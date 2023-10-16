Благодаря многонациональности и вековой истории мореплавания Амстердам может предложить вам вкусности, в которых вы различите оттенки самых разных кухонь мира. Я выступлю в роли проводника — проведу вас по локациям, где можно отыскать традиционные голландские деликатесы, а заодно расскажу много интересного о стране и её жителях.

Описание

Что вас ожидает

Нас ждут несколько вкусных остановок и много-много захватывающих и нетривиальных фактов о местной кухне. Мы зайдём в гости к почётному фермеру, и вы узнаете, почему голландский сыр так популярен. Я расскажу о селёдочке матиас и научу есть её по-голландски. Думаю, вы не станете возражать, что картошку фри надо попробовать на её родине — она здесь самая вкусная в мире! Ну а на десерт вас ждёт популярная национальная сладость — яблочный пай в ресторане с панорамным видом на город.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра

При желании (и за доплату) мы можем провести эту экскурсию на велосипедах

Дополнительные расходы