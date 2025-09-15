Покрытый зеленью своих садов и парков, окружённый заливом со всех сторон, с блистающими небоскребами и белоснежными куполами — таким встретит вас Его Высочество Абу-Даби. Программа может быть разной: так как нет двух одинаковых гостей, так и у меня нет двух одинаковых экскурсий. Базовый пакет включает посещение следующих достопримечательностей:

Мечеть Шейха Заида • Эмирейтс Палас (президентский отель) • Qasr al Watan (Дворец Наций) • Рынок фиников • Остров Саадият (с Лувром и Храмом трёх религий) • Этихад Таур • Набережная города.