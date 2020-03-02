30 отзывов оставили туристы

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Неожиданный Осло

Пройти по самым интересным местам норвежской столицы!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Jernbanetorget
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
4.77
Виктор
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Виктор – Гид в Осло
Предлагаю вам прогуляться 👣 по Осло без заученного текста, сухих фактов и дат из путеводителей.

Вместо этого вас ждет живое общение, интересные маршруты и рассказы о тех гранях норвежской столицы, которые интересны лично вам! В результате вы узнаете, что такое «скандинавский дизайн», увидите, как классицизм 18 века может сочетаться с ультрасовременными архитектурными решениями,насладитесь запоминающимися видами Осло и сделаете десятки отличный фотографий.

И конечно, лично познакомитесь с норвежской столицей!
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло

Что вас ожидает

Современная скандинавская столица
Наша прогулка начнется от Центральной станции города, где вы посмотрите на образцы современного урбанистического норвежского дизайна. Мы прогуляемся по «Району Штрихкодов» – так норвежцы называют группу высотных домов, ословский «мини-Нью-Йорк». Вы увидите уникальное здание Оперы, победителя многих международных архитектурных конкурсов, и сделаете красивые фото на поле белоснежного итальянского мрамора с видами на город и фьорд. Пройдете по колоритным сувенирным магазинчикам и лавкам. А если заходите, мы сможем зайти в самый высокий отель города и взглянуть на Осло с высоты 35го этажа.

Главные «must-see» объекты города
Далее наш маршрут пройдет по главной улице Осло – Карла Йохана, с центральной пешеходной частью, фонтанами и скульптурами. Здесь вам откроется главное архитектурное наследие столицы: Парламент, Гранд Отель, фешенебельный шопинг-центр Палеет, местная мэрия, Национальный театр и – вишенка на торте – Королевский дворец, где живёт королевская семья Норвегии и откуда король принимает ежегодный национальный парад.

Средневековая крепость Акерхюс
После этого мы переместимся в древнюю крепость Акерхюс – место, откуда начинался город Осло в средние века. С крепостных стен вы полюбуетесь великолепными видами на город и фьорд, сделаете отличные снимки и даже сможете сфотографироваться с вооружённой охраной крепости.

Прочувствовать атмосферу Осло
Из средневековой старины через набережную с живописными парусниками и вечно кричащими чайками мы перейдем к самому современному и притягательному району города – Акербрюгге, который покорит вас уютными кафе, барами и ресторанами на берегу фьорда. Вы увидите жизнь Осло изнутри, зайдете в Нобелевский центр, попробуете сосиски, приготовленные по старому норвежскому рецепту, оцените самые дорогие жилые кварталы города, модерновые скульптуры и музеи. А в теплое время года мы поднимемся в прозрачном лифте на высоту 50 метров и посмотрим на Осло с высоты птичьего полета!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Эту экскурсию также возможно заказать в сокращенном варианте — продолжительностью 1,5 часа и стоимостью 125 евро
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • При желании в дополнение к самой экскурсии вы получите минимум 10 ваших фото в стандартном формате jpg или профессиональном raw
  • Я всегда готов изменить и подстроить экскурсию под ваши пожелания
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло
Неожиданный Осло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Jernbanetorget.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)
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30 отзывов оставили туристы

2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Подойдет всем возрастам.
4 ноября 2019
Спасибо Виктору за экскурсию, все познавательно и по делу, без лишней воды и нагрузки историческими фактами!Однозначно рекомендую друзьям при случае.
4 октября 2019
Экскурсия прошла интересно и легко, много полезных советов по поводу того как лучше провести время, я рекомендую Виктора всем, кто едет в Осло.
8 сентября 2019
экскурсия очень понравилась! гид знает не только историю города, но и в курсе всех экономических и политических событий, что тоже очень полезно. Ну и, конечно, рассказал много «фишек», которые вы сами в интернете и не найдёте. не пожалела ни разу, что заказала экскурсию :)
14 августа 2019
Хотим выразить огромную благодарность Виктору за интересную экскурсию и гибкость в подходе.
14 августа 2019
Интересная экскурсия Познавательно Много неожиданной информации Мы остались довольны Спасибо
13 августа 2019
Виктор замечатель познакомил нас с Осло, предоставил массу интересных фактов, принес очень удобную информацию. Спасибо
6 августа 2019
Экскурсия с Виктором нам очень понравилась. Было очень интересно, легко и непринуждённо. Виктор взял с собой профессиональный фотоаппарат и это оказалось очень нужным, так как снялась головная боль по выбору ракурсов, позированию и т. д. Фактически мы могли просто насладиться городом, не напрягаясь по поводу памятных фотографий. Спасибо огромное!
9 июля 2019
Заказывали экскурсию "Неожиданный Осло" на 08/07. Спасибо большое Виктору за умение почувствовать, что было бы интересно гостям, и за увлекательную подачу материала. Также хочется отметить пунктуальность и оперативность переписки в мессенджерах.
8 июля 2019
эрудированный гид, в лёгко
Ещё 20 отзывов

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