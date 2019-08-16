Прохладный ветерок нежно дует над вами, пока вы отправляетесь по фьорду Осло в трехчасовое традиционное плавание. В красоте фьорда вы сможете насладиться живой музыкой, мягко дрейфуя по спокойным водам мимо лабиринта зеленых островов, древних крепостей и внутренней части главного водного пути Осло.

В течение 3 часов на фьорде сфотографируйте великолепные пейзажи и полюбуйтесь крошечными домиками, которые разбросаны по островам вокруг. Вы пройдете через узкие звуки, идиллические бары и небольшие летние домики, которые делают жизнь фьорда такой яркой.

Наряду с живой музыкой, насладитесь шведским столом из креветок, лимона, майонеза и хлеба с маслом в истинно норвежском стиле.