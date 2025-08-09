Индивидуальная
Первая любовь: Амстердам
Пешеходная прогулка по Амстердаму от центрального вокзала до квартала красных фонарей, включая старую церковь и цветочный рынок на воде
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости с гидом.
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€75 за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Два маршрута в Амстердаме: красный и синий. Каждый день новые открытия и 90% главных достопримечательностей. Узнайте город с другой стороны
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam, Нидерланды
Расписание: Каждый день в 15:15
Завтра в 15:15
8 авг в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Откройте для себя уникальные стороны Амстердама: узкие улочки, водные каналы и колоритные дома. Попробуйте сыр и сельдь, насладитесь видами с высоты
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Китайский квартал»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Китайский квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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