5 отзывов оставили туристы

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По следам Второй мировой. Осло в годы войны

Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами

5
5 отзывов
Rami
Rami – Гид из Осло
Особенность моей экскурсии 🧭 в том, что её маршрут может быть вам уже знаком: мы будем ходить по парадным улицам, рассматривая их совсем под другим углом.

Война здорово «наследила» в Осло, и вы сможете различить её эхо: где случались расстрелы, бомбёжки и покушения, какое назначение было у главных городских зданий, как сопротивлялись норвежцы и какие грустные и счастливые истории 📖 помнит столица ⭐️ времён 1940-1945 гг.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €150 за экскурсию

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По следам Второй мировой. Осло в годы войны
По следам Второй мировой. Осло в годы войны

Что вас ожидает

Военная история 📖 на улицах города
Экскурсия начнётся у королевского дворца, откуда открывается вид на весь центр города. Вы узнаете, где в годы войны располагалось гестапо, спуститесь по улице, по которой 9 апреля 1940 года немецкие войска вошли в город 🏙️, и окажетесь на Университетской площади, где немцы устраивали парады, а норвежские студенты — протесты. На улице Карла-Йохана отыщете немецкий ресторан, обслуживавший только офицеров, место покушения на предателя норвежского сопротивления и уголок, где располагалась выставка трофейного советского оружия. Осло расскажет вам то, что неизвестно даже многим местным жителям, не интересующимся военной историей города.

Непростая судьба Осло
Норвегия накануне и в период войны оказалась в непростой политической ситуации; захватнические планы строили как немцы, так и англичане. Я расскажу, почему захват Осло состоялся позже намеченного срока и как это сказалось на ходе всей войны, в какой гостинице в день вторжения войск были зарезервированы номера немецкими офицерами, как использовались правительственные и другие здания. Мы обязательно поговорим о быте гражданского населения в это непростое время, о норвежском сопротивлении и участи евреев в стране. Мой рассказ будет покреплён визуальными материалами, фотографиями и картами, чтобы вам было ещё проще окунуться в события военных лет, где было много жуткого, но и человечного, отважного и героического.

По следам Второй мировой. Осло в годы войны
По следам Второй мировой. Осло в годы войны

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Rami
Rami
Когда я был школьником в советской школе, меня манили истории полярных путешественников, особенно Амундсена и Нансена. Далёкая на тот момент Норвегия, казалось, находится на другой планете. Прошли годы, и теперь я хожу по улицам, где жили мои кумиры и прикасаюсь к штурвалу «Фрама», побывавшему на обоих полюсах планеты. Приезжайте — и я познакомлю вас не только с занимательной эпохой викингов, но и открою сокровенные тайны своего уникального и неповторимого города.
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5 отзывов оставили туристы

Tatiana
19 августа 2019
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень много интересного о людях, их жизни и истории Норвегии в те годы. Было очень приятно слушать и общаться с Рами, как с увлеченным человеком и знающим историю.
16 июня 2019
Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия действительно интересна сама по себе, а когда экскурсовод увлечён своим делом, время пролетает незаметно и мечтаешь лишь, чтобы это путешествие не заканчивалось! От всей души спасибо!
25 марта 2019
Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее фактами и настоящими фотографиями. По маршруту было много приятных "бонусов" в виде информации о встречающихся достопримечательностях, ответов на всеее вопросы. Мы не заметили как пролетели 2, 5 часа с Рами. Спасибо.
16 апреля 2018
Увлечённый темой гид, автор и исследователь, увлекательный рассказ. После экскурсии с удовольствие показал свою коллекцию оригинальной военных фотографий. Город оживает в его таком не дежурном изложении.
24 февраля 2018
Экскурсия хорошая. Одновременно познакомились с расположением города, движением транспорта и историческими местами. Т. к. русскоговорящих нет.

Rami проводит ещё 2 экскурсии

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