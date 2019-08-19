5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Военная история 📖 на улицах города

Экскурсия начнётся у королевского дворца, откуда открывается вид на весь центр города. Вы узнаете, где в годы войны располагалось гестапо, спуститесь по улице, по которой 9 апреля 1940 года немецкие войска вошли в город 🏙️, и окажетесь на Университетской площади, где немцы устраивали парады, а норвежские студенты — протесты. На улице Карла-Йохана отыщете немецкий ресторан, обслуживавший только офицеров, место покушения на предателя норвежского сопротивления и уголок, где располагалась выставка трофейного советского оружия. Осло расскажет вам то, что неизвестно даже многим местным жителям, не интересующимся военной историей города.

Непростая судьба Осло

Норвегия накануне и в период войны оказалась в непростой политической ситуации; захватнические планы строили как немцы, так и англичане. Я расскажу, почему захват Осло состоялся позже намеченного срока и как это сказалось на ходе всей войны, в какой гостинице в день вторжения войск были зарезервированы номера немецкими офицерами, как использовались правительственные и другие здания. Мы обязательно поговорим о быте гражданского населения в это непростое время, о норвежском сопротивлении и участи евреев в стране. Мой рассказ будет покреплён визуальными материалами, фотографиями и картами, чтобы вам было ещё проще окунуться в события военных лет, где было много жуткого, но и человечного, отважного и героического.