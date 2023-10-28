Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Вас ждут головокружительные виды на восьмитысячники, древние монастыри, восхождения и преодоления перевалов. Вам не придётся нести палатки и продукты — мы будем жить и питаться в деревушках по маршруту.
Будет и более спокойная часть путешествия: прогуляемся по Покхаре и столице Непала и сможем проверить справедливость строк знаменитой песни: «Нет места лучше и в раю, чем родное Катманду».
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 16 лет.
Требования к участникам: хорошая физическая форма, готовность к пешеходным нагрузкам. Отсутствие хронических заболеваний. Рекомендуем проконсультироваться с врачом в случае проблем с сердцем, сосудами, дыхательной системой.
Нужно быть готовыми к азиатским бытовым условиям, временному отсутствию комфорта. Желателен опыт нахождения на высоте 3500-6100 метров над уровнем моря.
При необходимости можно воспользоваться помощью носильщиков (оплачивается дополнительно, около 200$ за всю программу).
Запрещается употребление алкоголя на маршруте.
Виза получается на месте. Нужны: фото, заполненная анкета и 25$/50$ (за 15 и 30 дней соответственно). Примеры заполнения анкет мы вышлем вам незадолго до путешествия.
Имейте в виду, что долларовые купюры старше 1996 года в Азии не действительныЙ
Для въезда в Непал потребуется один из следующих документов:
1. Сертификат о вакцинации против Covid-19, при этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до отъезда.
2. Невакцинированным путешественникам нужно предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия. Принимаются тесты RT-PCR, True NAAT и Gene Xpert. По прибытии в Непал нужно будет пройти антиген-тест.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удобное время прилёта - до обеда, в этом случае у вас будет больше времени на прогулку по КатмандуЗавершение: Катманду, гостиница, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.