2 часа
Водная прогулка
Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби
Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу
Начало: Порт Marsa Al Bateen
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
$900 за всё до 15 чел.
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии
Начало: Порт Yas Marina Abu Dhabi
Расписание: Круиз в любое время.
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
$55 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Город первого президента ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры Абу-Даби с индивидуальной экскурсией в Аль Аин. Узнайте о жизни первого президента ОАЭ и посетите значимые места
Начало: Ваш отель / порт / аэропорт
3 окт в 09:00
4 окт в 09:00
$375 за всё до 5 чел.
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