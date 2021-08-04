Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь панорамными видами на Осло из комфортного автобуса
Взгляните на впечатляющий лыжный трамплин Холменколлен
Прогуляйтесь среди уникального парка скульптур Вигеланда и оцените более 200 скульптур
Отдохните на обратном пути в центр города на автобусе
Получите представление об основных достопримечательностях Осло во время 3-часовой обзорной обзорной экскурсии, которая идеально подходит даже для тех, у кого мало времени.
Следуйте за своим знающим гидом по основным достопримечательностям, включая лыжный трамплин Холменколлен, где проходили зимние Олимпийские игры 1952 года. Получите увлекательное представление об истории лыжного спорта Норвегии и полюбуйтесь невероятным видом на город по пути.
Продолжите тур на комфортабельном экскурсионном автобусе до уникального парка скульптур Вигеланда, где вы можете прогуляться по самому большому в мире парку скульптур, созданному одним художником. Полюбуйтесь более чем 200 скульптурами Густава Вигеланда (1869-1943), отлитых из бронзы, гранита и кованого железа.
Ответы на вопросы
Что входит
Панорамный тур по достопримечательностям Осло
Посещение лыжного трамплина в Хольменколлене
Экскурсия с гидом по парку скульптур Вигеланда
Перевозка на обзорном автобусе с профессиональным гидом
Что не входит
Входной билет в Лыжный музей в Хольменколлене
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Туры доступны ежедневно, кроме 17 мая, 19 сентября и 25 декабря
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 73 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Luisa
4 авг 2021
(Германия)
Die Tour war super, es war eine kleine Gruppe und die Tourbegleiterin konnte sehr auf uns eingehen. Sie hatte viel spannendes zu erzählen, besonders im Skulpturenpark. Die Fahrt war sehr angenehm und die Dauer der Tour genau richtig. Wir hatten viel Spaß. Wir wurden sogar in der Stadt rausgelassen damit wir nicht so weit zurück laufen mussten. Nochmal vielen Dank an die nette Dame für die tolle Führung und den Busfahrer für die angenehme Fahrt. Wir werden die Tour weiterempfehlen!
O
Olivier
1 мар 2020
Très intéressant. Super guide qui parle Français. audio guide en français, on conseille pour faire le tour de la ville et connaître les monuments et musées avant de la visiter à pied ou en transport. En plus un arrêt au musée du ski et la traversée à pied du Parc Vigeland est super
K
Kathleen
30 янв 2020
(США)
Панорамный тур по Олсо был великолепен! Наш гид был знающим и имел интересные факты, чтобы все было легко и весело! Автобус был очень удобен, и водитель отлично справился с преодолением препятствий! Я очень рекомендую этот тур всем, кто ищет основные моменты для дальнейшего изучения области.