Индивидуальная
до 15 чел.
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Амстердам без будильника
Проведите утро в Амстердаме, наслаждаясь его спокойствием и историей. Откройте для себя тайны города, гуляя по его знаменитым улицам и каналам
Начало: У главного входа в Центральный вокзал
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
11 дек в 11:15
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММеруерт22 ноября 2025Здравствуйте. Очень интересная была экскурсия, нам с подругой очень все понравилось.
- ММит13 ноября 2025Отличный экскурсовод.
Очень интересная экскурсия - заряд позитива и прекрасного настроения
- ЕЕлена6 ноября 2025Очень понравилось 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
- ФФилипп1 ноября 2025Толково, по делу, без перегрузки ненужной статистикой и цифрами, и с юмором!
- DDimitr30 октября 2025Евгений - очень грамотный и опытный мастер своего дела! У нас была очень интересная экскурсия + у Евгения отличное чувство юмора)
- ММарина29 октября 2025Очень любим путешествия. Побывали в Амстердаме в первый раз и получили несказанное удовольствие от города. В том числе и благодаря
- ССтанислав26 октября 2025Евгений, спасибо за интересный маршрут и рассказ; для человека, который первый раз в Амстердаме, было очень интересно и познавательно. Удачи!
- ММария17 октября 2025Спасибо Евгению за экскурсию. Все было интересно, с юмором, с историями и легендами, с необычными местами. Евгений адаптировал маршрут под скорость пожилой мамы. Нам все очень понравилось. Рекомендуем Евгения для знакомства и для погружения в Амстердам.
- EEvgenii13 октября 2025Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!
- ЮЮлия6 октября 2025Первое знакомство с Амстердамом произошло!
Спасибо Евгению😁
- ИИрек24 сентября 2025Все прошло хорошо.
- ССветлана23 сентября 2025Здравствуйте, все прошло хорошо!
- ДДавид4 сентября 2025Все прошло отлично, рекомендую!
- ММария23 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия! Видели настоящие уши на здании и другие секреты города!
- ИИлья21 августа 2025Евгений, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию по Амстердаму! Нам очень понравилось, было невероятно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за
- РРуслан9 августа 2025Евгений провёл нам очень замечательную экскурсию по Амстердаму!
Рассказал историю города и страны.
Показал все интересная каф ые достопримечательности города его традиций и обычаи.
Отлично экскурсия очень рекомендую.
- ННикита7 августа 2025Недавно мы посетили экскурсию по Амстердаму с гидом Евгением, и остались в полном восторге! Евгений прекрасно знал историю города и
- ТТатьяна28 июля 2025Отличная, познавательная экскурсия по Амстердаму. Было очень интересно слушать как взрослым, так и детям. Евгений сумел привлечь внимание и заинтересовать даже детей!!!
- ЮЮлия25 июля 2025Евгений день в день согласился провести экскурсию. За это ему отдельная благодарность. Информация о городе, политическом устройстве, архитектуре и ресторанах была максимально проста и понятна. Мы вместе посидели в уютном местном ресторанчике. Экскурсовода рекомендую.
- ВВиталий25 июля 2025ооочень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Площадь Спей и двор Бегинаж»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Площадь Спей и двор Бегинаж" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 185. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Площадь Спей и двор Бегинаж», 398 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль