Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наслаждайтесь 3-часовым круизом по красивому фьорду Осло
Слушайте успокаивающий джаз по пути
Отведайте вкусный "шведский стол" из креветок, лимона, хлеба с маслом
Парус на традиционном деревянном парусном корабле
Прохладный ветерок нежно дует над вами, пока вы отправляетесь по фьорду Осло в трехчасовое традиционное плавание. В красоте фьорда вы сможете насладиться живой музыкой, мягко дрейфуя по спокойным водам мимо лабиринта зеленых островов, древних крепостей и внутренней части главного водного пути Осло.
В течение 3 часов на фьорде сфотографируйте великолепные пейзажи и полюбуйтесь крошечными домиками, которые разбросаны по островам вокруг. Вы пройдете через узкие звуки, идиллические бары и небольшие летние домики, которые делают жизнь фьорда такой яркой.
Наряду с живой музыкой, насладитесь шведским столом из креветок, лимона, майонеза и хлеба с маслом в истинно норвежском стиле.
Ответы на вопросы
Что входит
шведский стол» с норвежскими креветками
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
W
William
16 авг 2019
Мы сидели на носу рядом с группой, и было очень весело общаться с ними и другими пассажирами в этом районе. Разнообразие музыки было замечательным, и вокал имел настоящий джазовый характер. Прибытие достаточно рано, чтобы обеспечить место у группы в носовой части. Круиз достаточно близко к берегу, чтобы насладиться набережной норвежской архитектуры, а также захватывающим видом на порт и город. Этот круиз является идеальной отправной точкой для того, чтобы сориентироваться в фьорде Осло и в то же время насладиться чудесным развлечением. Я снова поеду в круиз.
А
Аноним
30 июня 2020
Nice crew, nice boat, tasty and plenty food, excellent weather, good music…! The toalet was a little narrow and a lady from the next table insisted to make friends with us, which went so far as to kiss me. It did not make me happy in this corona times… But it was difficult to avoid it. She was a little drunk.
P
Pilar
14 авг 2019
Вы прекрасно проводите время. Очень приятные, прекрасные пейзажи, хороший ужин. И хорошая музыка.