Однодневная поездка из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Монголии.Туристы посетят древнюю столицу Монгольской империи, увидят буддийский храм и

музей, прогуляются по степи и песчаным дюнам, познакомятся с бытом кочевников и попробуют традиционные блюда. Всё включено: транспорт, питание и экскурсии. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет за один день увидеть и почувствовать настоящую Монголию

Описание экскурсии

6:00 — отправление в Каракорум. По пути — живописные виды гор и степей Монголии

8:00 — завтрак в придорожном кафе

11:00 — прибытие в Каракорум и обед: халуун ногоо (жареное мясо с овощами), айраг (кобылье молоко) и другие традиционные блюда

12:00 — экскурсия по Каракоруму. Посещение главных достопримечательностей древней столицы: буддийского храма Самцховели и музея «Хархорум», где собраны артефакты эпох Чингисхана и древней Монголии

14:00 — переезд к дюнам Эльсэн Тасархай

15:30 — прогулка по песчаным гребням высотой до 30 метров. Место поражает контрастами: дюны, скалы, степь и озёра — всё рядом

17:00 — посещение юрты кочевников. Вы познакомитесь с местным бытом, узнаете о традициях и образе жизни

18:00 — ужин в юрте. Приготовите ужин с хозяевами, а потом с ними же и разделите его. Попробуете традиционный монгольский чай, боорцог (жареные лепёшки) и хонь (жареное мясо)

19:00 — отправление в Улан-Батор. Дорога обратно — через закат над степью

23:00 — возвращение в Улан-Батор

