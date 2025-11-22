Мои заказы

Площадь Спей и двор Бегинаж – экскурсии в Амстердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Спей и двор Бегинаж» в Амстердаме на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амстердам - первое знакомство
Пешая
2 часа
332 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 15 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Амстердам без будильника
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Амстердам без будильника
Проведите утро в Амстердаме, наслаждаясь его спокойствием и историей. Откройте для себя тайны города, гуляя по его знаменитым улицам и каналам
Начало: У главного входа в Центральный вокзал
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
11 дек в 11:15
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Меруерт
    22 ноября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Здравствуйте. Очень интересная была экскурсия, нам с подругой очень все понравилось.
  • М
    Мит
    13 ноября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Отличный экскурсовод.
    Очень интересная экскурсия - заряд позитива и прекрасного настроения
  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Очень понравилось 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
  • Ф
    Филипп
    1 ноября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Толково, по делу, без перегрузки ненужной статистикой и цифрами, и с юмором!
  • D
    Dimitr
    30 октября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Евгений - очень грамотный и опытный мастер своего дела! У нас была очень интересная экскурсия + у Евгения отличное чувство юмора)
  • М
    Марина
    29 октября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Очень любим путешествия. Побывали в Амстердаме в первый раз и получили несказанное удовольствие от города. В том числе и благодаря
    читать дальше

    Евгению как рассказчику и экскурсоводу. Мы получили очень интересную информацию по истории города и страны, также было приятно, что рассказчик знает город с точки зрения "обывателей": интересные истории из жизни, что посмотреть на самостоятельной прогулке, на что обратить внимание. Спасибо большое за интересно проведенное время в компании Евгения

  • С
    Станислав
    26 октября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Евгений, спасибо за интересный маршрут и рассказ; для человека, который первый раз в Амстердаме, было очень интересно и познавательно. Удачи!
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Спасибо Евгению за экскурсию. Все было интересно, с юмором, с историями и легендами, с необычными местами. Евгений адаптировал маршрут под скорость пожилой мамы. Нам все очень понравилось. Рекомендуем Евгения для знакомства и для погружения в Амстердам.
    Спасибо Евгению за экскурсию. Все было интересно, с юмором, с историями и легендами, с необычными местами. Евгений адаптировал маршрут под скорость пожилой мамы. Нам все очень понравилось. Рекомендуем Евгения для знакомства и для погружения в Амстердам.
  • E
    Evgenii
    13 октября 2025
    Амстердам без будильника
    Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Первое знакомство с Амстердамом произошло!
    Спасибо Евгению😁
    Первое знакомство с Амстердамом произошло!
    Спасибо Евгению😁
  • И
    Ирек
    24 сентября 2025
    Амстердам без будильника
    Все прошло хорошо.
  • С
    Светлана
    23 сентября 2025
    Амстердам без будильника
    Здравствуйте, все прошло хорошо!
  • Д
    Давид
    4 сентября 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Все прошло отлично, рекомендую!
  • М
    Мария
    23 августа 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Нам очень понравилась экскурсия! Видели настоящие уши на здании и другие секреты города!
  • И
    Илья
    21 августа 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Евгений, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию по Амстердаму! Нам очень понравилось, было невероятно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    приглашение на вечернюю прогулку на катере, мы смогли увидеть с воды салют и выпить в приятной компании шампанское, это было замечательное завершение дня. Вы настоящий профессионал своего дела!

    Евгений, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию по Амстердаму! Нам очень понравилось, было невероятно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за приглашение на вечернюю прогулку на катере, мы смогли увидеть с воды салют и выпить в приятной компании шампанское, это было замечательное завершение дня. Вы настоящий профессионал своего дела!
  • Р
    Руслан
    9 августа 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Евгений провёл нам очень замечательную экскурсию по Амстердаму!
    Рассказал историю города и страны.
    Показал все интересная каф ые достопримечательности города его традиций и обычаи.
    Отлично экскурсия очень рекомендую.
  • Н
    Никита
    7 августа 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Недавно мы посетили экскурсию по Амстердаму с гидом Евгением, и остались в полном восторге! Евгений прекрасно знал историю города и
    читать дальше

    делился увлекательными фактами о его достопримечательностях. Его советы по местной кухне были очень полезны. Экскурсия прошла на одном дыхании, и мы получили массу положительных эмоций. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Амстердам с лучшей стороны!

  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Отличная, познавательная экскурсия по Амстердаму. Было очень интересно слушать как взрослым, так и детям. Евгений сумел привлечь внимание и заинтересовать даже детей!!!
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2025
    Амстердам - первое знакомство
    Евгений день в день согласился провести экскурсию. За это ему отдельная благодарность. Информация о городе, политическом устройстве, архитектуре и ресторанах была максимально проста и понятна. Мы вместе посидели в уютном местном ресторанчике. Экскурсовода рекомендую.
  • В
    Виталий
    25 июля 2025
    Амстердам - первое знакомство
    ооочень понравилось

