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Гастрономическое приключение в Амстердаме

Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
Представьте себе гастрономическое путешествие, где каждый шаг открывает новый вкус, а каждый поворот улицы ведет к новому кулинарному открытию.

В Амстердаме, городе с богатой историей и многонациональной культурой, вас ждет именно
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такое приключение. Вас проведут по избранным локациям, где можно насладиться традиционными голландскими деликатесами.

Вы узнаете, почему голландский сыр завоевал мировую популярность, попробуете селёдку матиас по-настоящему голландскому рецепту и отведаете лучшую в мире картошку фри. Но не только это ждет вас в этом гастрономическом путешествии.

Вас ждет настоящий яблочный пай, который подают в ресторане с панорамным видом на город, открывающим дыхание Амстердама с новой стороны.

Эта экскурсия - не просто возможность попробовать еду, это погружение в историю и культуру города через его вкусы. В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра. Дополнительные расходы зависят от ваших предпочтений и аппетита.

Экскурсия предлагает не только кулинарные, но и культурные открытия, делая ваше пребывание в Амстердаме незабываемым

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные голландские деликатесы
  • 🧀 Дегустация знаменитого сыра
  • 🥔 Лучшая картошка фри в мире
  • 🍏 Традиционный яблочный пай
  • 🌆 Панорамные виды на Амстердам
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме
Гастрономическое приключение в Амстердаме

Что можно увидеть

  • Ферма
  • Ресторан с панорамным видом

Описание экскурсии

Нас ждут несколько вкусных остановок и много-много захватывающих и нетривиальных фактов о местной кухне. Мы зайдём в гости к почётному фермеру, и вы узнаете, почему голландский сыр так популярен. Я расскажу о селёдочке матиас и научу есть её по-голландски. Думаю, вы не станете возражать, что картошку фри надо попробовать на её родине — она здесь самая вкусная в мире! Ну а на десерт вас ждёт популярная национальная сладость — яблочный пай в ресторане с панорамным видом на город.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра
  • При желании (и за доплату) мы можем провести эту экскурсию на велосипедах

Дополнительные расходы

  • Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита
  • Можно провести экскурсию для большего числа участников — доплата 45 евро за каждого (кроме детей до 10 лет)
  • Экскурсию можно продлить — доплата 70 евро/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
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с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Olga
Отличная экскурсия, мы очень многому научились!

Не совсем гастро тур получился - хотелось бы немного больше еды, но так как Татьяна рассказала нам очень много интересного, поставили 5 звезд
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