2 отзыва оставили туристы

Обычно, если мне не понравился гид я просто ничего не пишу, но сегодня гид переплюнул всех и вся. И так как она очень настаивала и взяла с нас клятвенное обещание, что мы оставим рецензию на сайте я решила написать свой отзыв. Мы с подругой заказали данную экскурсию с целью узнать побольше о Монако и Принцессе Грейс Келли. Прибыли бы на экскурсии в предвкушении услышать красивые истории, неведомые нам исторические факты итд. В итоге, что мы получили? На протяжении. Двух часов мы услышали где ест и пьет наш гид, какие рестораны принадлежат ее друзьям, нас провели по магазинам и кафе, где у нее есть проценты с продаж, мы наконец-то узнали, что ее клиентом был сам Кадыров (президент Чечни), который прибыл на экскурсию, но с опозданием в два часа и все ей компенсировал, ну и скупил полмагазина сладостей для своих родственников! Также мы узнали, где учатся дети олигархов и что в школу их привозят исключительно на машинах! Также нам показали пример лестницы, пл которой карабкается пьяная золовка нашего гида. На мой вопрос что же еще она может нам рассказать о Грейс кроме того, что она вышла замуж за Ренье гид ответила, что про Грейс можно рассказывать очень много, но вы можете обо всем прочитать в интернете. Как-то так! Заплатить 200 евро за бесполезную информацию, слушать речь, зашлакованную жаргонными словечками, слышать знаменитые фамилии ее клиентов и узнать, что у нее есть такое же платье у Грейс, только покороче и с другим вырезом считаю неприемлемым! В самом конце, наш гид просто бросила нас в переулке, а на наш вопрос где мы можем взять такси она даже не попыталась нам помочь, а сказала, что нам надо сесть в кафе (наверное, в одном из тех, что принадлежит ее друзьям) и они нам закажут такси. Либо пойти туда не знаю куда, там найти будку, оттуда позвонить и может быть такси, но не точно за вами приедет! Самым наглым было то что гид решила снять видео с нами и взять у нас интервью, мол, расскажите как вам понравилась экскурсия для не инстаграма. Мы отказались. Что явно ей не понравилось. Также накануне, перед экскурсией нам пришло смс от гида, мол, наденьте закрытую обувь, закрытую одежду, потому что мы пойдем в собор. Но! Сюрприз! Собор оказался закрыт! А мы в жару проходили в закрытой одежде и в закрытой обуви! В итоге, если вы не хотите потратить зря время и деньги и узнать, что отель, в котором вы живете говно, если это только не Hermitage, а принц Альберт стал жирным и отрастил бороду, которая по мнению гида ему не идет, то обходите этого гида стороной! По нашему мнению, она не гид! А мошенница!

Татьяна