Николай — Организатор в Катманду

Провёл 135 экскурсий для 30 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!