На этой экскурсии мы отправимся в самый большой эмират в стране и второй по величине город — Абу-Даби.
Вы удивитесь резкому контрасту, особенно это касается тех, кто проживает в Дубае, между двумя этими городами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Покрытый зеленью своих садов и парков, окружённый заливом со всех сторон, с блистающими небоскребами и белоснежными куполами — таким встретит вас Его Высочество Абу-Даби. Программа может быть разной: так как нет двух одинаковых гостей, так и у меня нет двух одинаковых экскурсий. Базовый пакет включает посещение следующих достопримечательностей:
Мечеть Шейха Заида • Эмирейтс Палас (президентский отель) • Qasr al Watan (Дворец Наций) • Рынок фиников • Остров Саадият (с Лувром и Храмом трёх религий) • Этихад Таур • Набережная города.
Ежедневно по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Qasr al Watan (Дворец наций)
- Эмирейтс Палас
- Мечеть Шейха Заида
- Этихад Таур
- Набережная города
- Храм трёх религий
- Рынок фиников
- Остров Саадият
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Qasr al Watan: $20/чел.
- Этихад Таур: $15 - только посещение $25 - с кофе и печеньками
- Лувр Абу-Даби: $17/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель, порт или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 сен 2025
Хорошо
