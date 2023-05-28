Мои заказы

Парк Вондела – экскурсии в Амстердаме

Найдено 7 экскурсий в категории «Парк Вондела» в Амстердаме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первые шаги в Амстердаме
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
3 часа
162 отзыва
Билеты
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
Пешая
2 часа
8 отзывов
Билеты
История Амстердама и блошиный рынок
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Амстердам глазами амстердамцев
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Пешая
2 часа
522 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Личное свидание с Амстердамом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Амстердамом
Пешеходная экскурсия по Амстердаму: выбирайте между Красным и Синим маршрутами и откройте для себя все главные достопримечательности
Начало: Возле Центрального Вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
  • E
    Ekaterina
    15 августа 2022
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Анна великолепный экскурсовод и замечательный человек. Мы очень рады знакомству, и, надеюсь, ещё вернёмся в Амстердам, чтобы увидеться снова ❤️❤️❤️

Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Парк Вондела" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 295. Туристы уже оставили гидам 900 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
