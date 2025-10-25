Вы посетите ключевые достопримечательности города на автомобильной экскурсии в мини-группе без спешки и суеты!
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- При въезде в Абу-Даби непременно обратим внимание на оригинальный мост, очень похожий на барханы.
- Первую остановку сделаем в Деревне наследия — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, фигуры домашних животных, бытовые артефакты.
- Резиденция шейха Каср Аль-Ватан — следующая точка на нашем маршруте. Это не просто роскошное здание, а ещё и действующий президентский дворец! Если захотите, зайдём внутрь.
- Продолжим исследовать местные красоты на уютной набережной Корниш, где очень чисто и ухоженно.
- Затем заглянем в Лувр Абу-Даби, восхитимся невероятным «Золотым дворцом» — самым дорогим отелем в мире! Проездом полюбуемся на падающую башню Кэпитал Гейт! В этих местах гармонично соединены баснословная роскошь и изящная простота, современный дизайн и старинное очарование стройных минаретов.
- Кульминацией нашего путешествия станет посещение мечети шейха Зайда. Вы узнаете, сколько времени ушло на строительство исламского храма и в чём было его изначальное предназначение.
Напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить фиников и других арабских вкусностей. Также по желанию сделаем остановку на обед в местной ресторан, чтобы распробовать верблюжье мясо и молоко. Формат Шведский стол. Важная информация:.
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня наследия
- Резиденция шейха Каср Аль-Ватан
- Набережная Корниш
- Лувр Абу-Даби
- Золотой дворец
- Падающая башня Кэпитал Гейт
- Мечеть шейха Зайда
- Базар
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Прохладные напитки
Что не входит в цену
- Входные билеты в Лувр и Каср Аль-Ваттан - по $18
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, ТЦ, Апартаменты, Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
И
Ирина
25 окт 2025
Посетили Абу Даби с гидом Умид. Все понравилось. Посетили все запланированные локации. Заезжали еще на выставку цифрового искусства TeamLab. Невероятные впечатления.
А
Альбина
21 окт 2025
Понравилось все с момента бронирования, быстрая обратная связь, возможность забрать из аэропорта и отвезти туда же, сама экскурсия интересная, работа Умида, нашего водителя и рассказчика в одном лице тоже понравилась, люди, что были в поездке веселые - одним словом, повезло! Большое спасибо за эмоции! Я всем советую рассмотреть данного организатора экскурсий, все очень ответственно, рекомендую!
О
Ольга
20 окт 2025
Информация о стране, эмирате, городах подана интересно. Хороший гид, приличная машина. Всё понравилось!
О
Оксана
7 окт 2025
Добрый день! Хочу поделиться впечатлением от поездки в мини группе в Абу-Даби. Мы ездили 02 октября 2025 года в составе мини группы в Абу-Даби. Нас было 6 человек, 2 семьи.
Г
Гульмира
1 сен 2025
Все очень понравилось, была в августе в Дубае, взяла поездку в Абу-Даби, у нас было 3 чел так получилось (мини-группа). Нам все рассказали, показали, водичку дали) рекомендую!
Н
Наталья
24 июл 2025
Всё очень понравилось!) Экскурсовод Амин СУПЕР! 😊 Программа насыщенная и познавательная, было очень интересно, рекомендую! 👍
О
Огурцова
12 июл 2025
12.07.2025 ездила на экскурсию в Абу-Даби с родителями, все всем остались довольны)
Попали в совсем мини группу из 5 человек вместе с нами (нас 3 человека).
Комфортабельный автомобиль, приятная компания, много новых
Ю
Юлия
22 июн 2025
Сказочная поездка в Абу-Даби, наполненная интересной информацией и великолепными локациями! Спасибо огромное нашему гиду Отабеку!
Д
Дмитрий
11 июн 2025
Экскурсия вау!!!! Оставила только положительные впечатления, Абу-Даби покорил сердце, огромное спасибо экскурсоводу за высокий профессионализм!!!
А
Алина
2 июн 2025
Брали экскурсию в Абу-даби, советую всем. Все прошло суперски. Наш гид Умар рассказывал,все очень интересно, о каждом здании,отвечал на все вопросы, что касается Эмиратов. Спасибо за прекрасное проведённое время и интересную экскурсию.
V
Vovdu
2 июн 2025
Ездили на экскурсию по Абу-Даби, с Умаром. Все было очень замечательно. Все посмотрели, не торопились ни куда, нас ни кто, не подгонял. Все проходило в спокойной обстановке. Группа состояла из
Е
Екатерина
24 мая 2025
Прекрасно провели время, весело и интересно, отличный вариант узнать историю страны и посмотреть достопримечательности, особенно за такую цену! Забрали из отеля и так же привезли обратно, экскурсия была в мини группе, что очень порадовало! Сам город понравился даже больше Дубая, в следующий обязательно поеду туда на подольше!
М
Марина
24 мая 2025
Отличная экскурсия, смело могу рекомендовать 👍 Началось все с приятного и до доброжелательного общения, рассказали подробно о программе. Забрали нас прямо из отеля, что очень удобно, в назначенное время! Комфортабельный
А
Алёна
22 мая 2025
Экскурсия прошла чудесно, гид очень эрудированный и знающий историю страны рассказывал очень много интересных фактов и с радостью отвечал на вопросы. Абу-Даби это маленький зеленый рай и любовь с первого
Р
Роман
22 мая 2025
Во время поездки увидели все что входило в программу и в целом соответствовало моим ожиданиям, особое впечатление произвели отель Эмирэйтс Палас и мечеть Шейха Зайда! Сама экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне в доброжелательной атмосфере.
