Илана проводит ещё 1 экскурсию

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Норвежские орнаменты

Шоппинг со знатоком норвежской истории

Илана
Илана – Гид из Осло
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, что лежит в основе типичного норвежского узора, как удается сохранять традиции и совмещать их с новейшими модными тенденциями.

Мы посетим магазины с норвежскими вязаными изделиями – не только свитерами и носками, но и элегантной повседневной и выходной одеждой.

А тем, кто интересуется рукоделием, я подскажу, где купить превосходную норвежскую шерсть.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €180 за экскурсию

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Норвежские орнаменты
Норвежские орнаменты

Что вас ожидает

Норвежские узоры и рукоделие

Норвежские узоры на свитерах и других вязаных изделиях так же узнаваемы, как ладьи викингов на картинах и открытках. Орнамент не претерпел больших изменений за столетия, но по-прежнему выглядит модным и привлекательным. Так украшают не только «бабушкины» кофты, но и топовые изделия самых известных норвежских брендов и дизайнеров.

Национальный костюм немыслим без брошек, заколок и цепочек из серебра. В Норвегии никогда не находили золота, а вот серебряные украшения хранились в шкатулке любой девушки. Даже поставщиками королевского двора были именно серебряных дел мастера. Наш маршрут лежит через магазин главного королевского ювелира.

Норвежские деликатесы

Если же вас больше интересует, что ставят на стол норвежцы по будням и в праздники, мы можем посетить специализированный магазин сыров и колбас. Уверена, хозяин обязательно даст попробовать разнообразные сорта и того и другого, а вы сможете выбрать самый лакомый кусочек, чтобы увезти его с собой из путешествия.

А может вы поклонник пива? В таком случае, я приглашаю вас (разумеется, если вам больше 18 лет) попробовать различные сорта – светлые и темные. Их производят в небольших, почти домашних пивоварнях, расположенных в разных частях Норвегии. Существует даже отдельный сорт, который производят далеко за Полярным кругом, в самой северной в мире пивоварне!

Разумеется, разнообразие норвежских деликатесов не заканчивается вышеперечисленными. Некоторые из них, к сожалению, относятся к числу скоропортящихся, поэтому их невозможно увезти с собой. Но есть и такие, которые без проблем последуют за вами и, преодолев границы, познакомят ваших близких и друзей со вкусом Норвегии.

Норвежские орнаменты
Норвежские орнаменты
Норвежские орнаменты
Норвежские орнаменты
Норвежские орнаменты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илана
Илана
В туризме более двадцати пяти лет. В Норвегии живу около двадцати. Историк, авторизованный гид по Осло и энтузиаст своего дела. Влюблена в страну и людей, населяющих ее. Уверена, что после экскурсий со мной вы полюбите Норвегию также, а наша встреча не будет последней.
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Илана проводит ещё 1 экскурсию

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