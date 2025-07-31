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15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
$850
$1000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к древней столице Монголии
Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии
Двухдневное путешествие в Каракорум и Эрдэнэ-Зуу, где вас ждут песчаные дюны, древние артефакты и ночь в юрте под звёздным небом
Начало: На центральной площади
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
$1100 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Дюны Элсэн Тасархай»
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