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Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90

5
10 отзывов
VIKING
VIKING – Гид из Осло
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
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Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90

Что вы увидите

  • Фьорды
  • Осло
Вся Норвегия ждет Вас!
И я сейчас не только о рыбалке 🐟 - эстеты также присоединяйтесь!
Предварительно просто взгляните на виды Норвегии и представьте что Вы уже здесь! С вашем гидом Геральдом на автомобиле 🚘 Volvo XC 90, Вы объедите и попробуете на вкус Норвегию.
Подробнее о деталях экскурсии 🧭 в личной беседе с сопровождающим. Норвегия так разнообразна, что каждый тур можно специально обсудить и подобрать под ваш личный вкус.
Ну и, конечно, не забудьте включить в вашу программу Осло - центр Нобелевской премии Мира. Королевство с гордыми львами и просто роскошный город!
Возьмите с собой благоприятное расположение духа и большую долю здорового любопытства.
Что входит
  • работа гида
  • передвижение на автомобиле Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Wi - Fi в авто
Что не входит
  • дополнительные часы экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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VIKING
VIKING
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10 отзывов оставили туристы

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