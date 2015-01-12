1 отзыв оставили туристы

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Рождество в христианском квартале Иерусалима

Открыть красоту и символизм празднования важнейшего события в религиозной истории человечества

5
1 отзыв
ORNA
ORNA – Гид из Иерусалима
В столице государства Израиль тоже празднуют Рождество, но только на территории христианского квартала Старого города.

Во время прогулки по кварталу я не только познакомлю вас с местными достопримечательностями 🏛️, но и помогу погрузиться в атмосферу праздника на Святой земле.

Расскажу о похожих обычаях празднования еврейской Хануки и христианского Рождества.

Открою дневнеримские истоки традиций и, конечно же, ещё раз напомню вам библейскую версию Рождества, а также объясню её значение и символизм.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • €150 за экскурсию

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Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима

Программа

Мы прогуляемся по празднично украшенным переулкам, посетим католические храмы и понаблюдаем за приготовлениями местных жителей к Новому году. На нашем пути будет несколько магазинчиков, где можно купить ёлочные украшения и сувениры 🎁 для себя и в подарок.

Экскурсия начнётся у Яффских ворот, откуда мы отправимся на прогулку 👣 по христианскому кварталу Старого города. Мы увидим, как готовятся к празднику христиане Иерусалима, а также увидим следующие достопримечательности:

  • посольство Ватикана на Святой земле;
  • представительства многих монашеских орденов (и я расскажу, чем они друг от друга отличаются);
  • самую большую ёлку в Старом городе, которую каждый год ставят францисканцы;
  • несколько древних гостиниц, сохранившихся со времен крестоносцев;
  • греческую церковь ⛪ VIII века.

При желании можем посетить армянский квартал и церковь, где молится мессианская община «Евреи за Иисуса», соблюдающая и еврейские, и христианские заветы. Также мы можем подняться на Сионскую гору, где находятся гробница царя Давида, храм Успения Богородицы и горница, где совершилась Тайная вечеря.

Организационные детали

  • Поскольку мы будем заходить в храмы, позаботьтесь о соответствующей одежде.
  • При посещении Сионской горы ⛰️ и горницы продолжительность экскурсии 🧭 увеличивается до 4 часов. Стоимость остается прежней.
Начало и место завершения
🚩 У яфских ворот на площади снаружи
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима
Рождество в христианском квартале Иерусалима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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1 отзыв оставили туристы

Елена
12 января 2015
Нам очень повезло с Орной. Интеллигентная, хорошо образованная. Она была очень внимательна к нашим потребностям. С одной стороны, показала и рассказала нам все, что нас интересовало, с другой стороны - все, что "нужно" )) знать об этом удивительном месте. Орна повезла нас в Вифлеем, договорившись с сотрудниками паломнического центра, которые нас заботливо сопровождали. С ними наши интересы прекрасным образом совпали))). Орна рассказала нам много интересного о системе образования в Израиле - нам это было интересно, но при этом "не забыла" об основном содержании своей экскурсии. Это был хороший баланс. Не все экскурсоводы его сохраняют, знаю по опыту. Рекомендую.

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