелей, СПА, ресторанов и супермаркетов, во второй его части жизнь протекает менее бурно. Вторая, менее популярная часть города, поможет провести отдых бюджетно, но так же комфортно и весело. Остров Женщин. Несмотря на такое интересное название, мужчин здесь встретить тоже можно! Неплохой вариант для любителей дикой природы. Инфраструктура тут не особа развита, остров хорош для туристов, желающих отдохнуть от городской суеты.

Лучшие достопримечательности Мексики

Пирамида Кулькан, Чичен-Ица Медный Каньон, Мексика Сеноты, полуостров Юкатан

Невозможно до конца понять, что из себя представляет таинственная Мексика, без знакомства с её достопримечательностями. В стране организовано множество экскурсионных маршрутов, которые окунут туристов в самое сердце страны, продемонстрировав её национальное достояние. Заинтригованы? Тогда рассмотрим несколько ярких примеров:

Чичен-Ица. Наверняка вы слышали когда-то о загадочной цивилизации майя. Чичен-Ица – это прямое доказательство существования некогда могущественной империи. Величественный центр цивилизации поражает масштабами, тут буквально дух захватывает от древней энергетики. Здесь можно ознакомиться с потрясающей пирамидой Кулькан, статуями богов и предметами быта. Настоящий рай для всех, кто интересуется историей древних цивилизаций. Национальный музей антропологии. Ежегодно заведение посещает не менее 2 млн туристов со всего мира. Здесь можно соприкоснуться с прошлым человечества, понять суть бытия, блуждая по 11 выставочным залам. Медный каньон. Теперь пришла очередь природы удивлять туристов! Национальный парк Медный каньон не нуждается в описании, достаточно хотя бы раз побывать в нём, чтобы ощутить величие и красоту природы. Акапулько. Сколько песен посвящено этому неземному курорту! Идеальное место для тех, кто желает получить максимум эмоций от отпуска, проведённого в Мексике. Шикарная природа, обилие развлекательных заведений, пальмы, пляжи и вечеринки – довольными останутся все без исключения туристы. Сеноты на полуострове Юкатан. Необычайные образования, находящиеся под землёй, имеют природное происхождение. Прозрачная вода, череда долгих тоннелей и колодцев – мечта для авантюристов!

Чем примечательна страна

Мексиканцы добродушные люди, которые любят праздники и веселье История Мексики

Ох уж эти мексиканцы

История страны . Мексика имеет богатейшую историю, над которой историки и археологи ломают голову не первое столетие. Много споров существует относительно древнейшей цивилизации племени майя, проживавших на данной территории. Европейцы пришли в Мексику в 16 веке, в эпоху Великих географических открытий. Долгое время страна и её жители боролись за собственную независимость, и первая Конституция была принята в 1917 году. В 40-х годах прошлого века начался экономический подъём, а в 2000-х страна официально избавилась от многолетней гегемонии.

. Мексика имеет богатейшую историю, над которой историки и археологи ломают голову не первое столетие. Много споров существует относительно древнейшей цивилизации племени майя, проживавших на данной территории. Европейцы пришли в Мексику в 16 веке, в эпоху Великих географических открытий. Долгое время страна и её жители боролись за собственную независимость, и первая Конституция была принята в 1917 году. В 40-х годах прошлого века начался экономический подъём, а в 2000-х страна официально избавилась от многолетней гегемонии. Местные жители . Часто на подсознательном уровне мы представляем мексиканцев то индейцами, то жгучими испанцами со взрывным темпераментом. А как обстоят дела на самом деле? Мексиканцы коренастые, имеют смуглую кожу и тёмные глаза. Местные жители вполне простодушны и гостеприимны, отличаются суеверностью. Они совершенно не стесняются бедности, любят жизнь, веселье и праздники. Хоть они и стараются жить по нормам, всё же есть в них некоторый бунтарский дух и природная расслабленность. Невозможно не отметить, что в стране ярко выражено расслоение на богатых и бедных, где каждая из каст живёт в собственном мире.

. Часто на подсознательном уровне мы представляем мексиканцев то индейцами, то жгучими испанцами со взрывным темпераментом. А как обстоят дела на самом деле? Мексиканцы коренастые, имеют смуглую кожу и тёмные глаза. Местные жители вполне простодушны и гостеприимны, отличаются суеверностью. Они совершенно не стесняются бедности, любят жизнь, веселье и праздники. Хоть они и стараются жить по нормам, всё же есть в них некоторый бунтарский дух и природная расслабленность. Невозможно не отметить, что в стране ярко выражено расслоение на богатых и бедных, где каждая из каст живёт в собственном мире. Отдых в Мексике : дорого или бюджетно? Многих туристов крайне интересует финансовая сторона вопроса. Мексику нельзя назвать дорогой страной, цены здесь вполне приемлемы для российского туриста. Основная статья расходов – авиабилеты. В среднем в одну сторону придётся выложить от 30 000 рублей. Стоимость жилья за одни сутки стартует от 1000 рублей. Цены на продукты приятно удивят путешественников, плотный обед в неплохом ресторане обойдётся чуть больше чем в 1000 рублей. Экскурсии стоят от 100 долларов.

: Многих туристов крайне интересует финансовая сторона вопроса. Мексику нельзя назвать дорогой страной, цены здесь вполне приемлемы для российского туриста. Основная статья расходов – авиабилеты. В среднем в одну сторону придётся выложить от 30 000 рублей. Стоимость жилья за одни сутки стартует от 1000 рублей. Цены на продукты приятно удивят путешественников, плотный обед в неплохом ресторане обойдётся чуть больше чем в 1000 рублей. Экскурсии стоят от 100 долларов. Что с безопасностью? Мексика обросла чередой слухов о низком уровне безопасности туристов. Действительно, в стране есть целые кварталы, куда соваться совершенно не стоит, если хотите мирно провести свой отдых. Такие райончики расположены ближе к границе с США, но туристы самостоятельно редко добираются до них. Большие города и популярные курортные зоны полностью безопасны, там можно спокойно гулять в ночное время. Крупные города буквально кишат полицейскими, отчего вопрос о безопасности отпадает сам по себе. Распивать спиртные напитки на улице не рекомендуется, благо для этих целей действует немало увеселительных заведений. Лучше не носить с собой много наличных, достаточно банковской карты, к тому же в Мексике множество банкоматов.

Представьте себе, мексиканская кухня признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО! Всё дело в том, что она таит в себе сотни рецептов, пришедших к нам из древности.

Климат, или когда лучше ехать в Мексику

Когда ехать в Мексику?

Климатические зоны: страна расположена в зоне тропического и субтропического климата. Минимальная температура зимой составляет +2 °C, в летний период средние показатели равны +28 °C.

Когда стоит ехать в Мексику? Страна привлекательна в любое время года, но лучший период для путешествия – с ноября по апрель. Это так называемый высокий сезон, привлекающий наибольшее число туристов.

Когда не ехать в Мексику? Сезон с мая по октябрь считается менее благоприятным для поездки, так как велика вероятность проливных дождей и штормов.

Сезоны

Туристам стоит знать о существовании так называемого высокого сезона, который длится с ноября по апрель. Температура воздуха прогревается до +30 °C, отсутствуют дожди и торнадо.

Как такового низкого сезона в Мексике нет, но уменьшение туристической активности наблюдается в период с мая по октябрь. В это время страну накрывают ливни, велик риск развития торнадо и штормов.

Чем заняться в Мексике – виды отдыха

Пляжный отдых в Мексике Серфинг в Салина-Крус, штат Оахака, Мексика

Пляжный отдых. Наиболее привлекательный вид отдыха, который интересует большую часть туристов, посетивших Мексику. Только представьте, все пляжи в стране общественные и бесплатные! Никаких частных территорий, можно посетить любой интересующий вас пляж. Пляжи Акапулько и Лос-Кабос способны свести с ума пленяющей красотой. В Лос-Кабос можно найти лучшие в стране отели с высшим уровнем обслуживания клиентов, а также потрясающие площадки для гольфа. Курорт Ривьера-Майя включает 100 км береговой линии, представляя череду великолепных песчаных пляжей на любой вкус. Дайвинг. Любители дайвинга по достоинству оценят возможность погружения в недра Тихого океана. Здесь существует дайвинг-сафари на Калифорнийском полуострове, а также дайвинг с обзором подводных пещер. Около острова Косумель расположился второй в мире по масштабам коралловый риф, а неподалёку от Канкуна можно погрузиться в гущу прекрасных подводных национальных парков. Серфинг. Серфингисты нашли пристанище на Тихоокеанском побережье. Лос Барильес – общепризнанная столица серферов. Пеший и горный туризм. Любителям покорять горные вершины придётся по вкусу Сьера-Мадре, а также великолепный пеший маршрут вдоль Медного каньона. Сафари. Полуостров Баха, расположенный в Северной Калифорнии, даёт возможность погрузиться в воинственную атмосферу сафари на джипах. Автомобиль отвезёт вас по долинам и горам, через песчаные дюны и оазисы.

Мексиканские праздники и фестивали

Празднование дня мертвых в Мексике День Мертвых, Мексика Парад в честь дня мертвых, Мехико

1 января мексиканцы, как и большая часть планеты, отмечают Новый Год ;

мексиканцы, как и большая часть планеты, отмечают ; 5 февраля – День Конституции , знаковое событие, сопровождающееся пышным празднованием, парадом и залпами салютов;

, знаковое событие, сопровождающееся пышным празднованием, парадом и залпами салютов; 24 февраля – День флага ;

; 21 марта – день рождения Бенито Хуареса , национального героя всех мексиканцев;

, национального героя всех мексиканцев; 5 мая – день индейцев ;

; 16 сентября – День независимости Мексики , сопровождается пышными гуляньями;

, сопровождается пышными гуляньями; 1-2 ноября – День мёртвых. Согласно старому поверью, усопшие родственники в этот день обязательно посещают дома мексиканцев.

В Мексике принято с чрезвычайной пышностью отмечать 15-летие девушек. Событие напоминает русским туристам настоящую свадьбу. Только представьте юную леди, облачённую в пышное белоснежное платье, которая идёт за благословением к алтарю! Священник оглашает всем присутствующим, что девочка отныне становится полноценной женщиной, после чего начинается настоящее веселье.

Традиционная мексиканская кухня

Традиционная кухня Мексики

От чего не стоит отказываться? Мексиканская кухня достаточно яркая, включает в себя обилие специй и повсеместного применения перца чили. В первую очередь стоит попробовать энчилада (свёрнутая лепёшка с начинкой из курицы, овощей и сыра), посолерии (что-то наподобие густого томатного супа с мясом и кукурузой), тамале (мясо, завернутое в кукурузные листья). Где стоит пообедать? В целом рестораны и кафе, расположенные в крупных городах, способны утолить все гастрономические капризы клиентов. Самый старинный ресторан столицы – Остерия Санто Доминго поражает не только вкусными блюдами, но и внутренним убранством. Лучше воздержаться от покупки уличной еды и блюд в сомнительных киосках. Пейте как можно больше покупной воды, так как мексиканская кухня пестрит приправами, что для русского туриста в диковинку. Дорого или нет? По части цен на продукты питания Мексика способна приятно порадовать. Ужин в хорошем ресторанчике обойдётся в пределах от 1200 до 1600 рублей на двоих.

Именно Мексика подарила миру шоколад, чили и кукурузу. Мексиканская кухня – одна из самых ярких кухонь мира и даже признана мировым наследием. Несмотря на обилие заведений с национальными блюдами, на улицах мексиканских городов можно часто встретить китайские ресторанчики.

Где остановиться

Отдых под небосводом, в окружении виноградных лоз в отеле Campera Hotel Burbuja Verana Hotel & Spa, Халапа, Мексика

На сегодняшний день инфраструктура страны стремительно развивается. Туристы имеют возможность снять номер на любой вкус, как по демократичной цене, так и роскошные пятизвёздочные номера с видом на океан. К примеру, отели Канкуна славятся наиболее приемлемыми ценами, здесь можно снять номер от 577 рублей, ночь в хостеле обойдётся в 575 рублей.

В Акапулько цены за сутки проживания в гостинице стартуют от 839 рублей в номере экономкласса до 5479 рублей за ночь, проведённую в пятизвёздочном отеле. Наиболее дешёвые хостелы расположены в Гвадалахаре, цена за койка-место стартует от 375 рублей.

Как добраться

Вот так выглядит электронное разрешение

Первое, что понадобится туристу из России и стран СНГ для пересечения границы Мексики – наличие электронного разрешения. Оно позволяет находиться в стране до 180 дней без необходимости оформления визы. Это решение было инициировано правительством Мексики с целью привлечения дополнительного туристического потока. Чтобы посетить страну, необходим лишь действующий загранпаспорт.

Примечательно, что электронное разрешение действует только в том случае, если вы добрались до Мексики воздушным путём. Оформить заявку можно в онлайн-режиме на сайте посольства Мексики в Москве.

Способы попасть в страну

AeroMexico — мексиканская авиакомпания

Чтобы попасть в Мексику из России и стран СНГ, необходимо приобрести билет на самолёт. Если путешественник желает попасть в страну через территорию США, можно воспользоваться автобусом или паромом.

В Мексике действует несколько крупных аэропортов в Мехико, Гвадалахаре, Канкуне, Акапулько, Монтеррей и Тихуана.

Рейс из Москвы в Канкун составляет 11 часов, перелёты осуществляет международная компания «Nordwind Airlines». Стоимость билета в одну сторону составляет 600$. Компания «Аэрофлот» осуществляет доставку пассажиров через Нью-Йорк, рейс длится в общей сложности 16 часов. Из Москвы до столицы Мехико можно добраться с пересадкой в Майями, общее количество времени, проведённого в пути, составляет 19 часов 20 минут.

Передвижение по стране

Междугородние автобусы, один из способов передвижения по Мексике Такси на улицах Мехико

Движение в Мексике правостороннее, в целом в стране преобладают хорошие дороги. Удивительно, но найти место для парковки достаточно проблематично. Качество бензина в стране значительно хуже, чем в России и странах Европы. Оптимальным способом передвижения для иностранных туристов являются междугородние автобусы. Они достаточно чистые и удобные. Учтите, что в крупных городах автобусы часто переполнены. Цена проезда в автобусе составляет 1 песо.

Туристы, желающие передвигаться с особым комфортом, могут заказать местное такси – песеро. Цена поездки полностью зависит от её длительности, за 1 км берут 0,5 доллара днём и 1 доллар в ночное время. В столице есть метро с 9 основными ветками.

Сувениры – что привезти из Мексики

В лавках с сувенирной продукцией, вы найдете много интересного Бутылка текилы в виде черепа, отличный подарок

Каждый мексиканский город имеет довольно-таки крупный рынок, где тысячи туристов ежедневно покупают подарки для родственников. В перечень стандартных сувениров входит бутылка текилы, мексиканский кофе, пончо, панама и сомбреро. К выбору текилы стоит подойти основательно, здесь её более 70 видов. Лучше найти ту продукцию, на которой будет написано, что она состоит на 100% из сока голубой агавы. В ней, как правило, 38-40 градусов.

Лучшей текилой признан напиток «Herradurо» стоимостью 25-30 долларов. Приятным сувениром, который часто покупают туристы, являются фигурки, выполненные сугубо в мексиканском стиле, часто они символизируют индейцев. Наибольшей популярностью пользуется продукция с изображением скелетов, она здесь особо почитаема, тем более в канун Дня всех мёртвых.

Список товаров, которые запрещено вывозить, стандартный: в него входит антиквариат и археологические ценности, оружие и наркотики. Кстати, больше 3 литров текилы вывезти не получится.

И напоследок

Видео о курорте Канкун от Орла и Решки

Предлагаем подытожить, почему в Мексику определённо стоит поехать туристу из России, а также рассмотреть основные минусы путешествия в далёкую страну.

Итак, минусы:

Местные дома менее чистые в понимании россиян, так как отношение у мексиканцев к чистоте особое. Они небрежны в быту, в большинстве домов ходят в обуви. Уличная еда хоть и вкусная, но велик риск нарваться на нерадивого продавца, игнорирующего санитарные нормы. Местное население нельзя назвать ответственным и пунктуальным, учтите этот момент, например, при вызове такси. Население малограмотное, часто приходится изъясняться жестами, ведь не все здесь умеют писать и читать. Уровень чистоты в городах может неприятно удивить.

Плюсы Мексики:

Здесь отсутствует классическая, в понимании россиян, зима. Можно посещать страну круглый год. Местное население достаточно положительно настроено к гостям страны, жители дружелюбны и открыты к общению. В Мексике одна из самых протяжённых и красивых береговых линий, поэтому страна стала райским местом для любителей понежиться на пляже. В стране множество отелей на любой вкус, поражает количество кафе и ресторанов. Прекрасно налажена банковская система, в стране много банкоматов и пунктов обмена валют. Мексиканская кухня – сплошной шедевр, даже взыскательный гурман утолит здесь свои гастрономические пристрастия. Обилие достопримечательностей и исторических памятников обусловили наличие интересных экскурсий. Природа поражает своей красотой, отдых будет занимательным для любителей сафари, дайвинга и серфинга.

В первый день нахождения в Мексике рекомендуем вдоволь насладиться местной кухней где-то на берегу курортного городка. Последний день пребывания в этой удивительной стране посвятите покупке текилы и прочих приятных мелочей, символизирующих колоритную страну.

Искренне надеемся, что ХорошоТАМ смог показать вам Мексику с неожиданной стороны, и желание посетить эту необычайно красивую страну стало в разы сильнее. Не забудьте отправиться к истоку цивилизации и соприкоснуться с таинственной культурой майя, иначе просто нет смысла лететь в такую даль!

Мексика – страна контрастов, удивительное сочетание нескольких культур, великолепие местной кухни, неописуемая красота природных пейзажей и гостеприимство местных жителей не оставит равнодушным ни одного путешественника. Мексика раскрывает свои объятия для любопытных туристов, пришло время увидеть Северную Америку совершенно с другого ракурса и навсегда разрушить все стереотипы об этой стране.