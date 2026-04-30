Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай (всё включено)

Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
Однодневная поездка из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Монголии.

Туристы посетят древнюю столицу Монгольской империи, увидят буддийский храм и
музей, прогуляются по степи и песчаным дюнам, познакомятся с бытом кочевников и попробуют традиционные блюда. Всё включено: транспорт, питание и экскурсии.

Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет за один день увидеть и почувствовать настоящую Монголию

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древней столицы Каракорум
  • 🏜️ Прогулка по дюнам Эльсэн Тасархай
  • 🍽️ Дегустация традиционной монгольской кухни
  • 🏞️ Живописные виды гор и степей
  • 🕌 Экскурсия в буддийский храм и музей
  • 🏕️ Знакомство с бытом кочевников
Что можно увидеть

  • Каракорум
  • Буддийский храм Самцховели
  • Музей Хархорум

Описание экскурсии

6:00 — отправление в Каракорум. По пути — живописные виды гор и степей Монголии

8:00 — завтрак в придорожном кафе

11:00 — прибытие в Каракорум и обед: халуун ногоо (жареное мясо с овощами), айраг (кобылье молоко) и другие традиционные блюда
12:00 — экскурсия по Каракоруму. Посещение главных достопримечательностей древней столицы: буддийского храма Самцховели и музея «Хархорум», где собраны артефакты эпох Чингисхана и древней Монголии

14:00 — переезд к дюнам Эльсэн Тасархай

15:30 — прогулка по песчаным гребням высотой до 30 метров. Место поражает контрастами: дюны, скалы, степь и озёра — всё рядом
17:00 — посещение юрты кочевников. Вы познакомитесь с местным бытом, узнаете о традициях и образе жизни
18:00 — ужин в юрте. Приготовите ужин с хозяевами, а потом с ними же и разделите его. Попробуете традиционный монгольский чай, боорцог (жареные лепёшки) и хонь (жареное мясо)
19:00 — отправление в Улан-Батор. Дорога обратно — через закат над степью
23:00 — возвращение в Улан-Батор

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Toyota Alphard
  • В стоимость включены билеты в музей и храм, завтрак, обед, ужин, катание на лошадях и верблюдах
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте. Работаю гидом по Монголии и городу Улан-Батору с 2016 года. Знаю монгольский, английский, сербский, русский. Покажу Монголию во всей её красе.

