Парк Ferrari World в Абу-Даби - это уникальная возможность почувствовать себя гонщиком на самых быстрых аттракционах. Вас ждут захватывающие горки, такие как Формула Росса, симуляторы и музей-галерея автомобилей. Комплексный обед

в одном из ресторанов парка включен в стоимость билета. Добраться до парка можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс». Убедитесь, что дети до 11 лет находятся в сопровождении взрослых. Обратите внимание на ограничения по росту для некоторых аттракционов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения парка Ferrari World - это январь, февраль, ноябрь и декабрь. В это время года вы сможете насладиться всеми аттракционами и комфортно провести время в парке.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.