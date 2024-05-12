Монетная башня – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Монетная башня» в Амстердаме на русском языке, цены от €129, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Вечерний Амстердам
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
Завтра в 19:00
10 июня в 20:00
172129 за всё до 4 чел.
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
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    пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!

  • н
    николай
    19 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
  • Y
    Yana
    10 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
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    Amsterdam! Отличный 👍 контент, наблюдения за скрытыми драгоценными камнями, приятные и незабываемые впечатления — все вместе. Очень рекомендую Юджина новым гостям, едущим в Амстердам!

  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Вечерний Амстердам
    Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три
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    поколения одной семьи - бабушка, дочь и внук, сами понимаете разное восприятие каждым из нас специфики Амстердама))) наш гид очень тонко, очень толерантно ко всем провел эту экскурсию. Спасибо Сергею за это))) очень всё прошло здорово, на одном дыхании! Рекомендую!

  • А
    Артур
    8 июля 2023
    Вечерний Амстердам
    Отличная экскурсия! Гид Сергей знает свое дело! Время пролетело светоносно! Даже после экскурсии обращались к нему и он помогал и
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    советовал, прекрасный человек) спасибо ему огромное за его труд! P.s. уже советуем друзья, которые в Амстердам собираются и не собираются, воспользоваться услугами именно Сергея, гида по Амстердаму!)

    Отличная экскурсия! Гид Сергей знает свое дело! Время пролетело светоносно! Даже после экскурсии обращались к нему
  • С
    Сергей
    24 апреля 2023
    Вечерний Амстердам
    Вчера были на экскурсии с Сергеем. Сергей замечательный и увлекательный рассказчик и собеседник. История и не избитые факты, правда и
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    вымысел, лучшие виды и отличное настроение. Время пролетело оставив ощущение удовлетворения, расстались с новыми знаниями и рекомендациями, прекрасным настроением и еще больше полюбили Амстердам.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монетная башня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Монетная башня" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 230 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монетная башня», 72 ⭐ отзыва, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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