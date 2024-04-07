1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
«От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
«Все это мы будем смаковать с набережной, откуда открывается прекрасный вид на город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
«Предлагаю вам совершить познавательную водную прогулку на моём капитанском шлюпе — будем наслаждаться ажурными переплетениями каналов, мостов и набережных, глядя на город с самой выгодной точки»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€257 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Мы пробежим мимо Королевского дворца, по Музейной площади, на которой расположились легендарный Рейкмузей, современный Стеделейк и Музей Ван Гога, отдохнем на прохладных набережных и рассмотрим характерные городские пейзажи Амстердама»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
«Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
«Затем побродим по переулкам рыбацкой деревни Волендам и сосчитаем парусные яхты на набережной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr7 апреля 2024Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- ЮЮлия21 августа 2023Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
- ЭЭмиль31 июля 2023Кулинарная тема в Голандии это не самая легкая тема, но Зара смогла показать нам историю местной кухни и современые предпочтения
- ЕЕлена24 июля 2023Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
- ННиколай28 мая 2023Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
- VValeria1 апреля 2023Экскурсия с Зарой была интересна,много узнали,Зара грамотный гид. В конце поделилась рекомендациями о местах,кот нас могли заинтересовать. На мой взгляд было не достаточно остановок именно кулинарных
- ССветлана11 февраля 2023Замечательная и очень познавательная экскурсия! Позитивный гид Зара, мастер своего дела! Чудесно провели время вместе, узнали много нового, получили ответы на все наши вопросы! Будем советовать всем нашим друзьям, которые собираются в Амстердам! Огромная благодарность!!!
- EEkaterina15 августа 2022Анна великолепный экскурсовод и замечательный человек. Мы очень рады знакомству, и, надеюсь, ещё вернёмся в Амстердам, чтобы увидеться снова ❤️❤️❤️
- ААнна2 марта 2020Благодарим Ольгу за то, что рассказывали нам только то, что было нам интересно! Получился очень большой и душевный разговор во
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 98 до 340. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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