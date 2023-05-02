Экскурсии в Кёкенхоф

Найдено 3 экскурсии в категории «Кёкенхоф» в Амстердаме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
На машине
14 отзывов
6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
200 за человека
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
Начало: Ваш отель
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
500 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Кёкенхоф»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  2. Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
  3. Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Кёкенхоф" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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