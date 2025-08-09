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Китайский квартал – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Китайский квартал» в Амстердаме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Первая любовь: Амстердам
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Первая любовь: Амстердам
Пешеходная прогулка по Амстердаму от центрального вокзала до квартала красных фонарей, включая старую церковь и цветочный рынок на воде
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости с гидом.
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€75 за человека
Свидание с Амстердамом каждый день
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Два маршрута в Амстердаме: красный и синий. Каждый день новые открытия и 90% главных достопримечательностей. Узнайте город с другой стороны
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam, Нидерланды
Расписание: Каждый день в 15:15
Завтра в 15:15
8 авг в 15:15
€30 за человека
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Китайский квартал»

    Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
    В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
    1. Первая любовь: Амстердам
    2. Свидание с Амстердамом каждый день
    3. Ценности Амстердама: прогулка по городу
    Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
    10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
    1. Самое главное
    2. Площадь Дам
    3. Квартал красных фонарей
    4. Королевский дворец
    5. Музей Ван Гога
    6. Рейксмузеум
    7. Набережная
    8. Эдам
    9. Каналы Амстердама
    10. Китайский квартал
    Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2025
    Сейчас в Амстердаме в категории "Китайский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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