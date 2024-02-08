1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
«Фабрика текилы и купание в сеноте»
$199 за человека
Мини-группа
10 часов
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
«Также в программе купание в водах сенота Ик Киль и визит на завод текилы»
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Экскурсия в Канкуне: Чичен-Ица, сенот, Эк-Балам и колониальный Вальядолид
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Юкатану в группе до 15 человек. Чичен-Ица, сеноты, Вальядолид и фабрика текилы ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
- ЕЕлена27 ноября 2019Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Фабрики и заводы»
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