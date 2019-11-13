20 отзывов оставили туристы

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Морские пейзажи Осло

Путешествие на корабле по Осло-фьорду к острову Ховедёйа и средневековому монастырю

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча выход метро Nationatheatret
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
4.75
Виктор
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Виктор – Гид в Осло
Фьорды Норвегии по праву считаются главной туристической достопримечательностью 🏛️ страны, ведь тысячу лет история 📖 норманнов неразрывно связана с морем.

На экскурсии 🧭 вам предстоит пересечь Осло-фьорд, наслаждаясь скандинавскими пейзажами, прогуляться 👣 по обитаемому острову Хуведойя, осмотреть средневековую крепость и отведать местного пива.

За несколько часов вы прикоснетесь к истории 📖 Норвегии, прочувствуете местный колорит и дикую красоту северной природы!
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло

Что вас ожидает

Прогулка по острову Ховедёйа
Мы встретимся у старинной крепости Акерхюс и на корабле отправимся к самому большому из островов Осло-фьорда – Ховедёйа (что в переводе с норвежского означает «Главный остров»), отразившему основные этапы норвежской истории. По пути к острову вам откроются прекрасные северные пейзажи фьорда и виды отдаляющегося города, а я с удовольствием сфотографирую вас на открытой палубе и расскажу о событиях, связанных с Осло-фьордом, и достопримечательностях вокруг него. А после вас ждет неспешная прогулка по необычному острову Ховедёйа, являющемуся природным заповедником, с его небольшими уютными домиками, с красивыми берегами, пляжами и королевскими овцами на выгуле.

Хроники монастыря Цистерциан
После небольшой пешей прогулки по тропам острова вы подойдете к живописным развалинам уникального древнего монастыря Цистерциан. Вы осмотрите руины монастыря, сделаете атмосферные снимки, затем мы отправимся к типичному скандинавскому «общественному зданию» 19 века, где в уютном зале сможем вознаградить себя бокалом хорошего местного пива (в летний сезон, когда кафе открыто).

В заключение мы поднимемся на батарею времён наполеоновских войн, откуда открывается лучший на островах вид на Осло-фьорд и сам город.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Эту экскурсию также возможно заказать в сокращенном варианте — 1,5 часа за 125 евро
  • На обратном пути вы сможете самостоятельно посетить остальные три острова фьорда: я покажу и объясню, как это сделать
  • Для поездки на корабле действует стандартный билет на общественный транспорт Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло
Морские пейзажи Осло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала выход метро Nationatheatret.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)
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20 отзывов оставили туристы

13 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Рассказали много интересного.
3 ноября 2019
Приятное путешествие в компании с интеллигентным, доброжелательным собеседником. Много интересных, неожиданных, порой, забавных фактов и подробностей! Виктор очень приятный, умный собеседник, много знающий о стране и городе, истории, быте. Отдельное спасибо за рекомендации лучших ресторанов!
5 октября 2019
Если нет возможности полноценно осмотреть фьорды западного побережья, то конечно эта экскурсия - лучшее, что можно сделать в Осло: проехать на кораблике между окрестных островов, погулять по одному из них, побродить по развалинам древнего монастыря и сделать шикарные фотографии Осло-фьорда со смотровой площадки - самой высокой точки всего фьорда. И всё это сопровождается интересным рассказом гида об особенностях жизни в Норвегии и познавательными экскурсами в историю страны
29 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Особенно впечатлило, что в заповедник можно попасть всего за 40 мин по воде из центра города. С Виктором было интересно, любезно подготовленные Виктором распечатки по местам, которые стоит посетить, были полезны. Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам!
16 августа 2019
Интересная экскурсия, полностью оправдала ожидания
10 августа 2019
Крайне заботливый и доброжелательней гид! Интересно балл узнать о жизни в Норвегии от первого лица. Осло - очень уютный и красивый!
8 августа 2019
Большое спасибо за увлекательную экскурсию!!! Гид очень интересно рассказывал информацию, подготовил и распечатал советы о достопримечательностях, хороших ресторанах, музеях. Нам все понравилось и мы рекомендуем его друзьям и знакомым
Елена
17 июля 2019
Очень лёгкое и интересное изложение, спокойный темп экскурсии. При этом за небольшое время узнали очень много интересных и совсем неожиданных, «не из интернета» фактов. И об островах и фьордах, и в целом о жизни в Норвегии. Без перегрузки датами, очень живо и, главное, полезно. В экскурсии продумано все - время на «залипание» (ну очень красивые виды), расписание кораблей и рассказы именно в тех точках, где они особенно интересны. За распечатку с советами что посмотреть самим, как добраться, где поесть и что купить - отдельное спасибо. А еще Виктор хороший фотограф.
12 июля 2019
Прекрасное мероприятие.
13 мая 2019
В нашем путешествии данная экскурсия была заключительной. Все очень понравилось. Виктор очень приятный и интересный человек, который может подстроиться под любую компанию. Всем рекомендуем!
Ещё 10 отзывов

Виктор проводит ещё 3 экскурсии

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