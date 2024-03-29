Экскурсии в Волендам из Амстердама

Найдено 5 экскурсий в категории «Волендам» в Амстердаме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
290 за всё до 6 чел.
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 340 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
  • А
    Александр
    7 января 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2023
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
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    и хотелось бы еще раз сказать спасибо за такое внимательное отношение к нам, так как поездка на мельницы не входила в данную экскурсию, но Олег отвез нас по нашей просьбе и они произвели на нас неизгладимое впечатление! я бы хотела повторить эту поездку, потрясающее место! я не могла и подумать что работа и устройство мельниц настолько нас с мужем впечатлит! Я очень довольна своим выбором экскурсии!

  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
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    от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

  • K
    Kravchenko
    30 ноября 2022
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
  • Ш
    Шмидт
    8 июня 2022
    Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
    Прекрасная экскурсия. Очень интересно.
  • О
    Ольга
    10 марта 2020
    Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
    Ольга, спасибо за знакомство с прекрасной страной и лично с Вами, очень интересная экскурсия и подача материала. Динамично, живо, познавательно, доступно. Мы влюбились

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Волендам»

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  1. Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
  2. Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
  3. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
  4. Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
  5. Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Волендам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 380. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Волендам», 100 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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