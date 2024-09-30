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1 чел. По популярности На яхте 2 часа Водная прогулка Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу Начало: Порт Marsa Al Bateen Расписание: Круиз в любое время $ 900 за всё до 15 чел. На катере 1 час Водная прогулка Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии Начало: Порт Yas Marina Abu Dhabi Расписание: Круиз в любое время. $ 55 за человека 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Город первого президента ОАЭ Погрузитесь в атмосферу истории и культуры Абу-Даби с индивидуальной экскурсией в Аль Аин. Узнайте о жизни первого президента ОАЭ и посетите значимые места Начало: Ваш отель / порт / аэропорт $ 375 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «От Морского вокзала»

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