Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Магазин рождественских подарков»
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
«чем занимался великий Рембрандт зимой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Красочная и вкусная прогулка по городу, пропитанному духом Рождества и запахом голландских сладостей
«цветочный рынок, который работает даже зимой,»
Завтра в 11:00
3 ноя в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММагомед13 апреля 2025Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок —
- ЮЮлия8 января 2025Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
- ААндрей2 января 2025Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
- ООлег26 декабря 2024Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
- ННиколай16 ноября 2024Все очень понравилось, исчерпывающая информация про город и его историю
- EEkaterina28 марта 2024Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
- OOlga21 сентября 2022Провели с Ольгой несколько часов на очень приятной экскурсии. Был дополнительный запрос на посещение еврейского квартала - было интересно. Спасибо!
- OOlga30 августа 2022Настя нам очень понравилась, сразу видно что профессионал своего дела. Интересно рассказывает, много знает, нам было очень комфортно. Спасибо большое!!!!
- ВВиктория21 ноября 2021Благодарим нашего гида Александра за приятную и интересную прогулку! Было очень познавательно и легко! Мы хотели немного изменить маршрут (т.
- ДДмитрий8 ноября 2021Настя провела увлекательную экскурсию, она интересный эрудированный собеседник, любит то, о чём рассказывает. От Луи Бонапарта до пустующих тюрем и самой вкусной селёдки и печенья в Амстердаме, успели обсудить многое.
- ННаталия27 октября 2021Наша семья - путешественники со стажем, и до поездки в Амстердам мы обычно изучали новые места самостоятельно, но для этого
- ААндрей19 августа 2021Большое спасибо очаровательной Диане за живую, интересную экскурсию! 3,5 часа пролетели незаметно, Диана рассказывала занимательные, не избитые факты не только
- ЕЕлена4 августа 2020Наша экскурсия состоялась 22 февраля. У нас была гид Екатерина из команды Анастасии. Екатерины предложила на выбор 2 пути: пой
- ЕЕлена31 декабря 2019Классная экскурсия по Амстердаму! Диана замечательный экскурсовод!!!! Было очень интересно нетривиально и адресно! Нам с друзьями все очень понравилось!!!
Рекомендации Дианы тоже очень и очень пригодились потом в самостоятельном продолжении осмотра города 👌❤️❤️❤️!
- оольга26 декабря 2019Были на экскурсии по Амстердаму 25.12 с Анастасией! Девушка провела экскурсию не для" галочки", а с настроением и желанием передать атмосферу и характер Амстердама. Большое ей спасибо!
- ЕЕкатерина23 декабря 2019Мы гуляли с гидом Дианой! Это было здорово!
Мы были не в первый раз в Амстердаме и нам уже не хотелось
- ЕЕвгения21 декабря 201912 декабря гуляли с Настей по Амстердаму. Я так рада, что знакомство с городом началось с этой экскурсии! Запомнили много
- ЮЮлия16 декабря 2019Огромная благодарность Екатерине за прекрасную познавательную экскурсию по Амстердаму. Интересному рассказу и приятной прогулке не смогли помешать даже холодная погода
- ААлексей22 ноября 2019Спасибо за отличную экскурсию
- ЛЛейла20 октября 2019Благодаря экскурсии, смогли волшебно погрузиться в прекрасный Амстердам. Увидели город глазами Кати, которая знает здесь все. Очень нравится когда мгновенно
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
