Послушать на уютных улочках истории о первых колонистах, местных дельцах и отважных путешественниках
Хорн — место, незаслуженно обойдённое вниманием. Каких-то 400 лет назад тихий ныне городок купался в славе и богатстве.
В гавани покачивались мачты кораблей Ост-Индской компании, а рыночные весы скрипели под тяжестью заморских товаров. Узкие улицы, дома с причудливыми фронтонами, башни с бойницами — свидетели величия Хорна. Поверьте, уж им-то есть, о чём рассказать!
В гавани покачивались мачты кораблей Ост-Индской компании, а рыночные весы скрипели под тяжестью заморских товаров. Узкие улицы, дома с причудливыми фронтонами, башни с бойницами — свидетели величия Хорна. Поверьте, уж им-то есть, о чём рассказать!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Хоорнские истории
- Как местные рыбаки на утлых судёнышках одолели испанскую армаду
- Как домохозяйки, чтобы спасти родной город, отнесли кузнецам все свои подсвечники и канделябры
- Как гениальные корабелы Хоорна спроектировали первый в мире штурвал, а не менее гениальные купцы придумали элегантный способ уходить от налогов — удивительно, но «дьяволоносцами» хорнцев прозвали совсем не за это…
- Как капитан Вильям Бонтеке спас своих юнг от каннибалов
А уж сколько интересных и противоречивых историй помнит Хорн о первых нидерландских колонистах и их опасных путешествиях!
Наш план
- Mы побываем на самых красивых улицах Хорна
- Вы увидите гавань с грозной Главной башней и городскую площадь с сырным рынком и «кровавым камнем» на лобном месте
- Заглянем на Пивную набережную и в бывший женский монастырь
- Разгадаем загадки фасадов и прочитаем целый комикс на здании 17 века
- Если будет желание, вы отведаете местной селёдки или перекусите чем-то другим в уютном ресторане внутри старинной Весовой палаты
Организационные детали
- Дорога от Амстердама до Хорна займёт до 40 мин.
- Я заберу вас на комфортабельном Kia Niro 2021 или Kia Sportage 2022 из удобного вам места в Амстердаме и по окончании отвезу обратно
- В автомобиле нет детского кресла, так что поездки с детьми до 12 лет, к сожалению, невозможны
- По самому Хорну мы будем гулять пешком
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Амстердаме
Привет! Меня зовут Юлия. По образованию журналист. Уважаю факты, но умею подать их сочно и абсолютно нескучно. Живу в прекрасной Северной Голландии среди полей, живописных деревень, каналов и мельниц. Всей душой люблю Амстердам и с радостью покажу его вам. Но не Амстердамом единым славятся Нидерланды. Здесь вы всегда найдёте что-то удивительное и интересное, а я в этом помогу.
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