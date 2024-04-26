1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам глазами Рембрандта: путешествие в голландский золотой век
За три часа вы пройдете по старинным кварталам Амстердама, где жил Рембрандт, и увидите здания, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Главная площадь города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€174 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо большое организаторам этой экскурсии за очень интересный рассказ и внимание. Наш самолет опаздал и мы боялись, что придется отменить
- NNatalya11 марта 2024Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских художниках золотого века, подробности
- ООльга12 декабря 2023Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была мила с детьми. Старшенькая
- ММария5 февраля 2023Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дом-музей Рембрандта»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Дом-музей Рембрандта" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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