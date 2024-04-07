Экскурсии по набережной Амстердама

Найдено 8 экскурсий в категории «Набережная» в Амстердаме на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
«От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 10 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
«Все это мы будем смаковать с набережной, откуда открывается прекрасный вид на город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
«Предлагаю вам совершить познавательную водную прогулку на моём капитанском шлюпе — будем наслаждаться ажурными переплетениями каналов, мостов и набережных, глядя на город с самой выгодной точки»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Мы пробежим мимо Королевского дворца, по Музейной площади, на которой расположились легендарный Рейкмузей, современный Стеделейк и Музей Ван Гога, отдохнем на прохладных набережных и рассмотрим характерные городские пейзажи Амстердама»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Нетуристический Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
«Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за человека
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
«Затем побродим по переулкам рыбацкой деревни Волендам и сосчитаем парусные яхты на набережной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 340 за всё до 8 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 220 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    7 апреля 2024
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
  • Э
    Эмиль
    31 июля 2023
    Попробовать Амстердам на вкус
    Кулинарная тема в Голандии это не самая легкая тема, но Зара смогла показать нам историю местной кухни и современые предпочтения
    читать дальше

    Голандцев в еде. Мы все знаем про голандский сыр, но было интересно узнать что голандцы едят его с вареньем или горчицей. А селедку едят без хлеба. Время пролетело незаметно быстро. Очень рекомендуем!!!

  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
    читать дальше

    от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
  • V
    Valeria
    1 апреля 2023
    Попробовать Амстердам на вкус
    Экскурсия с Зарой была интересна,много узнали,Зара грамотный гид. В конце поделилась рекомендациями о местах,кот нас могли заинтересовать. На мой взгляд было не достаточно остановок именно кулинарных
  • С
    Светлана
    11 февраля 2023
    Попробовать Амстердам на вкус
    Замечательная и очень познавательная экскурсия! Позитивный гид Зара, мастер своего дела! Чудесно провели время вместе, узнали много нового, получили ответы на все наши вопросы! Будем советовать всем нашим друзьям, которые собираются в Амстердам! Огромная благодарность!!!
  • E
    Ekaterina
    15 августа 2022
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Анна великолепный экскурсовод и замечательный человек. Мы очень рады знакомству, и, надеюсь, ещё вернёмся в Амстердам, чтобы увидеться снова ❤️❤️❤️
  • А
    Анна
    2 марта 2020
    Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
    Благодарим Ольгу за то, что рассказывали нам только то, что было нам интересно! Получился очень большой и душевный разговор во
    читать дальше

    время прогулки, благодаря которому мы полюбили Нидерланды еще больше! В Хаарлем стоит поехать как минимум за тем, чтобы побольше узнать о стране не в толпе других туристов, а по ходу очень приятной и спокойной прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
  2. Попробовать Амстердам на вкус
  3. Только с воды, с Амстердамом на «ты»
  4. Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
  5. Беговая прогулка по Амстердаму
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 98 до 340. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Амстердаме, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Амстердама. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам