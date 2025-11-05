Парк Ferrari World в Абу-Даби - это уникальная возможность почувствовать себя гонщиком на самых быстрых аттракционах. Вас ждут захватывающие горки, такие как Формула Росса, симуляторы и музей-галерея автомобилей. Комплексный обед
5 причин купить этот билет
- 🎢 20 тематических аттракционов
- 🚗 Музей-галерея автомобилей
- 🍽️ Обед в ресторане парка
- 🚌 Бесплатный автобус «Яс-экспресс»
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения парка Ferrari World - это январь, февраль, ноябрь и декабрь. В это время года вы сможете насладиться всеми аттракционами и комфортно провести время в парке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Ferrari World
- Формула Росса
Описание билета
Что вы получите
Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Ferrari World и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк работает ежедневно с 12:00 до 20:00
Важная информация
- Тематический парк Ferrari World находится на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
- Если вам нужен трансфер из отеля и обратно, то вы можете сразу заказать наше предложение с трансфером
- Дети до 11 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Детям до 3 лет билет не нужен
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту (1.30 метр минимум и 1.95 метр максимум)
- Некоторые горки могут быть закрыты на техническое обслуживание
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
|Дети 4-11 лет
|$80
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Ferrari World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14641 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Мария
5 ноя 2025
Покупала билеты через оператора!
Возникли проблемы с билетами, организаторы моментально все решили!!
Им можно доверять😇
Возникли проблемы с билетами, организаторы моментально все решили!!
Им можно доверять😇
И
Ирина
7 окт 2025
Все прошло отлично
В
Виктор
10 авг 2025
Билеты скинули моментально. Никаких проблем на входе не было. Парк очень крутой. Всем рекомендую
Oksana
9 мая 2025
Всё замечательно! Билет получила по эмайл. Рекомендую выбирать будний день для посещения парка. Я была в понедельник, успела покататься на всех взрослых аттракционах, на некоторых даже несколько раз) Обед по купону тоже получила. Так что к приобретению советую🙂
К
Константин
7 мая 2025
С билетом прошли без проблем, в утреннее время очередей меньше. Парком довольны, несмотря на то, что не работали 23 горки. На 1 горки рекомендую регистрироваться по qr на конкретный временной
Екатерина
14 мар 2025
Рекомендую!! Включена еда и билет, очень удобно💫
O
Olga
5 мар 2025
От нашего отеля поехали на бесплатном автобусе Yas Express. Дорога заняла больше часа, пробки. В самом парке мало аттракционов для взрослых. Благо, что не было больших очередей. Правда, к одному
а
анастасия
4 мар 2025
В Феррари 3ий раз, хорошо, что можно купить билеты через Трипстер за рубли. Конечно, было бы удобнее и дешевле купить самостоятельно, но карты наши не работают. Добирались из Дубая самостоятельно на шатле от парка Яз (бесплатно)и обратно на нем же. Расписание шатлов и места остановок в Дубае и других эмиратах указаны на сайте Парка. Рекомендую посетить -это захватывающее место!
Н
Наталья
25 фев 2025
Крутой парк! Очень понравился! Горки супер! 👍
Ianina
13 янв 2025
У нас были не просто билеты в парк, а еще трансфер из Фуджейры. Ехали 5,5 часов (вообще 2,5 по навигатору). Меняли транспорт три раза. Приехали в середине дня, в парке
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что поездка доставила вам неудобства.
Однако, обратите внимание, что дорога от Фуджейры до
Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что поездка доставила вам неудобства.
Однако, обратите внимание, что дорога от Фуджейры до
Входит в следующие категории Абу-Даби
