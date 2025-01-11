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такое приключение. Вас проведут по избранным локациям, где можно насладиться традиционными голландскими деликатесами.



Вы узнаете, почему голландский сыр завоевал мировую популярность, попробуете селёдку матиас по-настоящему голландскому рецепту и отведаете лучшую в мире картошку фри. Но не только это ждет вас в этом гастрономическом путешествии.



Вас ждет настоящий яблочный пай, который подают в ресторане с панорамным видом на город, открывающим дыхание Амстердама с новой стороны.



Эта экскурсия - не просто возможность попробовать еду, это погружение в историю и культуру города через его вкусы. В стоимость включены услуги гида, туристический налог и дегустация фермерского голландского сыра. Дополнительные расходы зависят от ваших предпочтений и аппетита.



Экскурсия предлагает не только кулинарные, но и культурные открытия, делая ваше пребывание в Амстердаме незабываемым