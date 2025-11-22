М Меруерт Амстердам - первое знакомство Здравствуйте. Очень интересная была экскурсия, нам с подругой очень все понравилось.

М Мит Амстердам - первое знакомство Отличный экскурсовод.

Очень интересная экскурсия - заряд позитива и прекрасного настроения

Е Елена Амстердам - первое знакомство Очень понравилось 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Ф Филипп Амстердам - первое знакомство Толково, по делу, без перегрузки ненужной статистикой и цифрами, и с юмором!

D Dimitr Амстердам - первое знакомство Евгений - очень грамотный и опытный мастер своего дела! У нас была очень интересная экскурсия + у Евгения отличное чувство юмора)

М Марина Амстердам - первое знакомство читать дальше Евгению как рассказчику и экскурсоводу. Мы получили очень интересную информацию по истории города и страны, также было приятно, что рассказчик знает город с точки зрения "обывателей": интересные истории из жизни, что посмотреть на самостоятельной прогулке, на что обратить внимание. Спасибо большое за интересно проведенное время в компании Евгения Очень любим путешествия. Побывали в Амстердаме в первый раз и получили несказанное удовольствие от города. В том числе и благодаря

С Станислав Амстердам - первое знакомство Евгений, спасибо за интересный маршрут и рассказ; для человека, который первый раз в Амстердаме, было очень интересно и познавательно. Удачи!

М Мария Амстердам - первое знакомство Спасибо Евгению за экскурсию. Все было интересно, с юмором, с историями и легендами, с необычными местами. Евгений адаптировал маршрут под скорость пожилой мамы. Нам все очень понравилось. Рекомендуем Евгения для знакомства и для погружения в Амстердам.

E Evgenii Амстердам без будильника Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!

Ю Юлия Амстердам - первое знакомство Первое знакомство с Амстердамом произошло!

Спасибо Евгению😁

И Ирек Амстердам без будильника Все прошло хорошо.

С Светлана Амстердам без будильника Здравствуйте, все прошло хорошо!

Д Давид Амстердам - первое знакомство Все прошло отлично, рекомендую!

М Мария Амстердам - первое знакомство Нам очень понравилась экскурсия! Видели настоящие уши на здании и другие секреты города!

И Илья Амстердам - первое знакомство читать дальше приглашение на вечернюю прогулку на катере, мы смогли увидеть с воды салют и выпить в приятной компании шампанское, это было замечательное завершение дня. Вы настоящий профессионал своего дела! Евгений, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию по Амстердаму! Нам очень понравилось, было невероятно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за

Р Руслан Амстердам - первое знакомство Евгений провёл нам очень замечательную экскурсию по Амстердаму!

Рассказал историю города и страны.

Показал все интересная каф ые достопримечательности города его традиций и обычаи.

Отлично экскурсия очень рекомендую.

Н Никита Амстердам - первое знакомство читать дальше делился увлекательными фактами о его достопримечательностях. Его советы по местной кухне были очень полезны. Экскурсия прошла на одном дыхании, и мы получили массу положительных эмоций. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Амстердам с лучшей стороны! Недавно мы посетили экскурсию по Амстердаму с гидом Евгением, и остались в полном восторге! Евгений прекрасно знал историю города и

Т Татьяна Амстердам - первое знакомство Отличная, познавательная экскурсия по Амстердаму. Было очень интересно слушать как взрослым, так и детям. Евгений сумел привлечь внимание и заинтересовать даже детей!!!

Ю Юлия Амстердам - первое знакомство Евгений день в день согласился провести экскурсию. За это ему отдельная благодарность. Информация о городе, политическом устройстве, архитектуре и ресторанах была максимально проста и понятна. Мы вместе посидели в уютном местном ресторанчике. Экскурсовода рекомендую.