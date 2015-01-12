1 отзыв оставили туристы

Программа

Мы прогуляемся по празднично украшенным переулкам, посетим католические храмы и понаблюдаем за приготовлениями местных жителей к Новому году. На нашем пути будет несколько магазинчиков, где можно купить ёлочные украшения и сувениры 🎁 для себя и в подарок.

Экскурсия начнётся у Яффских ворот, откуда мы отправимся на прогулку 👣 по христианскому кварталу Старого города. Мы увидим, как готовятся к празднику христиане Иерусалима, а также увидим следующие достопримечательности:

посольство Ватикана на Святой земле;

представительства многих монашеских орденов (и я расскажу, чем они друг от друга отличаются);

самую большую ёлку в Старом городе, которую каждый год ставят францисканцы;

несколько древних гостиниц, сохранившихся со времен крестоносцев;

греческую церковь ⛪ VIII века.

При желании можем посетить армянский квартал и церковь, где молится мессианская община «Евреи за Иисуса», соблюдающая и еврейские, и христианские заветы. Также мы можем подняться на Сионскую гору, где находятся гробница царя Давида, храм Успения Богородицы и горница, где совершилась Тайная вечеря.

Организационные детали