Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама основательно и без перегруза, у нас есть два маршрута экскурсии — красный и синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города.
Описание экскурсииКрасный маршрут Этот маршрут проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Мы пройдём вдоль живописных каналов Амстердама, заглянем в скрытые дворики и узнаем, как строился город, кто здесь жил и почему амстердамцы до сих пор выбирают эти улицы. Погуляем по Йордану — району с узкими улочками и старинными домами, где в воздухе витает атмосфера настоящего города. Зайдём в Бегинаж — уцелевший оазис тишины с деревянным домом и тайной церковью. Заглянем в «9 улочек» — амстердамский стиль и шопинг в одной локации. Улица Спау удивит: сквоты, протест, независимая культура — город во всей своей дерзкой красе. Финал — площадь Дам и её «восьмое чудо света». Поговорим о главной сцене города и людях, которые её создавали. Красный маршрут — не про галочки, а про погружение в местную жизнь. Он про живой Амстердам, который станет для вас своим. Синий маршрут Этот маршрут проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Синий маршрут — для тех, кто хочет понять, как Амстердам стал тем, кем он стал. Начнём у Башни Плача, где узнаем, как рыбацкая деревня превратилась в порт мирового масштаба. Пройдём сквозь первый в Европе Китайский квартал и и поговорим про знаменитый во всем мире Квартал красных фонарей — там не табу, а культура, традиции и парадоксы. Дальше мы увидим богатство Золотого века, самый маленький дом Амстердама, заглянем во двор Ост-Индской компании и узнаем, как отсюда управляли половиной мира, а затем — в кинотеатр с интерьером, который до сих пор шепчет о бурных двадцатых. Маршрут проведёт вас через Еврейский квартал, мимо Амстела, площади Рембрандта, Цветочного рынка и закончится на площади Спау. Здесь — финальный аккорд: история голландской селёдки и возможность попробовать её по всем правилам. Синий маршрут — это история, легенды и достопримечательности Амстердама, которые сделали его известным на весь мир.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут:
- Живописные каналы Амстердама
- Скрытые дворики
- Йордан - район с узкими улочками и старинными домами
- Бегинаж - уцелевший оазис тишины с деревянным домом и тайной церковью
- Стильный «9 улочек»
- Улица Спау
- Площадь Дам и её «восьмое чудо света»
- Синий маршрут:
- Башня Плача
- Китайский квартал
- Квартал красных фонарей
- Самый маленький дом Амстердама
- Двор Ост-Индской компании
- Еврейский квартал
- Река Амстел
- Площадь Рембрандта
- Цветочный рынок
- Площадь Спау
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцплейн, 1012 АБ Амстердам, Нидерланды
Завершение: Dam Square
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Маған бәрі ұнады. Біз аз кісі болдық группада. Сондықтан экскурсовод Катерина бәрін жақсы түсіндірді. Барлық сұрақтарға жауап берді. Тамақтану туралы бірәз кенестер берді. Экскурсияны қызықты өткізеді. Кей жерде әзілдер қосады.
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И
Ходили на экскурсию по красному маршруту с гидом Ольгой. Увидели город с разных сторон, его исторические и современные места, было информативно и интересно! Ольга внимательно к нам отнеслась, ответила на все вопросы, погрузила в атмосферу города с любовью и радушием. Отлично провели время, большое спасибо!
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Е
Отличная экскурсия чтобы познакомиться с центром Амстердама, узнать про историю, культуру, посмотреть на основные достопримечательности в центре (мы ходили по синему маршруту). Очень понравилась наш гид, можно получить не только интересные знания, но и в целом рекомендации по кафе, интересным местам и лайвхакам. Обязательно сходим и на красный маршрут!
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Е
Мы знакомились с городом с Ольгой, которая открыла нам его тайны, легенды и удивительные места, а также поделилась полезными рекомендациями относительно дальнейшего времяпрепровождения в городе. Остались только приятные впечатления. Спасибо, Ольга!
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В
Очень приятная, атмосферная и неутомительная экскурсия. Наш гид Катя очень располагающий и милый человек. Непринужденно и легко показала центр города и топовые места, ответила на волнующие вопросы и поделилась ценными советами, которые пригодятся туристу в городе.
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Л
Добрый день. Были на экскурсии два дня подряд на красном и синем маршруте. Это было супер, гиды потрясные, благодарим
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