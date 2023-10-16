Гастрономическое приключение в Амстердаме

Понять голландский сыр, правильно съесть селёдку и попробовать картошку фри на её родине

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Благодаря многонациональности и вековой истории мореплавания Амстердам может предложить вам вкусности, в которых вы различите оттенки самых разных кухонь мира.

Я выступлю в роли проводника — проведу вас по локациям, где можно отыскать традиционные голландские деликатесы, а заодно расскажу много интересного о стране и её жителях.
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Ближайшие даты:
16
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нас ждут несколько вкусных остановок и много-много захватывающих и нетривиальных фактов о местной кухне. Мы зайдём в гости к почётному фермеру, и вы узнаете, почему голландский сыр так популярен. Я расскажу о селёдочке матиас и научу есть её по-голландски. Думаю, вы не станете возражать, что картошку фри надо попробовать на её родине — она здесь самая вкусная в мире! Ну а на десерт вас ждёт популярная национальная сладость — яблочный пай в ресторане с панорамным видом на город.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра
  • При желании (и за доплату) мы можем провести эту экскурсию на велосипедах

Дополнительные расходы

  • Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита
  • Можно провести экскурсию для большего числа участников — доплата 45 евро за каждого (кроме детей до 10 лет)
  • Экскурсию можно продлить — доплата 70 евро/час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Гастрономические

Похожие туры из Амстердама

С Амстердамом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
С Амстердамом на «ты»
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
160144 за всё до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Первые шаги в Амстердаме
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать
на Amsterdam Central Station
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
125 за всё до 4 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
270 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Амстердаме
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ