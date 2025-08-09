Найдено 3 экскурсии в категории « Китайский квартал » в Амстердаме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная Первая любовь: Амстердам Пешеходная прогулка по Амстердаму от центрального вокзала до квартала красных фонарей, включая старую церковь и цветочный рынок на воде Начало: По договорённости Расписание: По договорённости с гидом. €75 за человека Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Свидание с Амстердамом каждый день Два маршрута в Амстердаме: красный и синий. Каждый день новые открытия и 90% главных достопримечательностей. Узнайте город с другой стороны Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam, Нидерланды Расписание: Каждый день в 15:15 €30 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Ценности Амстердама: прогулка по городу Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты Начало: Prins Hendrikkade 47 Расписание: По договорённости с гидом. €150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Амстердама Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Китайский квартал»

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