6.5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
€200 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
- ЛЛиля25 апреля 2022Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Кёкенхоф»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Кёкенхоф" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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