во вторник в 08:00

Что вас ожидает

Вальядолид. Очаровательный городок, построенный в испанском колониальном стиле. Вы прогуляетесь по тихим улицам с яркими старинными домами, заглянете в живописный центральный парк и услышите историю Кафедрального собора.

Древние города Чичен-Ица, Коба и Тулум. Мы расскажем о великой цивилизации Майя и покажем ее артефакты: бытовые сооружения и храмы, украшенные изображениями богов и священных животных. А также поднимемся на пирамиду Нооч Муль высотой 42 метра.

Купание в сеноте. Вы знаете, что такое сенот? Это природный колодец, заполненный кристальной чистой водой. В одном из них вы обязательно искупаетесь.

Фабрика текилы. Вы познакомитесь с производством главного алкогольного напитка Мексики и по желанию его продегустируете.

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