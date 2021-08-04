Получите представление об основных достопримечательностях Осло во время 3-часовой обзорной обзорной экскурсии, которая идеально подходит даже для тех, у кого мало времени.

Следуйте за своим знающим гидом по основным достопримечательностям, включая лыжный трамплин Холменколлен, где проходили зимние Олимпийские игры 1952 года. Получите увлекательное представление об истории лыжного спорта Норвегии и полюбуйтесь невероятным видом на город по пути.

Продолжите тур на комфортабельном экскурсионном автобусе до уникального парка скульптур Вигеланда, где вы можете прогуляться по самому большому в мире парку скульптур, созданному одним художником. Полюбуйтесь более чем 200 скульптурами Густава Вигеланда (1869-1943), отлитых из бронзы, гранита и кованого железа.