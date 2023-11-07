Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев

Послушать на уютных улочках истории о первых колонистах, местных дельцах и отважных путешественниках

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Хорн — место, незаслуженно обойдённое вниманием. Каких-то 400 лет назад тихий ныне городок купался в славе и богатстве.

В гавани покачивались мачты кораблей Ост-Индской компании, а рыночные весы скрипели под тяжестью заморских товаров. Узкие улицы, дома с причудливыми фронтонами, башни с бойницами — свидетели величия Хорна. Поверьте, уж им-то есть, о чём рассказать!
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Хоорнские истории

  • Как местные рыбаки на утлых судёнышках одолели испанскую армаду
  • Как домохозяйки, чтобы спасти родной город, отнесли кузнецам все свои подсвечники и канделябры
  • Как гениальные корабелы Хоорна спроектировали первый в мире штурвал, а не менее гениальные купцы придумали элегантный способ уходить от налогов — удивительно, но «дьяволоносцами» хорнцев прозвали совсем не за это…
  • Как капитан Вильям Бонтеке спас своих юнг от каннибалов

А уж сколько интересных и противоречивых историй помнит Хорн о первых нидерландских колонистах и их опасных путешествиях!

Наш план

  • Mы побываем на самых красивых улицах Хорна
  • Вы увидите гавань с грозной Главной башней и городскую площадь с сырным рынком и «кровавым камнем» на лобном месте
  • Заглянем на Пивную набережную и в бывший женский монастырь
  • Разгадаем загадки фасадов и прочитаем целый комикс на здании 17 века
  • Если будет желание, вы отведаете местной селёдки или перекусите чем-то другим в уютном ресторане внутри старинной Весовой палаты

Организационные детали

  • Дорога от Амстердама до Хорна займёт до 40 мин.
  • Я заберу вас на комфортабельном Kia Niro 2021 или Kia Sportage 2022 из удобного вам места в Амстердаме и по окончании отвезу обратно
  • В автомобиле нет детского кресла, так что поездки с детьми до 12 лет, к сожалению, невозможны
  • По самому Хорну мы будем гулять пешком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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