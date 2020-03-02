30 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Современная скандинавская столица

Наша прогулка начнется от Центральной станции города, где вы посмотрите на образцы современного урбанистического норвежского дизайна. Мы прогуляемся по «Району Штрихкодов» – так норвежцы называют группу высотных домов, ословский «мини-Нью-Йорк». Вы увидите уникальное здание Оперы, победителя многих международных архитектурных конкурсов, и сделаете красивые фото на поле белоснежного итальянского мрамора с видами на город и фьорд. Пройдете по колоритным сувенирным магазинчикам и лавкам. А если заходите, мы сможем зайти в самый высокий отель города и взглянуть на Осло с высоты 35го этажа.

Главные «must-see» объекты города

Далее наш маршрут пройдет по главной улице Осло – Карла Йохана, с центральной пешеходной частью, фонтанами и скульптурами. Здесь вам откроется главное архитектурное наследие столицы: Парламент, Гранд Отель, фешенебельный шопинг-центр Палеет, местная мэрия, Национальный театр и – вишенка на торте – Королевский дворец, где живёт королевская семья Норвегии и откуда король принимает ежегодный национальный парад.

Средневековая крепость Акерхюс

После этого мы переместимся в древнюю крепость Акерхюс – место, откуда начинался город Осло в средние века. С крепостных стен вы полюбуетесь великолепными видами на город и фьорд, сделаете отличные снимки и даже сможете сфотографироваться с вооружённой охраной крепости.

Прочувствовать атмосферу Осло

Из средневековой старины через набережную с живописными парусниками и вечно кричащими чайками мы перейдем к самому современному и притягательному району города – Акербрюгге, который покорит вас уютными кафе, барами и ресторанами на берегу фьорда. Вы увидите жизнь Осло изнутри, зайдете в Нобелевский центр, попробуете сосиски, приготовленные по старому норвежскому рецепту, оцените самые дорогие жилые кварталы города, модерновые скульптуры и музеи. А в теплое время года мы поднимемся в прозрачном лифте на высоту 50 метров и посмотрим на Осло с высоты птичьего полета!