Юлия — ваш гид в Амстердаме

Привет! Меня зовут Юлия. По образованию журналист. Уважаю факты, но умею подать их сочно и абсолютно нескучно. Живу в прекрасной Северной Голландии среди полей, живописных деревень, каналов и мельниц. Всей душой люблю Амстердам и с радостью покажу его вам. Но не Амстердамом единым славятся Нидерланды. Здесь вы всегда найдёте что-то удивительное и интересное, а я в этом помогу.

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