Л Лиля

Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием