Что вас ждёт?

При въезде в Абу-Даби непременно обратим внимание на оригинальный мост, очень похожий на барханы.

Первую остановку сделаем в Деревне наследия — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, фигуры домашних животных, бытовые артефакты.

Резиденция шейха Каср Аль-Ватан — следующая точка на нашем маршруте. Это не просто роскошное здание, а ещё и действующий президентский дворец! Если захотите, зайдём внутрь.

Продолжим исследовать местные красоты на уютной набережной Корниш, где очень чисто и ухоженно.

Затем заглянем в Лувр Абу-Даби, восхитимся невероятным «Золотым дворцом» — самым дорогим отелем в мире! Проездом полюбуемся на падающую башню Кэпитал Гейт! В этих местах гармонично соединены баснословная роскошь и изящная простота, современный дизайн и старинное очарование стройных минаретов.

Кульминацией нашего путешествия станет посещение мечети шейха Зайда. Вы узнаете, сколько времени ушло на строительство исламского храма и в чём было его изначальное предназначение.

Напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить фиников и других арабских вкусностей. Также по желанию сделаем остановку на обед в местной ресторан, чтобы распробовать верблюжье мясо и молоко. Формат Шведский стол. Важная информация:.

