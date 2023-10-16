Понять голландский сыр, правильно съесть селёдку и попробовать картошку фри на её родине
Благодаря многонациональности и вековой истории мореплавания Амстердам может предложить вам вкусности, в которых вы различите оттенки самых разных кухонь мира.
Я выступлю в роли проводника — проведу вас по локациям, где можно отыскать традиционные голландские деликатесы, а заодно расскажу много интересного о стране и её жителях.
Я выступлю в роли проводника — проведу вас по локациям, где можно отыскать традиционные голландские деликатесы, а заодно расскажу много интересного о стране и её жителях.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нас ждут несколько вкусных остановок и много-много захватывающих и нетривиальных фактов о местной кухне. Мы зайдём в гости к почётному фермеру, и вы узнаете, почему голландский сыр так популярен. Я расскажу о селёдочке матиас и научу есть её по-голландски. Думаю, вы не станете возражать, что картошку фри надо попробовать на её родине — она здесь самая вкусная в мире! Ну а на десерт вас ждёт популярная национальная сладость — яблочный пай в ресторане с панорамным видом на город.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра
- При желании (и за доплату) мы можем провести эту экскурсию на велосипедах
Дополнительные расходы
- Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита
- Можно провести экскурсию для большего числа участников — доплата 45 евро за каждого (кроме детей до 10 лет)
- Экскурсию можно продлить — доплата 70 евро/час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 293 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
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