Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама основательно и без перегруза, у нас есть два маршрута экскурсии — красный и синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города. 5 7 отзывов

Туры в 15:15 Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Групповая экскурсия €30 за человека 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Красный маршрут Этот маршрут проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Мы пройдём вдоль живописных каналов Амстердама, заглянем в скрытые дворики и узнаем, как строился город, кто здесь жил и почему амстердамцы до сих пор выбирают эти улицы. Погуляем по Йордану — району с узкими улочками и старинными домами, где в воздухе витает атмосфера настоящего города. Зайдём в Бегинаж — уцелевший оазис тишины с деревянным домом и тайной церковью. Заглянем в «9 улочек» — амстердамский стиль и шопинг в одной локации. Улица Спау удивит: сквоты, протест, независимая культура — город во всей своей дерзкой красе. Финал — площадь Дам и её «восьмое чудо света». Поговорим о главной сцене города и людях, которые её создавали. Красный маршрут — не про галочки, а про погружение в местную жизнь. Он про живой Амстердам, который станет для вас своим. Синий маршрут Этот маршрут проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Синий маршрут — для тех, кто хочет понять, как Амстердам стал тем, кем он стал. Начнём у Башни Плача, где узнаем, как рыбацкая деревня превратилась в порт мирового масштаба. Пройдём сквозь первый в Европе Китайский квартал и и поговорим про знаменитый во всем мире Квартал красных фонарей — там не табу, а культура, традиции и парадоксы. Дальше мы увидим богатство Золотого века, самый маленький дом Амстердама, заглянем во двор Ост-Индской компании и узнаем, как отсюда управляли половиной мира, а затем — в кинотеатр с интерьером, который до сих пор шепчет о бурных двадцатых. Маршрут проведёт вас через Еврейский квартал, мимо Амстела, площади Рембрандта, Цветочного рынка и закончится на площади Спау. Здесь — финальный аккорд: история голландской селёдки и возможность попробовать её по всем правилам. Синий маршрут — это история, легенды и достопримечательности Амстердама, которые сделали его известным на весь мир.

Каждый день в 15:15 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут:

Живописные каналы Амстердама

Скрытые дворики

Йордан - район с узкими улочками и старинными домами

Бегинаж - уцелевший оазис тишины с деревянным домом и тайной церковью

Стильный «9 улочек»

Улица Спау

Площадь Дам и её «восьмое чудо света»

Синий маршрут:

Башня Плача

Китайский квартал

Квартал красных фонарей

Самый маленький дом Амстердама

Двор Ост-Индской компании

Еврейский квартал

Река Амстел

Площадь Рембрандта

Цветочный рынок

Площадь Спау Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Станцплейн, 1012 АБ Амстердам, Нидерланды Завершение: Dam Square Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.