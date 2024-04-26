Дом-музей Рембрандта – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Рембрандта» в Амстердаме на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Амстердам глазами Рембрандта: путешествие в голландский золотой век
За три часа вы пройдете по старинным кварталам Амстердама, где жил Рембрандт, и увидите здания, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Главная площадь города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
174 за всё до 5 чел.
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Амстердам глазами Рембрандта
    Спасибо большое организаторам этой экскурсии за очень интересный рассказ и внимание. Наш самолет опаздал и мы боялись, что придется отменить
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    экскурсию из-за этого. Нам перенесли экскурсию на час, за что большое спасибо организаторам тура и Анне, гиду, которая проводила экскурсию. Мы узнали много интересного о Рембрандте, о его жизни, о городе в котором он жил и творил. Анна очень знающий гид с приятной манерой подачи материала. Создалось впечатление, что мы встретились со старым другом. И очень хочется надеяться, что в следующий приезд в Амстердам мы встретимся снова и узнаем еще много нового и интересного. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересно творчество Рембрандта и знакомство с историей города

  • N
    Natalya
    11 марта 2024
    Амстердам глазами Рембрандта
    Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских художниках золотого века, подробности
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    жизни Рембранда дополнили мое представление о жизни гениального художника. Приятно было пообщаться с Анной, знатоком своей профессии. Спасибо и до новых встреч.

    Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландскихДва часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских
  • О
    Ольга
    12 декабря 2023
    Амстердам глазами Рембрандта
    Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была мила с детьми. Старшенькая
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    с удовольствием лазила по этажам и слушала Анну. Младшая порисовала в зале интерактива. Обращаю внимание, что дети приучены к экскурсиям, музеям. Рекомендую провести в небольшом домике время, в тч и с детками.

    Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она былаАнна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была
  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Амстердам - город Рембрандта
    Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
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    нам много интересного о жизни Рембрандта и показала нам памятные места, связанные с жизнью художника. Где нужно, рассказ сопровождался иллюстрациями. Мы остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дом-музей Рембрандта»

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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Дом-музей Рембрандта" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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