Вся Норвегия ждет Вас!

И я сейчас не только о рыбалке 🐟 - эстеты также присоединяйтесь!

Предварительно просто взгляните на виды Норвегии и представьте что Вы уже здесь! С вашем гидом Геральдом на автомобиле 🚘 Volvo XC 90, Вы объедите и попробуете на вкус Норвегию.

Подробнее о деталях экскурсии 🧭 в личной беседе с сопровождающим. Норвегия так разнообразна, что каждый тур можно специально обсудить и подобрать под ваш личный вкус.

Ну и, конечно, не забудьте включить в вашу программу Осло - центр Нобелевской премии Мира. Королевство с гордыми львами и просто роскошный город!

Возьмите с собой благоприятное расположение духа и большую долю здорового любопытства.