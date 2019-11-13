20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по острову Ховедёйа

Мы встретимся у старинной крепости Акерхюс и на корабле отправимся к самому большому из островов Осло-фьорда – Ховедёйа (что в переводе с норвежского означает «Главный остров»), отразившему основные этапы норвежской истории. По пути к острову вам откроются прекрасные северные пейзажи фьорда и виды отдаляющегося города, а я с удовольствием сфотографирую вас на открытой палубе и расскажу о событиях, связанных с Осло-фьордом, и достопримечательностях вокруг него. А после вас ждет неспешная прогулка по необычному острову Ховедёйа, являющемуся природным заповедником, с его небольшими уютными домиками, с красивыми берегами, пляжами и королевскими овцами на выгуле.

Хроники монастыря Цистерциан

После небольшой пешей прогулки по тропам острова вы подойдете к живописным развалинам уникального древнего монастыря Цистерциан. Вы осмотрите руины монастыря, сделаете атмосферные снимки, затем мы отправимся к типичному скандинавскому «общественному зданию» 19 века, где в уютном зале сможем вознаградить себя бокалом хорошего местного пива (в летний сезон, когда кафе открыто).

В заключение мы поднимемся на батарею времён наполеоновских войн, откуда открывается лучший на островах вид на Осло-фьорд и сам город.