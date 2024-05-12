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пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!