Илана проводит ещё 1 экскурсию

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Норвежские узоры и рукоделие

Норвежские узоры на свитерах и других вязаных изделиях так же узнаваемы, как ладьи викингов на картинах и открытках. Орнамент не претерпел больших изменений за столетия, но по-прежнему выглядит модным и привлекательным. Так украшают не только «бабушкины» кофты, но и топовые изделия самых известных норвежских брендов и дизайнеров.

Национальный костюм немыслим без брошек, заколок и цепочек из серебра. В Норвегии никогда не находили золота, а вот серебряные украшения хранились в шкатулке любой девушки. Даже поставщиками королевского двора были именно серебряных дел мастера. Наш маршрут лежит через магазин главного королевского ювелира.

Норвежские деликатесы

Если же вас больше интересует, что ставят на стол норвежцы по будням и в праздники, мы можем посетить специализированный магазин сыров и колбас. Уверена, хозяин обязательно даст попробовать разнообразные сорта и того и другого, а вы сможете выбрать самый лакомый кусочек, чтобы увезти его с собой из путешествия.

А может вы поклонник пива? В таком случае, я приглашаю вас (разумеется, если вам больше 18 лет) попробовать различные сорта – светлые и темные. Их производят в небольших, почти домашних пивоварнях, расположенных в разных частях Норвегии. Существует даже отдельный сорт, который производят далеко за Полярным кругом, в самой северной в мире пивоварне!

Разумеется, разнообразие норвежских деликатесов не заканчивается вышеперечисленными. Некоторые из них, к сожалению, относятся к числу скоропортящихся, поэтому их невозможно увезти с собой. Но есть и такие, которые без проблем последуют за вами и, преодолев границы, познакомят ваших близких и друзей со вкусом Норвегии.