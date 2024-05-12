1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
Завтра в 19:00
10 июня в 20:00
172€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
- нниколай19 марта 2024Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
- YYana10 марта 2024Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
- ЕЕлена14 июля 2023Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три
- ААртур8 июля 2023Отличная экскурсия! Гид Сергей знает свое дело! Время пролетело светоносно! Даже после экскурсии обращались к нему и он помогал и
- ССергей24 апреля 2023Вчера были на экскурсии с Сергеем. Сергей замечательный и увлекательный рассказчик и собеседник. История и не избитые факты, правда и
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монетная башня»
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