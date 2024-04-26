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экскурсию из-за этого. Нам перенесли экскурсию на час, за что большое спасибо организаторам тура и Анне, гиду, которая проводила экскурсию. Мы узнали много интересного о Рембрандте, о его жизни, о городе в котором он жил и творил. Анна очень знающий гид с приятной манерой подачи материала. Создалось впечатление, что мы встретились со старым другом. И очень хочется надеяться, что в следующий приезд в Амстердам мы встретимся снова и узнаем еще много нового и интересного. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересно творчество Рембрандта и знакомство с историей города