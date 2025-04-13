Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Амстердаму

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Амстердаме на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
3 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Магазин рождественских подарков»
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Аудиогид по Амстердаму
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
«чем занимался великий Рембрандт зимой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Пешая
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Красочная и вкусная прогулка по городу, пропитанному духом Рождества и запахом голландских сладостей
«цветочный рынок, который работает даже зимой
Завтра в 11:00
3 ноя в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Магомед
    13 апреля 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок —
    читать дальше

    всё это он показал с особым вниманием и любовью к деталям. Экскурсия была насыщенной, интересной и по-настоящему атмосферной. Отличный маршрут и приятная подача — искренне рекомендую!

    Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы иБольшое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы иБольшое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и
  • Ю
    Юлия
    8 января 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
    Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое делоЭкскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
  • А
    Андрей
    2 января 2025
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
    Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
  • О
    Олег
    26 декабря 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
    читать дальше

    на выставках, где были представлены его картины. И все же экскурсоводу Александре удалось открыть для нас новые подробности и грани творчества художника. Благодарим. Рекомендуем.

  • Н
    Николай
    16 ноября 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Все очень понравилось, исчерпывающая информация про город и его историю
  • E
    Ekaterina
    28 марта 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
  • O
    Olga
    21 сентября 2022
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!
  • O
    Olga
    30 августа 2022
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Настя нам очень понравилась, сразу видно что профессионал своего дела. Интересно рассказывает, много знает, нам было очень комфортно. Спасибо большое!!!!
  • В
    Виктория
    21 ноября 2021
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Благодарим нашего гида Александра за приятную и интересную прогулку! Было очень познавательно и легко! Мы хотели немного изменить маршрут (т.
    читать дальше

    к. во многих местах уже побывали) и Александр прекрасно под нас подстроился и рассказал о тех местах, которые нас интересовали.
    Мы посетили кафе с невероятным панорамным видом на город и попробовали традиционный apple pie с чашкой кофе).
    Так же было интересно послушать про современную жизнь в Амстердаме и экономику.
    Александр провел и забронировал нам столик в кафе с традиционной кухней, за что отдельное спасибо! А так же за рекомендации баров с собственными пивоварнями!
    Рекомендуем!

  • Д
    Дмитрий
    8 ноября 2021
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Настя провела увлекательную экскурсию, она интересный эрудированный собеседник, любит то, о чём рассказывает. От Луи Бонапарта до пустующих тюрем и самой вкусной селёдки и печенья в Амстердаме, успели обсудить многое.
  • Н
    Наталия
    27 октября 2021
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Наша семья - путешественники со стажем, и до поездки в Амстердам мы обычно изучали новые места самостоятельно, но для этого
    читать дальше

    прекрасного города решили сделать исключение и заказать индивидуальную экскурсию от команды гидов в Амстердаме. Нашим гидом была Ольга. Все прошло замечательно - мы окунулись в историю Амстердама, прошлись по туристическим и не очень местам, заглянули в секретное кафе с прекрасным панорамным видом на город, попробовали шикарные бутерброды с селедкой, узнали много интересного о Рембрандте и его яркой и противоречивой натуре, прогулялись по рынку цветов и арт-рынку, накупили невероятно вкусного сыра и сделали море фотографий с каналами и домами Амстердама! Оля прислушалась к нашим пожеланиям и немного скорректировала наш маршрут, возможно мы что-то и пропустили - но экскурсия получилась очень увлекательная, живая и веселая!

  • А
    Андрей
    19 августа 2021
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Большое спасибо очаровательной Диане за живую, интересную экскурсию! 3,5 часа пролетели незаметно, Диана рассказывала занимательные, не избитые факты не только
    читать дальше

    про историю, но и про жизнеустройство голландского общества прошлых эпох. Позволяла нам задавать вопросы и с удовольствием отвечала на них, очень много узнали про основание Амстердама, самые влиятельные семьи и династии аристократов, строительство и благоустройство столицы, развитие экономики и международной торговли, всего не перечислишь! Жалко что экскурсия закончилась так быстро, хотелось продолжать наслаждаться столицей Нидерландов в компании Дианы ещё и ещё! Наш 9 летний ребенок был тоже в полном восторге от увиденного и услышанного. Спасибо огромное!

  • Е
    Елена
    4 августа 2020
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Наша экскурсия состоялась 22 февраля. У нас была гид Екатерина из команды Анастасии. Екатерины предложила на выбор 2 пути: пой
  • Е
    Елена
    31 декабря 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Классная экскурсия по Амстердаму! Диана замечательный экскурсовод!!!! Было очень интересно нетривиально и адресно! Нам с друзьями все очень понравилось!!!
    Рекомендации Дианы тоже очень и очень пригодились потом в самостоятельном продолжении осмотра города 👌❤️❤️❤️!
  • о
    ольга
    26 декабря 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Были на экскурсии по Амстердаму 25.12 с Анастасией! Девушка провела экскурсию не для" галочки", а с настроением и желанием передать атмосферу и характер Амстердама. Большое ей спасибо!
  • Е
    Екатерина
    23 декабря 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Мы гуляли с гидом Дианой! Это было здорово!
    Мы были не в первый раз в Амстердаме и нам уже не хотелось
    читать дальше

    истории, хотелось веселой прогулки с интересной, нетривиальной информации от жителя этого города. Мы это и получили, а также рекомендации о том, где вкуснее, дешевле, меньше народу и тд! Спасибо огромное!

  • Е
    Евгения
    21 декабря 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    12 декабря гуляли с Настей по Амстердаму. Я так рада, что знакомство с городом началось с этой экскурсии! Запомнили много
    читать дальше

    интересных фактов, заглянули в такие уголки, которые сами бы точно не нашли, получили рекомендации по ресторанам (благодаря этому чудесно питались всю оставшуюся поездку). Было прохладно, заходили пить чай с лучшими пирогами в городе. Время пролетело незаметно! Спасибо ещё раз Насте 😍

  • Ю
    Юлия
    16 декабря 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Огромная благодарность Екатерине за прекрасную познавательную экскурсию по Амстердаму. Интересному рассказу и приятной прогулке не смогли помешать даже холодная погода
    читать дальше

    и непрекращающийся дождь. 4 часа пролетели незаметно, а дополнительная информация от гида позволила и оставшиеся дни в городе провести с огромной пользой и замечательными впечатлениями. Обязательно обратимся к Екатерине в свой следующий приезд в Амстердам!

  • А
    Алексей
    22 ноября 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Спасибо за отличную экскурсию
  • Л
    Лейла
    20 октября 2019
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Благодаря экскурсии, смогли волшебно погрузиться в прекрасный Амстердам. Увидели город глазами Кати, которая знает здесь все. Очень нравится когда мгновенно
    читать дальше

    возникает контакт с рассказчиком. Обладая значительными познаниями, прекрасным чувством юмора, гид помогла нам разобраться в тонкостях и логике этого необычного города. Планируем сюда возвращаться и будем продолжать знакомство с городом вместе с Катей.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
  2. Аудиогид по Амстердаму
  3. Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в ноябре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 295. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Зимние», 176 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь