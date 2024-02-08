Экскурсии на фабрики и заводы в Канкуне

Найдено 5 экскурсий в категории «Фабрики и заводы» в Канкуне на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
«Фабрика текилы и купание в сеноте»
$199 за человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
«Также в программе купание в водах сенота Ик Киль и визит на завод текилы»
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Все грани магического Юкатана
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Экскурсия в Канкуне: Чичен-Ица, сенот, Эк-Балам и колониальный Вальядолид
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Юкатану в группе до 15 человек. Чичен-Ица, сеноты, Вальядолид и фабрика текилы ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом
  • Е
    Елена
    27 ноября 2019
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
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    истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Фабрики и заводы»

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  1. Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
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  3. Большое путешествие по полуострову Юкатан
  4. Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
  5. Все грани магического Юкатана
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 199 до 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 3 ⭐ отзыва, цены от $199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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