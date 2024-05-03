Экскурсии о Рембрандте

Найдено 7 экскурсий в категории «Рембрандт» в Амстердаме на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Амстердам глазами Рембрандта: путешествие в голландский золотой век
За три часа вы пройдете по старинным кварталам Амстердама, где жил Рембрандт, и увидите здания, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Главная площадь города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
174 за всё до 5 чел.
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
125 за всё до 12 чел.
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
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    и эмоциональный рассказчик. Познакомил нас с городом, его современной жизнью, с историческими фактами. Дал рекомендации, куда лучше зайти, что и где попробовать, что посмотреть. (Рекомендации были очень ценными и полностью соответствовали заявленным ожиданиям. Практически всеми успели воспользоваться.) Сергей курировал нас и после экскурсии, прислал важные ссылки. Большое ему спасибо за все эти рекомендации и истории! Мы многое узнали о городе, но, к сожалению, не совсем по заявленной теме. Хотелось услышать больше про истории художников Рембрандта и Халса, о "малых голландцах". Это было как раз важной частью ожиданий, так как на следующий день мы ходили в Рейсхмузей и хотели найти в картинах отражение страны, лучше понять идеи художников. Думаю, экскурсии Сергея лучше назвать иначе:"Амстердам - его история и легенды, знаменитые люди, традиции и культура". Независимо от ложки дёгтя, благодарим за возможность лучше узнать город в мини-группе, за индивидуальный подход и приятно проведенные 3 часа, которые пролетели незаметно.

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Амстердам глазами Рембрандта
    Спасибо большое организаторам этой экскурсии за очень интересный рассказ и внимание. Наш самолет опаздал и мы боялись, что придется отменить
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    экскурсию из-за этого. Нам перенесли экскурсию на час, за что большое спасибо организаторам тура и Анне, гиду, которая проводила экскурсию. Мы узнали много интересного о Рембрандте, о его жизни, о городе в котором он жил и творил. Анна очень знающий гид с приятной манерой подачи материала. Создалось впечатление, что мы встретились со старым другом. И очень хочется надеяться, что в следующий приезд в Амстердам мы встретимся снова и узнаем еще много нового и интересного. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересно творчество Рембрандта и знакомство с историей города

  • А
    Алена
    26 апреля 2024
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Благодаря Александре и её интересному и завлекающему рассказу, захотелось погрузиться в 17 век и изучить как можно больше! Потрясающие знания. Сама Александра очень комфортная в общении, мне было очень легко и интересно! Однозначно рекомендую!
  • N
    Natalya
    11 марта 2024
    Амстердам глазами Рембрандта
    Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских художниках золотого века, подробности
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    жизни Рембранда дополнили мое представление о жизни гениального художника. Приятно было пообщаться с Анной, знатоком своей профессии. Спасибо и до новых встреч.

    Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских
  • О
    Ольга
    12 декабря 2023
    Амстердам глазами Рембрандта
    Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была мила с детьми. Старшенькая
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    с удовольствием лазила по этажам и слушала Анну. Младшая порисовала в зале интерактива. Обращаю внимание, что дети приучены к экскурсиям, музеям. Рекомендую провести в небольшом домике время, в тч и с детками.

    Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она былаАнна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была
  • А
    Андрей
    15 ноября 2023
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Очень интересно и доступно, спасибо!!
  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Амстердам - город Рембрандта
    Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
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    нам много интересного о жизни Рембрандта и показала нам памятные места, связанные с жизнью художника. Где нужно, рассказ сопровождался иллюстрациями. Мы остались очень довольны.

  • О
    Ольга
    22 февраля 2020
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Юлия-прекрасный гид, один из лучших, а мы довольно часто бываем в Европе и посещаем экскурсии. Обладаем огромными знаниями о городе, стране, культуре и истории Нидерландов и с удовольствием делится ими. Очень рекомендуем!!!
  • A
    Alla
    3 декабря 2019
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев». Знания, память, юмор, интеллект Маши не имели себе равных. Нам очень понравилось время,
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    проведенное с Машей. Когда мы вернулись в отель после тура, мы потратили еще 2 часа на изучение и копание каждой истории в Интернете, добавляя в закладки каждый факт. Я даже заказал несколько книг, когда вернулся в Нью-Йорк! Маша артистичная, страстная и умная. Я очень рекомендую этот тур всем своим друзьям, если они когда-нибудь посетят Амстердам! Спасибо Маша!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Рембрандт»

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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Рембрандт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Рембрандт», 67 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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