Представьте себе гастрономическое путешествие, где каждый шаг открывает новый вкус, а каждый поворот улицы ведет к новому кулинарному открытию.
В Амстердаме, городе с богатой историей и многонациональной культурой, вас ждет именно
В Амстердаме, городе с богатой историей и многонациональной культурой, вас ждет именно
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные голландские деликатесы
- 🧀 Дегустация знаменитого сыра
- 🥔 Лучшая картошка фри в мире
- 🍏 Традиционный яблочный пай
- 🌆 Панорамные виды на Амстердам
Что можно увидеть
- Ферма
- Ресторан с панорамным видом
Описание экскурсии
Нас ждут несколько вкусных остановок и много-много захватывающих и нетривиальных фактов о местной кухне. Мы зайдём в гости к почётному фермеру, и вы узнаете, почему голландский сыр так популярен. Я расскажу о селёдочке матиас и научу есть её по-голландски. Думаю, вы не станете возражать, что картошку фри надо попробовать на её родине — она здесь самая вкусная в мире! Ну а на десерт вас ждёт популярная национальная сладость — яблочный пай в ресторане с панорамным видом на город.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра
- При желании (и за доплату) мы можем провести эту экскурсию на велосипедах
Дополнительные расходы
- Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита
- Можно провести экскурсию для большего числа участников — доплата 45 евро за каждого (кроме детей до 10 лет)
- Экскурсию можно продлить — доплата 70 евро/час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, мы очень многому научились!
Не совсем гастро тур получился - хотелось бы немного больше еды, но так как Татьяна рассказала нам очень много интересного, поставили 5 звезд
Не совсем гастро тур получился - хотелось бы немного больше еды, но так как Татьяна рассказала нам очень много интересного, поставили 5 звезд
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