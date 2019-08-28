2 отзыва оставили туристы

Обычно, если мне не понравился гид я просто ничего не пишу, но сегодня гид переплюнул всех и вся. И так как она очень настаивала и взяла с нас клятвенное обещание, что мы оставим рецензию на сайте я решила написать свой отзыв. Мы с подругой заказали данную экскурсию с целью узнать побольше о Монако и Принцессе Грейс Келли. Прибыли бы на экскурсии в предвкушении услышать красивые истории, неведомые нам исторические факты итд. В итоге, что мы получили? На протяжении. Двух часов мы услышали где ест и пьет наш гид, какие рестораны принадлежат ее друзьям, нас провели по магазинам и кафе, где у нее есть проценты с продаж, мы наконец-то узнали, что ее клиентом был сам Кадыров (президент Чечни), который прибыл на экскурсию, но с опозданием в два часа и все ей компенсировал, ну и скупил полмагазина сладостей для своих родственников! Также мы узнали, где учатся дети олигархов и что в школу их привозят исключительно на машинах! Также нам показали пример лестницы, пл которой карабкается пьяная золовка нашего гида. На мой вопрос что же еще она может нам рассказать о Грейс кроме того, что она вышла замуж за Ренье гид ответила, что про Грейс можно рассказывать очень много, но вы можете обо всем прочитать в интернете. Как-то так! Заплатить 200 евро за бесполезную информацию, слушать речь, зашлакованную жаргонными словечками, слышать знаменитые фамилии ее клиентов и узнать, что у нее есть такое же платье у Грейс, только покороче и с другим вырезом считаю неприемлемым! В самом конце, наш гид просто бросила нас в переулке, а на наш вопрос где мы можем взять такси она даже не попыталась нам помочь, а сказала, что нам надо сесть в кафе (наверное, в одном из тех, что принадлежит ее друзьям) и они нам закажут такси. Либо пойти туда не знаю куда, там найти будку, оттуда позвонить и может быть такси, но не точно за вами приедет! Самым наглым было то что гид решила снять видео с нами и взять у нас интервью, мол, расскажите как вам понравилась экскурсия для не инстаграма. Мы отказались. Что явно ей не понравилось. Также накануне, перед экскурсией нам пришло смс от гида, мол, наденьте закрытую обувь, закрытую одежду, потому что мы пойдем в собор. Но! Сюрприз! Собор оказался закрыт! А мы в жару проходили в закрытой одежде и в закрытой обуви! В итоге, если вы не хотите потратить зря время и деньги и узнать, что отель, в котором вы живете говно, если это только не Hermitage, а принц Альберт стал жирным и отрастил бороду, которая по мнению гида ему не идет, то обходите этого гида стороной! По нашему мнению, она не гид! А мошенница!
Татьяна
Ответ гида:Уважаемые путешественники, посетители сайта, команда Tripster и Акмаржан, утереться сложно от такого «букета комплиментов» в мой адрес, но я это сделаю! Да, всем видимо не угодишь! И не получается быть идеальным гидом... Всем не можем нравиться, а хочется!!! Мнения разные, мы -все разные! Одинаковых людей нет... Ситуация... Очень жаль, что туристы так оценили мою экскурсию... Это первый «блин комом» в моём творчестве.. Почему тогда не остановили? Не высказывали ощущений незаинтересованности, а продолжали слушать? Вас обидело то, что я спросила, почему вы записываете мою экскурсию? Вдвоём? Вы -не журналист, как сказали, так может быть, коллега по туризму? Вы пишите путеводитель, возможно? Акмаржан, а вы мне завидуете? Позитиву моему? Такое первое складывается ощущение, так я готова поделиться! Рассказывала вам про княжескую семью, историю и современность Монако, мероприятия, которые проходят у нас... Я давала информацию попутно про бутики, кафе, рестораны... для вас же. Это всегда интересно моим туристам, а вы тем более, живёте в Монако и можете использовать полезную информацию... Всегда туристы спрашивают "а какие рестораны вы считаете хорошими, и почему?" На отдыхе Туристы ходят кушать в рестораны, совершают покупки... Не очень понятно на каком основании и почему мне должны какие-то % магазины, кафе, рестораны? Это у вас такой стиль работы? И вам приплачивают? У вас есть ещё время... и вы можете проверить цены бутиков, я вам рекомендовала экономичные, а оказывается я перестаралась... Сравните и качество питания и цены у ресторанов, и скажите.. Достойные? Вы знаете, Акмаржан, я смогла узнать причину почему был закрыт Кафедральный собор, несмотря что у меня была большая экскурсия сегодня! По техническим причинам! Сразу после смены караула служащие закрыли храм. Меняли лампочки электрики, я разговаривала лично по телефону со службой администрации. К тому же август-месяц когда многие работники в отпусках, а по нормам безопастности в данной ситуации надо ещё и тут контролировать. Вчера было принято решение-закрыть собор. Одновременно безопастность посетителям и техническую проблему решить не могли. Но на сайте никакой информации не было, и офис по туризму также не знал об этом. Решение принималось локально. Вам телефон для проверки: +377 99 99 14 00 (с 8ч. утра) И вы обвинили меня в этом? Вы были очень расстроены... Вам было жарко в вашей обуви? Сожалею, но у нас всегда не холодно в августе. Приезжайте в ноябре, это очень комфортный месяц для посещения культурно-исторических и религиозных построек и учреждений. Про сладости Вы сами приврали, на Скале их не покупали мои высокопоставленные гости, а может от объёма моей информации вы забыли? Про платье - Вы тоже ошиблись, у меня лишь всего похожее на фасон и ткань, как у ЕЁ Величества. Да, и отели Монте-Карло - историчные, имеют более высокий рейтинг. И вы сами критиковали отель, в котором вы проживаете. В отзыве от вас исходит жаргон. Никакой клятвы я с вас не брала и не настаивала про написание отзыва, а по добродушию попросила. И вы прекрасно знаете, что после проведённой экскурсии вам приходит с Tripster формуляр, который вы можете заполнить. Никакого неудовольствия я также не показывала. За сегодняшний день у меня сразу несколько отзывов о моих программах. И только ваш такой. Всегда хочется понять людей, которые негатив пишут, кляузы, жалобы... Вы произвели интеллигентное впечатление вчера, а содержание оказалось иным... Я даю энергию, так мне говорят после экскурсий... и ещё... не все имеют идеальный вкус... Сорри Спасибо Вам за уделённое внимание моей персоне, с уважением.