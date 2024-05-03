1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам глазами Рембрандта: путешествие в голландский золотой век
За три часа вы пройдете по старинным кварталам Амстердама, где жил Рембрандт, и увидите здания, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Главная площадь города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
€125 за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2024Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо большое организаторам этой экскурсии за очень интересный рассказ и внимание. Наш самолет опаздал и мы боялись, что придется отменить
- ААлена26 апреля 2024Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
- ННаталья19 апреля 2024Благодаря Александре и её интересному и завлекающему рассказу, захотелось погрузиться в 17 век и изучить как можно больше! Потрясающие знания. Сама Александра очень комфортная в общении, мне было очень легко и интересно! Однозначно рекомендую!
- NNatalya11 марта 2024Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских художниках золотого века, подробности
- ООльга12 декабря 2023Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была мила с детьми. Старшенькая
- ААндрей15 ноября 2023Очень интересно и доступно, спасибо!!
- ММария5 февраля 2023Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
- ООльга22 февраля 2020Юлия-прекрасный гид, один из лучших, а мы довольно часто бываем в Европе и посещаем экскурсии. Обладаем огромными знаниями о городе, стране, культуре и истории Нидерландов и с удовольствием делится ими. Очень рекомендуем!!!
- AAlla3 декабря 2019Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев». Знания, память, юмор, интеллект Маши не имели себе равных. Нам очень понравилось время,
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Рембрандт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Рембрандт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Рембрандт», 67 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август