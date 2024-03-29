1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 марта 2024Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
- ААлександр7 января 2024Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
- ЮЮлия16 ноября 2023Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
- ЮЮлия21 августа 2023Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
- ЕЕлена24 июля 2023Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
- KKravchenko30 ноября 2022Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
- ШШмидт8 июня 2022Прекрасная экскурсия. Очень интересно.
- ООльга10 марта 2020Ольга, спасибо за знакомство с прекрасной страной и лично с Вами, очень интересная экскурсия и подача материала. Динамично, живо, познавательно, доступно. Мы влюбились
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Волендам»
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