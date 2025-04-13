М Магомед Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше всё это он показал с особым вниманием и любовью к деталям. Экскурсия была насыщенной, интересной и по-настоящему атмосферной. Отличный маршрут и приятная подача — искренне рекомендую! Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок —

Ю Юлия Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!

А Андрей Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Прекрасная прогулка с экскурсоводом!

О Олег Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше на выставках, где были представлены его картины. И все же экскурсоводу Александре удалось открыть для нас новые подробности и грани творчества художника. Благодарим. Рекомендуем. Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и

Н Николай Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Все очень понравилось, исчерпывающая информация про город и его историю

E Ekaterina Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!

O Olga Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!

O Olga Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Настя нам очень понравилась, сразу видно что профессионал своего дела. Интересно рассказывает, много знает, нам было очень комфортно. Спасибо большое!!!!

В Виктория Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше к. во многих местах уже побывали) и Александр прекрасно под нас подстроился и рассказал о тех местах, которые нас интересовали.

Мы посетили кафе с невероятным панорамным видом на город и попробовали традиционный apple pie с чашкой кофе).

Так же было интересно послушать про современную жизнь в Амстердаме и экономику.

Александр провел и забронировал нам столик в кафе с традиционной кухней, за что отдельное спасибо! А так же за рекомендации баров с собственными пивоварнями!

Рекомендуем! Благодарим нашего гида Александра за приятную и интересную прогулку! Было очень познавательно и легко! Мы хотели немного изменить маршрут (т.

Д Дмитрий Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Настя провела увлекательную экскурсию, она интересный эрудированный собеседник, любит то, о чём рассказывает. От Луи Бонапарта до пустующих тюрем и самой вкусной селёдки и печенья в Амстердаме, успели обсудить многое.

Н Наталия Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше прекрасного города решили сделать исключение и заказать индивидуальную экскурсию от команды гидов в Амстердаме. Нашим гидом была Ольга. Все прошло замечательно - мы окунулись в историю Амстердама, прошлись по туристическим и не очень местам, заглянули в секретное кафе с прекрасным панорамным видом на город, попробовали шикарные бутерброды с селедкой, узнали много интересного о Рембрандте и его яркой и противоречивой натуре, прогулялись по рынку цветов и арт-рынку, накупили невероятно вкусного сыра и сделали море фотографий с каналами и домами Амстердама! Оля прислушалась к нашим пожеланиям и немного скорректировала наш маршрут, возможно мы что-то и пропустили - но экскурсия получилась очень увлекательная, живая и веселая! Наша семья - путешественники со стажем, и до поездки в Амстердам мы обычно изучали новые места самостоятельно, но для этого

А Андрей Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше про историю, но и про жизнеустройство голландского общества прошлых эпох. Позволяла нам задавать вопросы и с удовольствием отвечала на них, очень много узнали про основание Амстердама, самые влиятельные семьи и династии аристократов, строительство и благоустройство столицы, развитие экономики и международной торговли, всего не перечислишь! Жалко что экскурсия закончилась так быстро, хотелось продолжать наслаждаться столицей Нидерландов в компании Дианы ещё и ещё! Наш 9 летний ребенок был тоже в полном восторге от увиденного и услышанного. Спасибо огромное! Большое спасибо очаровательной Диане за живую, интересную экскурсию! 3,5 часа пролетели незаметно, Диана рассказывала занимательные, не избитые факты не только

Е Елена Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Наша экскурсия состоялась 22 февраля. У нас была гид Екатерина из команды Анастасии. Екатерины предложила на выбор 2 пути: пой

Е Елена Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Классная экскурсия по Амстердаму! Диана замечательный экскурсовод!!!! Было очень интересно нетривиально и адресно! Нам с друзьями все очень понравилось!!!

Рекомендации Дианы тоже очень и очень пригодились потом в самостоятельном продолжении осмотра города 👌❤️❤️❤️!

о ольга Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Были на экскурсии по Амстердаму 25.12 с Анастасией! Девушка провела экскурсию не для" галочки", а с настроением и желанием передать атмосферу и характер Амстердама. Большое ей спасибо!

Е Екатерина Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Мы были не в первый раз в Амстердаме и нам уже не хотелось читать дальше истории, хотелось веселой прогулки с интересной, нетривиальной информации от жителя этого города. Мы это и получили, а также рекомендации о том, где вкуснее, дешевле, меньше народу и тд! Спасибо огромное! Мы гуляли с гидом Дианой! Это было здорово!Мы были не в первый раз в Амстердаме и нам уже не хотелось

Е Евгения Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше интересных фактов, заглянули в такие уголки, которые сами бы точно не нашли, получили рекомендации по ресторанам (благодаря этому чудесно питались всю оставшуюся поездку). Было прохладно, заходили пить чай с лучшими пирогами в городе. Время пролетело незаметно! Спасибо ещё раз Насте 😍 12 декабря гуляли с Настей по Амстердаму. Я так рада, что знакомство с городом началось с этой экскурсии! Запомнили много

Ю Юлия Амстердам для своих: прогулка по необычным местам читать дальше и непрекращающийся дождь. 4 часа пролетели незаметно, а дополнительная информация от гида позволила и оставшиеся дни в городе провести с огромной пользой и замечательными впечатлениями. Обязательно обратимся к Екатерине в свой следующий приезд в Амстердам! Огромная благодарность Екатерине за прекрасную познавательную экскурсию по Амстердаму. Интересному рассказу и приятной прогулке не смогли помешать даже холодная погода

А Алексей Амстердам для своих: прогулка по необычным местам Спасибо за отличную экскурсию