во вторник в 08:00

Большое путешествие по полуострову Юкатан

Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день

В группе до 18 человек вы отправитесь исследовать главные сокровища полуострова Юкатан! Посетите три города цивилизации Майя: Чичен-Ица, Коба и Тулум.

Рассмотрите цветные дома и Кафедральный собор в Вальядолиде, подниметесь на пирамиду Нооч Муль и узнаете интересные факты о стране.

А также поплаваете в сеноте и попробуете текилу!
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан
Большое путешествие по полуострову Юкатан

Что вас ожидает

Вальядолид. Очаровательный городок, построенный в испанском колониальном стиле. Вы прогуляетесь по тихим улицам с яркими старинными домами, заглянете в живописный центральный парк и услышите историю Кафедрального собора.

Древние города Чичен-Ица, Коба и Тулум. Мы расскажем о великой цивилизации Майя и покажем ее артефакты: бытовые сооружения и храмы, украшенные изображениями богов и священных животных. А также поднимемся на пирамиду Нооч Муль высотой 42 метра.

Купание в сеноте. Вы знаете, что такое сенот? Это природный колодец, заполненный кристальной чистой водой. В одном из них вы обязательно искупаетесь.

Фабрика текилы. Вы познакомитесь с производством главного алкогольного напитка Мексики и по желанию его продегустируете.

Организационные детали

  • Все входные билеты, обед и дегустация текилы включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 08:00

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Канкуна

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Канкуне

Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная экскурсия
10ч
$450
за 1-12 чел.
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Посетите главные достопримечательности полуострова Юкатан за один день
По договоренности
Юкатан: самое интересное за 1 день
13ч
$175
за 1 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
в четверг в 04:00
Загадочные древние города: Чичен-Ица, Коба и Тулум
12ч
$130
за 1 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица, Коба и Тулум
Перенестись во времена цивилизации Майя, искупаться в сеноте и заглянуть на фабрику текилы
в субботу в 04:00
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
13ч
$150
за 1 чел.
Из Канкуна — в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
в четверг в 05:00
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
12ч
$155
за 1 чел.
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Побывать в древнем городе майя, подняться на пирамиду, попробовать текилу и пройти шаманский обряд
во вторник в 05:00
Большое знакомство с Мексикой
5
1
13ч
$140
за 1 чел.
Большое знакомство с Мексикой
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
в четверг в 05:00
Коба и купание в трех сенотах
Индивидуальная экскурсия
$524
за 1-6 чел.
Коба и купание в трех сенотах
Приглашаем вас на шестичасовую прогулку по диким джунглям
по договоренности с клиентом
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$250
за 1-3 чел.
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Поплавать в чистейшей воде святых источников майя и полюбоваться уникальными природными «колодцами»
Три истории майя за один день
4.7
80
13ч
$130
за 1 чел.
Три истории майя за один день
Археологическая экскурсия в Чичен-Ице, Тулуме и этно-парке, купание в сеноте и фабрика текилы
в среду и субботу в 06:00
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Индивидуальная экскурсия
$500
за 1-12 чел.
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
Насыщенная программа путешествия включает в себя осмотр старинного города Тулум и плавание с рыбками...
Ежедневно по договоренности
Тур на 2 дня по полуострову Юкатан
Индивидуальный тур
$1 100
за 1 чел.
Тур на 2 дня по полуострову Юкатан
Понедельник- Воскресение, в 8:00.
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
4.8
21
12ч
$120
за 1 чел.
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Искупаться в сеноте, полюбоваться розовыми озерами и встретить прекрасных обитателей планеты
в понедельник в 06:00

Ruslan проводит ещё 5 экскурсий

Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
$139
за 1 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
Церемония Темаскаль в майянской деревне
$85
за 1 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
в понедельник и пятницу в 18:00
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
5
1
10ч
$139
за 1 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
в среду в 08:00
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
$85
за 1 чел.
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
в среду и пятницу в 08:30
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
$85
за 1 чел.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
во вторник в 09:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Канкуне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Канкуне
🇲🇽