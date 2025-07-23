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1 чел. По популярности На машине 13 часов 5% Мини-группа до 12 чел. По следам империй: двухдневный тур в сердце Монголии Побывать в древнем Хархорине, в нацпарке с дюнами, на горном озере и в музеях (всё включено) Начало: У вашего отеля $665 $700 за человека На машине 13 часов 15% Индивидуальная до 5 чел. Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас $850 $1000 за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие к древней столице Монголии Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас $340 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Дюны»

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